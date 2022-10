L’Ukraine acquiert plus de territoire que la Russie tente d’absorber

Kyiv, Ukraine –

Les forces ukrainiennes ont marqué plus de gains dans leur contre-offensive sur au moins deux fronts lundi, avançant dans les zones mêmes que la Russie tente d’absorber et défiant les efforts de Moscou pour engager de nouvelles troupes et ses menaces de défendre les zones incorporées par tous les moyens.

Contrôle évalué du terrain en Ukraine à 13 h 30 HE le 3 octobre 2022 (Carte de Jasna Baric de CTV News / Informations de l’Institut pour l’étude de la guerre et des menaces critiques)Lors de leur dernière percée, les forces ukrainiennes ont pénétré les défenses de Moscou dans la région stratégique du sud de Kherson, l’une des quatre zones d’Ukraine que la Russie est en train d’annexer.

Les troupes de Kyiv ont également consolidé leurs gains à l’est et sur d’autres grands champs de bataille, rétablissant le contrôle ukrainien au moment même où le président russe Vladimir Poutine tente de surmonter les problèmes de main-d’œuvre, d’armes, de moral des troupes et de logistique, tout en intensifiant les critiques nationales et internationales. Poutine fait face au désarroi et à la colère au niveau national à propos de sa mobilisation partielle de troupes et de la confusion quant à l’établissement de nouvelles frontières russes.

Les avancées de l’Ukraine sont devenues si évidentes que même le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, qui se concentre généralement sur les succès de son armée et les pertes de l’ennemi, a été contraint de le reconnaître.

“Avec des unités de chars numériquement supérieures en direction de Zolota Balka et Oleksandrivka, l’ennemi a réussi à pénétrer profondément dans nos défenses”, a déclaré lundi Konashenkov, faisant référence à deux villes de la région de Kherson. Il a ajouté à cela des affirmations selon lesquelles les forces russes auraient infligé de lourdes pertes à l’armée ukrainienne.

Les forces ukrainiennes ont eu du mal à reprendre la région de Kherson en raison de son terrain dégagé, contrairement à leur offensive réussie dans le nord-est autour de la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, qui a débuté le mois dernier.

L’Ukraine a poursuivi sa contre-offensive dans la région de Kherson depuis l’été, frappant sans relâche les lignes d’approvisionnement russes et faisant des incursions dans les zones tenues par la Russie à l’ouest du Dniepr. L’armée ukrainienne a utilisé plusieurs lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis pour frapper à plusieurs reprises le pont principal sur le Dniepr et un barrage qui servait de deuxième passage. Il a également heurté des ponts flottants que la Russie a utilisés pour approvisionner ses troupes.

Alors que les lignes de front se déplaçaient, le théâtre politique à Moscou se poursuivait, la chambre basse du Parlement russe approuvant les traités d’annexion pour que les régions ukrainiennes de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Lougansk rejoignent la Russie. La chambre haute suivra mardi. Cela fait suite aux “référendums” d’annexion que le Kremlin a orchestrés la semaine dernière et que le chef de l’ONU et les pays occidentaux ont qualifiés d’illégaux et frauduleux.

Les mesures prises par la Russie pour incorporer les régions ukrainiennes, ainsi que les efforts de Poutine pour mobiliser davantage de troupes, ont été si hâtifs que les responsables gouvernementaux ont eu du mal à les expliquer et à les mettre en œuvre. Lundi, la question était fondamentale : quelles régions exactes de l’Ukraine la Russie essaie-t-elle d’incorporer ?

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Donetsk et Louhansk rejoignaient la Russie avec les mêmes frontières administratives qui existaient avant qu’un conflit n’y éclate en 2014 entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Mais il a ajouté que les frontières Zaporizhzhia et Kherson sont encore indécises.

“Nous continuerons d’en discuter avec les habitants de ces régions”, a déclaré Peskov.

Un législateur russe de haut rang a proposé un point de vue différent. Pavel Krasheninnikov a déclaré que Zaporizhzhia serait absorbée dans ses “frontières administratives”, ce qui signifie que Moscou prévoit d’incorporer des parties de la région encore sous le contrôle de Kyiv. Il a déclaré qu’une logique similaire s’appliquerait à Kherson, mais que la Russie inclurait deux districts de la région voisine de Mykolaïv qui sont maintenant occupées par la Russie.

Outre les zones de Kherson citées par le ministère russe de la Défense, d’autres sources ont montré des drapeaux ukrainiens, des soldats déployés ou d’autres signes indiquant que les forces de Kyiv avaient repris les villages d’Arkhanhelske, Myroliubivka, Khreshchenivka, Mykhalivka et Novovorontsovka. Il n’y a pas eu de confirmation immédiate de Kyiv sur les gains.

La situation dans la capitale régionale, également appelée Kherson, était si précaire que les autorités russes empêchent les gens de partir, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien.

Un responsable installé par la Russie dans la région de Kherson, Kirill Stremousov, a reconnu que les forces ukrainiennes “ont percé un peu plus profondément”, mais a insisté sur le fait que “tout est sous contrôle” et que “le système de défense russe fonctionne”.

Pourtant, la Russie a revendiqué un certain succès à repousser. Le chef nommé par Moscou de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient tenté d’avancer vers Dudchany le long de la rive ouest du Dniepr, cherchant à atteindre un barrage clé à Nova Kakhovka, mais que les avions de guerre russes avaient détruit deux bataillons ukrainiens et stoppé l’offensive. Saldo a également déclaré que les forces russes avaient repoussé les tentatives d’incursion de l’Ukraine dans la région de Kherson depuis Mykolaïv et Kryvyi Rih.

Ni les affirmations de Saldo ni celles de Stremousov n’ont pu être vérifiées de manière indépendante.

L’Ukraine a fait état d’avancées dans d’autres domaines que la Russie annexe. Le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces de Kyiv avaient repris le village de Torske, à 20 kilomètres (12 miles) de la ville de Kreminna. L’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov a déclaré que la zone était “clé pour contrôler toute la région de Louhansk, car plus loin au-delà (de la ville), les Russes n’ont plus de lignes de défense”.

“La reprise de cette ville ouvre un espace opérationnel permettant aux Ukrainiens d’avancer rapidement jusqu’à la frontière même avec la Russie”, a déclaré Zhdanov à l’Associated Press.

Il a déclaré que les troupes russes s’étaient retirées de la région de Kharkiv. L’armée ukrainienne aurait libéré la majeure partie de Borova dans la région de Kharkiv de l’autre côté de la rivière Oskil, à 50 kilomètres (31 miles) au nord de la ville de Lyman. Les responsables ont posté une vidéo alors qu’ils conduisaient dans les rues reprises, agitant le drapeau ukrainien.

“Enfin, vous êtes chez vous. Enfin, c’est l’Ukraine. Gloire à l’Ukraine !” cria un spectateur.

Ailleurs dans la région de Kharkiv, un médecin a été tué et une infirmière blessée lors d’une attaque au missile russe contre un hôpital de Kupiansk qui a causé des dégâts importants, a rapporté le gouverneur Oleh Syniehubov. La semaine dernière, au moins 24 civils ont été tués lors d’une attaque contre un convoi tentant de fuir Kupiansk.

L’Ukraine a également repris Lyman, une ville orientale stratégique que les Russes avaient utilisée comme centre logistique et de transport clé. Lyman se trouve dans la région de Donetsk près de la frontière avec Louhansk.

Les efforts de l’Ukraine pour reprendre le territoire ont embarrassé le Kremlin et suscité de rares critiques nationales de la guerre de Poutine. Des dizaines de milliers d’hommes russes ont fui la Russie depuis l’appel du 21 septembre. Beaucoup se sont envolés pour la Turquie, l’un des rares pays à maintenir des liaisons aériennes avec la Russie. D’autres sont partis en voiture, créant de longs embouteillages aux frontières russes avec la Géorgie, le Kazakhstan et la Finlande.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a déclaré lundi que le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie – la plus grande d’Europe – avait été libéré de sa garde à vue. Les forces russes avaient bandé les yeux et détenu Ihor Murashov vendredi pour interrogatoire.

Le char ukrainien T-64 tire en direction des positions des troupes russes, à Bakhmut, en Ukraine, le 2 octobre 2022. (AP Photo/Inna Varenytsia)

