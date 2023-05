L’Ukraine dit avoir abattu un barrage de missiles « hypersoniques » russes.

C’est une première pour Kiev, qui affirme n’avoir jamais abattu une salve entière de ce type de missiles.

Cela s’est produit lorsque l’Ukraine a repris un territoire en dehors de Bakhmut.

L’Ukraine a déclaré mardi qu’elle avait abattu six missiles russes Kinzhal en une seule nuit, contrecarrant une arme que Moscou a présentée comme un missile hypersonique de nouvelle génération qui était pratiquement imparable.

C’était la première fois que l’Ukraine affirmait avoir frappé une volée entière de multiples missiles Kinzhal, et si cela était confirmé, ce serait une démonstration de l’efficacité des défenses aériennes occidentales nouvellement déployées de Kiev.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans presque toute l’Ukraine tôt mardi et ont été entendues au-dessus de la capitale ukrainienne et de la région environnante pendant plus de trois heures.

« La mission de l’ennemi est de semer la panique et de créer le chaos. Cependant, dans la zone opérationnelle nord (y compris Kiev), tout est sous contrôle total », a déclaré le général Serhiy Naev, commandant des forces conjointes des forces armées.

Les six Kinzhal faisaient partie d’une volée de 18 missiles que la Russie a tirés sur l’Ukraine pendant la nuit, illuminant Kiev d’éclairs et de pluie de débris après avoir été soufflés du ciel.

On ne savait pas quelle arme occidentale l’Ukraine avait utilisée pour vaincre les Kinzhals. Le Pentagone n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir détruit un système de défense antimissile sol-air Patriot construit par les États-Unis avec un missile Kinzhal, a rapporté le journal militaire Zvezda.

Mais le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhnyi, a déclaré que tout avait été intercepté avec succès.

Les autorités de Kiev ont déclaré que trois personnes avaient été blessées par la chute de débris.

« C’était exceptionnel par sa densité – le nombre maximum de missiles d’attaque dans le plus court laps de temps », a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev, sur Telegram.

Zvezda a cité le ministère russe disant que les attaques visaient des unités combattantes ukrainiennes et des sites de stockage de munitions.

Zaluzhnyi a déclaré que ses forces avaient intercepté les six Kinzhal lancés depuis des avions, ainsi que neuf missiles de croisière Kalibr depuis des navires en mer Noire et trois Iskanders tirés depuis la terre.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a affirmé avoir abattu pour la première fois un seul missile Kinzhal au-dessus de Kiev à l’aide d’un système de défense aérienne américain Patriot récemment déployé.

Soldats ukrainiens sur un véhicule blindé près de Lyman. YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images

L’armée américaine a confirmé ce récit mais n’a pas précisé si le missile russe volait à une vitesse hypersonique au moment de l’interception.

Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) basé aux États-Unis indique que le Kinzhal accélère rapidement à 4 Mach (4 900 km/h) après son lancement et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à Mach 10 – soit 10 fois la vitesse du son. Les armes hypersoniques voyagent au moins cinq fois plus vite que le son.

« Il convient de noter que la désignation par la Russie du Kinzhal comme missile » hypersonique « est quelque peu trompeuse, car presque tous les missiles balistiques atteignent des vitesses hypersoniques à un moment donné de leur vol », a écrit le SCRS sur son site Internet, décrivant le missile.

Le missile Kinzhal, dont le nom signifie poignard, peut transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires jusqu’à 2 000 km. La Russie a utilisé l’arme dans la guerre pour la première fois en Ukraine l’année dernière et n’a reconnu avoir tiré les missiles qu’à quelques reprises.

Le président russe Vladimir Poutine a fréquemment vanté le Kinzhal comme la preuve d’un matériel militaire russe de classe mondiale, capable d’affronter l’OTAN.

Alors que les forces ukrainiennes se préparent à passer à l’offensive contre l’invasion russe pour la première fois en six mois, Moscou lance maintenant des frappes aériennes à longue portée à la fréquence la plus élevée de la guerre.

Il a lancé huit volées de drones et de missiles jusqu’à présent ce mois-ci, par rapport à une semaine pendant l’hiver et une accalmie en mars et avril. Kiev dit qu’il a abattu le plus.

La semaine dernière, les forces ukrainiennes ont réalisé leurs plus grands gains sur le champ de bataille depuis novembre dernier, reprenant plusieurs kilomètres carrés de territoire à la périphérie nord et sud de la ville du champ de bataille de Bakhmut.

Moscou a reconnu que certaines de ses troupes se sont retirées mais nie que ses lignes de bataille s’effondrent.

Kiev affirme que ces avancées sont localisées et ne représentent pas encore toute la force de sa contre-offensive à venir, qui devrait tirer parti des centaines de chars et de véhicules blindés modernes envoyés par l’Occident cette année.

Une contre-offensive ukrainienne amènerait la prochaine phase majeure de la guerre après une énorme offensive hivernale russe qui n’a pas réussi à capturer un nouveau territoire important malgré les combats au sol les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou a organisé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février de l’année dernière et prétend maintenant avoir annexé environ un sixième du territoire de son voisin. L’Ukraine a refoulé les troupes russes de la périphérie de Kiev au début de la guerre et a repris du territoire lors de deux contre-offensives au second semestre 2022, mais a maintenu ses forces sur la défensive depuis novembre.

La Russie affirme que son invasion était nécessaire pour contrer une menace à sa sécurité posée par les liens étroits de Kiev avec l’Occident. L’Ukraine et ses alliés l’appellent une guerre de conquête non provoquée et illégale, et Kiev dit qu’elle n’arrêtera pas de se battre tant que toutes les troupes russes n’auront pas quitté son territoire.