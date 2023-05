L’Ukraine affirme avoir abattu des missiles russes Kinzhal. Qu’est-ce que l’arme hypersonique ?

L’Ukraine prétend avoir réalisé un exploit rare dans la guerre : l’abattage de missiles hypersoniques sophistiqués russes Kinzhal.

L’armée de l’air russe a tiré mardi matin six Kh-47M2 Kinzhal sur des cibles à Kiev, la capitale ukrainienne, une arme qu’elle a utilisée avec parcimonie depuis les premiers mois de son invasion de son voisin en février 2022.

L’Ukraine n’a pas dit si les missiles Patriot fournis par les États-Unis avaient été utilisés pour contrecarrer une partie ou la totalité des tentatives de frappe, mais cela s’est produit 10 jours après que l’armée a déclaré avoir abattu un autre Kinzhal, au-dessus de Kiev, en utilisant un système de défense antimissile Patriot. Le Pentagone a également crédité le système Patriot pour contrecarrer la grève du 6 mai.

Si un missile Patriot a pu intercepter un Kinzhal, c’est un développement significatif dans la défense aérienne, selon les experts.

Voici un aperçu de ce qui rend le Kinzhal différent des autres missiles que la Russie utilise contre l’Ukraine et pourquoi la capacité de le faire sauter du ciel, avant qu’il ne frappe, est un gros problème.

REGARDER | Un barrage de missiles dans le ciel nocturne au-dessus de Kiev : Clignote au-dessus de Kiev alors que les missiles russes ciblent la ville La Russie a ciblé la capitale ukrainienne mardi matin avec un barrage de missiles, déclenchant un effort défensif des forces ukrainiennes alors que des sirènes de raid aérien retentissaient dans la ville.

En quoi le Kinzhal est-il différent des autres missiles ?

Le Kinzhal, qui signifie « poignard » en russe, est un missile balistique à lancement aérien.

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a dévoilé les armes en 2018, il a déclaré qu’elles pourraient pénétrer les systèmes de défense antimissile existants et futurs.

Le Kinzhal est le cousin du 9K720 Iskander-M – un missile balistique à courte portée lancé au sol que la Russie a utilisé assez fréquemment tout au long de la guerre.

C’est ce qu’on appelle un missile hypersonique, ce qui signifie qu’il se déplace au moins cinq fois plus vite que la vitesse du son. La Russie affirme que le Kinzhal peut atteindre Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son, ou 12 350 km/h, dans un rayon de 2 000 kilomètres.

La Russie utilise un avion de combat MiG-31 modifié pour lancer le missile de huit mètres de long depuis les airs, ce qui contribue à augmenter sa vitesse, a déclaré Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité. à Londres.

Mais il a qualifié la description hypersonique de la Russie de « un peu d’égarement conscient ».

« Il vole à des vitesses hypersoniques, mais généralement, ce que nous voulons dire lorsque nous utilisons le terme, c’est quelque chose qui est très maniable à une vitesse hypersonique », a-t-il déclaré.

Tom Karako, chercheur principal et directeur du projet de défense antimissile au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington, DC, convient que les affirmations de la Russie sur la maniabilité hypersonique du Kinzhal peuvent être exagérées par rapport à celles des armes généralement appelées hypersonique, comme un missile de croisière ou un missile boost glide.

« [It] peut ou non avoir été à des vitesses hypersoniques, mais c’est néanmoins un problème d’interception sophistiqué et difficile », a-t-il déclaré.

Les avions intercepteurs supersoniques MiG-31 russes transportant des missiles hypersoniques Kinzhal survolent la Place Rouge lors du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou le 9 mai 2018, lorsque la Russie a célébré le 73e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. (Yuri Kadomnov/AFP/Getty Images)

Pourquoi est-il si difficile d’abattre ?

Tout d’abord, il est difficile à intercepter en raison de l’altitude à laquelle il vole, qui se situe entre 30 et 40 kilomètres au-dessus du sol, a déclaré Kaushal, ce qui signifie qu’il est au-dessus de la portée de nombreux intercepteurs de défense aérienne de niveau inférieur, mais également en dessous de celle de la défense antimissile balistique. systèmes qui fonctionnent à des altitudes beaucoup plus élevées, comme les États-Unis THAAD (défense de zone terminale à haute altitude) système.

« Donc, ils ne peuvent pas nécessairement intercepter le missile à mi-parcours, mais il peut le faire pendant qu’il descend vers sa cible », a-t-il déclaré.

Mais la difficulté ne s’arrête pas là.

Lorsque le Kinzhal est dans sa phase terminale et descend rapidement vers une cible, il libère six leurres qui « imitent la signature radar de l’ogive elle-même », a déclaré Kaushal.

« Si un système de défense aérienne au sol tire des intercepteurs, en principe, il peut éliminer les leurres plutôt que l’ogive qu’ils visent réellement », a-t-il déclaré.

Est-ce une réussite ?

Bien que la Russie ait utilisé des dizaines de sa petite réserve de Kinzhals au cours de la guerre, l’interception du 6 mai – et peut-être celle de mardi également – marque la première fois que l’Ukraine a été en mesure de détruire ce type de missile.

Ce serait « un témoignage des capacités du système » si un système de missiles Patriot était capable d’intercepter des missiles Kinzhal, a déclaré Karako du SCRS, ajoutant qu’ils « semblent être arrivés juste à temps ».

Les États-Unis, ainsi que l’Allemagne et les Pays-Bas, ont fait don de systèmes de défense antimissile Patriot qui arrivé en Ukraine le mois dernier .

Les modules de lancement du système de défense antimissile sol-air US Patriot, montés sur des camions tracteurs, sont photographiés à Zamosc, en Pologne, le 18 février. Les États-Unis, ainsi que l’Allemagne et les Pays-Bas, ont fait don de systèmes de défense antimissile Patriot qui sont arrivés en Ukraine. en avril. (Omar Marques/Getty Images)

Karako a déclaré qu’il ne pense pas que cela va nécessairement changer le cours du conflit pour les Ukrainiens, mais cela pourrait « les empêcher de subir des coups stratégiques plus importants ».

Mais le succès possible des interceptions a peut-être aussi eu un coût. La Russie affirme que l’un des six Kinzhals tirés pendant la nuit n’a pas été intercepté et a frappé un système Patriot à Kiev, que l’armée russe a déclaré viser.

Selon CNN le département américain de la Défense évalue si un système Patriot a été endommagé lors de l’assaut.

Quant à la Russie, Karako et Kaushal soulignent que l’approvisionnement russe en Kinzhals est limité et qu’il n’est pas facile de les remplacer.

Kaushal a déclaré qu’il y avait déjà un certain nombre de contraintes limitant la production russe de missiles avant la guerre – y compris un important fabricant de composants qui a déclaré faillite – mais les contrôles à l’exportation entravent également sa capacité à acquérir des pièces pour fabriquer à la fois des missiles Kinzhal et Iskander, qui ont également été épuisés. au cours de la guerre.

« Tout ce qu’ils pensaient viser valait la dépense d’un missile de grande valeur », a-t-il déclaré.