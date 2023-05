L’Ukraine admet qu’elle cherche à TUER Poutine et d’autres personnalités russes

L’Ukraine a admis que ses unités spéciales tentaient de tuer le président russe Vladimir Poutine en priorité absolue.

Le chef des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, figure également sur la liste noire aux côtés de hauts commandants militaires russes, dont le général Sergei ‘Armageddon’ Surovikin, le deuxième commandant le plus puissant du service de renseignement militaire ukrainien, Vadym Skibitsky, a déclaré.

Mais Skibitsky a dit Die Welt qu’il est difficile d’assassiner Poutine parce que le despote russe « reste enfermé » – bien qu’il « commence maintenant à sortir la tête ».

Mais lorsqu’il apparaît publiquement, l’agence d’espionnage ukrainienne « n’est pas sûre que ce soit vraiment lui », a déclaré Skibitsky en référence à l’utilisation présumée par Poutine de doubles corporels, même lors d’événements importants.

Skibitsky a déclaré que Poutine « remarque que nous nous rapprochons de plus en plus de lui ». Ses commentaires interviennent alors que les agences d’espionnage américaines ont déclaré qu’elles pensaient qu’une attaque de drones contre le Kremlin ce mois-ci avait probablement été orchestrée par des espions ukrainiens ou des unités de renseignement militaire.

L’Ukraine a admis que ses unités spéciales tentaient de tuer le Russe Vladimir Poutine en priorité absolue

Le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin (à gauche) est également sur la liste noire de Kiev aux côtés de hauts commandants militaires russes, dont le ministre de la Défense Sergei Shoigu (à droite)

L’attaque de drone au début du mois semble faire partie d’une série d’opérations secrètes qui ont mis les responsables aux États-Unis – le plus grand fournisseur d’équipement militaire de l’Ukraine – mal à l’aise, rapporte le New York Times.

Les agences d’espionnage américaines ont mené des évaluations basées sur des communications russes et ukrainiennes interceptées et ont constaté que l’attaque par drone avait probablement été orchestrée par Kiev.

Mais un assistant présidentiel ukrainien a déclaré jeudi que l’Ukraine n’avait rien à voir avec une attaque de drone « étrange et inutile » contre le Kremlin.

Pendant ce temps, Skibitsky a déclaré que Poutine avait également « peur d’être tué par son propre peuple ».

Skibitsky a déclaré que Poutine était en tête de liste des cibles d’assassinat « parce qu’il coordonne et décide de ce qui se passe ».

Mais il a dit qu’il y avait une longue liste de cibles d’assassinats, y compris Shougi, car « chacun devra répondre de ses actes » dans la guerre en Ukraine.

« Le chef d’état-major Valery Gerasimov et le ministre de la Défense Sergei Shoigu ont planifié l’attaque et maintenant ils ne peuvent plus faire marche arrière », a déclaré Skibitsky.

Les commandants d’unité qui ordonnent des frappes sanglantes sur l’Ukraine figuraient également sur cette liste.

Skibitsky a déclaré: « Beaucoup de gens en Russie soutiennent toujours cette » opération spéciale » [war against Ukraine]mais grâce aux médias sociaux et aux vérifications téléphoniques, nous savons que tant de Russes sont morts maintenant que cela effraie les gens.

« L’élite des affaires » était également une menace pour Poutine car « elle perd des milliards de dollars », a ajouté Skibitsky.

Prigozhin était aujourd’hui optimiste quant à la menace de le tuer.

« Je dis toujours que l’ennemi doit être traité avec respect », a déclaré Prigozhin. «Bien sûr, je respecte également leur décision.

«Bien sûr, Prigozhin, en tant que l’un des acteurs importants de cette guerre, doit être éliminé.

« C’est vrai à 100%, donc ils prennent absolument les bonnes mesures. »

Skibitsky a affirmé que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov figurait également sur la liste des personnes recherchées, même s’il avait « réalisé que, stratégiquement, le régime de Poutine avait déjà perdu ».

Le général Sergei ‘Armageddon’ Surovikin figurait également sur la liste des victimes.

Skibitsky a affirmé que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov (photo) figurait également sur la liste des personnes recherchées, même s’il avait « réalisé que, stratégiquement, le régime de Poutine avait déjà perdu ».

Le général Valery Gerasimov et le général Sergei Surovikin, commandant des forces russes en Ukraine, sont sur la liste des victimes

« Nous sommes en guerre et ce sont nos ennemis », a déclaré Skibitsky. « Si une personnalité importante produit et finance des armes pour eux, alors son élimination sauverait la vie de nombreux civils.

«Et puis il est anéanti. Selon les conventions internationales, c’est alors une cible légitime.

La Russie a déjà accusé l’Ukraine de chercher à assassiner Poutine en frappant le Kremlin le 3 mai.

Moscou a affirmé que deux drones kamikazes ukrainiens avaient explosé au-dessus de la résidence de Poutine au Kremlin au petit matin dans « un acte terroriste planifié et une tentative d’assassinat » – bien que le despote russe n’était pas présent au moment de l’attaque.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti les affirmations de la Russie. L’Ukraine était à l’origine de l’attaque de drones contre le Kremlin et les responsables de la sécurité britanniques pensent que l’attaque était une opération sous faux drapeau de la Russie pour détourner Kiev de sa contre-offensive prévue et rallier le soutien à la maison.

Mais les agences de renseignement américaines pensent maintenant que l’attaque par drone a probablement été orchestrée par l’une des unités spéciales militaires ou de renseignement de l’Ukraine, rapporte le New York Times.

Sur la photo: une boule de feu s’élève au-dessus du Kremlin après une prétendue frappe de drone par l’Ukraine le 3 mai

Les États-Unis ont intercepté des conversations ukrainiennes dans lesquelles des responsables ont déclaré qu’ils pensaient que leur pays était responsable de l’attaque, et ont également exploité des communications russes indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une sorte d’opération sous fausse bannière de la part de la Russie, a rapporté le journal.

« Nous avons immédiatement dit que le régime de Kiev était derrière tout cela », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur le rapport.

« En fin de compte, peu importe laquelle des unités du régime de Kiev était derrière tout cela. Le régime de Kiev était derrière tout cela, nous le savons, nous en sommes conscients, et nous en tirerons parti au fur et à mesure que nous avancerons.

Des responsables américains ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy approuve toutes les opérations secrètes, a indiqué le journal. On ne sait pas dans quelle mesure il est au courant de telles opérations à l’avance, ont déclaré les responsables.

La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir tenté de tuer le président russe Vladimir Poutine lors de l’attaque. Zelenskiy a rapidement nié toute implication ukrainienne.

En plus de l’attaque par drone, des responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient que les agences de renseignement ukrainiennes étaient responsables de l’assassinat de la fille d’un nationaliste russe de premier plan, du meurtre d’un blogueur pro-guerre à Moscou et d’une série d’attaques dans des villes russes proches de la frontière avec Ukraine.

Et le mois dernier, fin avril, le journal allemand Bild a affirmé Des agents des services secrets ukrainiens ont tenté d’assassiner Poutine avec un drone kamikaze transportant des explosifs – mais a échoué après s’être écrasé à quelques kilomètres de leur cible.

Les forces ukrainiennes auraient lancé le drone UJ-22, chargé de 17 kilogrammes d’explosifs plastiques C4, depuis l’Ukraine dans le but d’atteindre une zone industrielle nouvellement construite près de Moscou que Poutine devait visiter, selon un journal allemand Image réclamations.

Mais avant que le drone mortel n’atteigne le parc industriel de Rudnevo dans le cadre de sa prétendue mission d’éliminer le despote russe, il s’est écrasé à quelques kilomètres du site.

Pendant ce temps, Skibitsky a déclaré que les sanctions nuisaient à la précision des missiles russes.

Il a expliqué: «En raison des sanctions, de nombreuses pièces de missiles manquent, par exemple pour le X-101, et cela nuit à leur précision.

«Ils disent qu’ils ont les armes les plus puissantes et les plus avancées technologiquement, mais ce n’est qu’un conte de fées.

« Il n’y a qu’à voir leur flotte en mer Noire : elle est juste au port, et leurs sous-marins s’y cachent aussi.

Il a nié vouloir faire exploser le pont de Crimée avec de nouveaux missiles à longue portée fournis par les Britanniques.

Il a dit à Die Welt: « Nous leur laisserons cela comme échappatoire [from annexed Crimea].

« Chaque fois qu’il y a une explosion en Crimée, c’est complètement bondé. »