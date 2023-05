Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé avoir abattu un missile hypersonique russe au-dessus de Kiev à l’aide de systèmes de défense américain Patriot nouvellement acquis – la première fois connue que le pays a été en mesure d’intercepter l’un des missiles les plus modernes de Moscou.

Le commandant de l’armée de l’air, Mykola Oleshchuk, a déclaré que le missile balistique de type Kinzhal avait été intercepté lors d’une attaque nocturne contre la capitale ukrainienne plus tôt dans la semaine. C’était aussi la première fois que l’on savait que l’Ukraine utilisait les systèmes de défense Patriot.

Cela survient alors que Kiev accuse Moscou d’utiliser des munitions au phosphore dans la ville orientale de Bakhmut. Des images de drones diffusées par l’armée ukrainienne montrent des parties de la ville – le théâtre de certains des combats les plus sanglants de la guerre – en feu alors que ce qui est censé être du phosphore blanc pleut.

Les armes au phosphore ne sont pas interdites dans leur intégralité, compte tenu de leur utilisation pour créer des écrans de fumée ou de l’éclairage. Cependant, l’utilisation de phosphore blanc ou d’autres munitions conçues pour mettre le feu à des objets ou provoquer des brûlures dans des zones civiles est considérée comme un crime de guerre. Écrivant sur Twitter, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que l’attaque avait ciblé « des zones inoccupées de Bakhmut avec des munitions incendiaires ».

Samedi, le journal Ukrainska Pravda a cité des responsables militaires disant que « l’ennemi a utilisé du phosphore et des munitions incendiaires à Bakhmut pour tenter d’effacer la ville de la surface de la terre ».

Les allégations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante et on ne sait pas exactement quand l’attaque présumée a eu lieu. Les forces russes n’ont pas commenté cette affirmation, mais ont rejeté toutes les accusations précédentes de l’Ukraine selon lesquelles elles auraient utilisé du phosphore.

Quant à l’arme hypersonique, le général Oleshchuk a déclaré que le missile Kh-47 avait été lancé par un avion MiG-31K depuis le territoire russe et avait été abattu avec un missile Patriot. « Oui, nous avons abattu le Kinzhal » unique « », a écrit le général Oleshchuk dans un article de Telegram. « C’est arrivé lors de l’attaque nocturne du 4 mai dans le ciel de la région de Kiev. »

Le Kinzhal – qui signifie « poignard » en russe – est l’une des armes russes les plus récentes et les plus avancées. L’armée russe affirme que le missile balistique à lancement aérien a une portée allant jusqu’à 2 000 kilomètres (environ 1 250 miles) et vole à 10 fois la vitesse du son, ce qui le rend difficile à intercepter. Une combinaison de vitesse hypersonique et d’une ogive lourde permet au Kinzhal de détruire des cibles fortement fortifiées, comme des bunkers souterrains ou des tunnels de montagne.

La Russie, qui n’a pas immédiatement commenté la déclaration de l’Ukraine sur le Kinzhal, s’est par le passé vantée que le missile n’avait pas d’équivalent en Occident. L’armée ukrainienne a précédemment admis qu’elle manquait de ressources pour intercepter les Kinzhals.

« Ils disaient que le Patriot est une arme américaine obsolète et que les armes russes sont les meilleures au monde », a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air, Yurii Ihnat, sur la chaîne de télévision ukrainienne Channel 24. « Eh bien, il y a confirmation que cela fonctionne efficacement même contre un missile super hypersonique. » dit Ihnat.

Il a déclaré qu’intercepter avec succès le Kinzhal est « une gifle pour la Russie » – dirigée par le président Vladimir Poutine.

L’Ukraine a reçu sa première livraison de missiles Patriot fin avril. Il n’a pas précisé le nombre de systèmes dont il dispose ni où ils ont été déployés, mais on sait qu’ils ont été fournis par les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Le Patriot a été déployé pour la première fois par les États-Unis dans les années 1980. Le système coûte environ 4 millions de dollars (3,1 millions de livres sterling) par missile et les lanceurs coûtent environ 10 millions de dollars chacun, selon les analystes. À un tel coût, on pensait généralement que l’Ukraine n’utiliserait les Patriots que contre des avions russes ou des missiles hypersoniques.

Dans un article de Telegram samedi, Valerii Zaluzhnyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré qu’il avait remercié le général américain Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, pour l’aide américaine à l’Ukraine.

Le général Zaluzhnyi a déclaré qu’il avait également informé le général Milley « de la situation au front et des préparatifs » de la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine contre la Russie. L’Ukraine n’a pas dit quand elle pourrait lancer la contre-offensive, mais on s’attend à ce que ce soit bientôt.

Ailleurs, un éminent écrivain nationaliste russe, Zakhar Prilepine, a été blessé dans un attentat à la voiture piégée qui a tué son chauffeur samedi, une attaque que la Russie a immédiatement imputée à l’Ukraine et à l’Occident.

La commission d’enquête de l’État a déclaré que l’Audi Q7 de l’écrivain avait explosé dans un village de la région de Nizny Novgorod, à environ 400 km à l’est de Moscou, ce qu’elle considérait comme un acte de terrorisme. Il a indiqué que M. Prilepin avait été transporté à l’hôpital.

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré qu’un suspect avait été arrêté. L’agence de presse d’État TASS a cité des sources de sécurité disant que le suspect était un « originaire d’Ukraine » avec une condamnation antérieure pour vol avec violence. Le romancier est un ardent défenseur de la guerre de la Russie en Ukraine et s’est vanté d’y avoir participé à des combats militaires. Il était la troisième personnalité pro-guerre à être visée par une bombe depuis l’invasion à grande échelle de son voisin par Moscou en février 2022.

La Russie a accusé l’Ukraine de la mort de la journaliste Darya Dugina et du blogueur de guerre Vladlen Tatarsky lors des deux attaques précédentes, et Kiev a nié toute implication.

Dans d’autres développements, des responsables russes et ukrainiens ont déclaré qu’ils avaient procédé à un autre de leurs échanges réguliers de prisonniers de guerre. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir ramené trois pilotes militaires en Russie, et le chef d’état-major du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, a déclaré que 45 combattants qui défendaient l’aciérie d’Azovstal à Marioupol avaient été renvoyés en Ukraine.

Presse associée