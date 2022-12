L’Ukraine achète 1 400 drones de “reconnaissance” et prévoit de développer des modèles de combat : ministre – National

L’Ukraine a acheté quelque 1 400 drones, principalement pour la reconnaissance, et prévoit de développer des modèles de combat capables d’attaquer les drones explosifs utilisés par la Russie lors de son invasion du pays, selon le ministre ukrainien chargé de la technologie.

Dans une récente interview avec l’Associated Press, le ministre de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov a décrit la guerre de la Russie en Ukraine comme la première grande guerre de l’ère d’Internet. Il a attribué aux drones et aux systèmes Internet par satellite comme Starlink d’Elon Musk la transformation du conflit.

Lire la suite: Certains Ukrainiens célèbrent Noël le 25 décembre pour se séparer de la Russie. Voici pourquoi Lire la suite Certains Ukrainiens célèbrent Noël le 25 décembre pour se séparer de la Russie. Voici pourquoi

L’Ukraine a acheté des drones comme le Fly Eye, un petit utilisé pour le renseignement, la surveillance du champ de bataille et la reconnaissance.

“Et la prochaine étape, maintenant que nous sommes plus ou moins équipés de drones de reconnaissance, ce sont les drones de frappe”, a déclaré Federov. “Ce sont à la fois des drones explosifs et des drones qui volent jusqu’à 3 à 10 kilomètres et touchent des cibles.”

L’histoire continue sous la publicité

Il a prédit “plus de missions avec des drones de frappe” à l’avenir, mais n’a pas donné de détails. « On parle là de drones, de drones, de drones que nous développons en Ukraine. Eh bien, de toute façon, ce sera la prochaine étape dans le développement des technologies », a-t-il déclaré.

Les autorités russes ont allégué plusieurs frappes de drones ukrainiens sur ses bases militaires au cours des dernières semaines, dont une lundi au cours de laquelle, selon elles, les forces russes ont abattu un drone s’approchant de la base aérienne d’Engels située à plus de 600 kilomètres (plus de 370 miles) de la frontière ukrainienne.





3:45

Des soldats ukrainiens assistent à la messe de Noël à Kharkiv alors que certaines familles sont séparées par la guerre



L’armée russe a déclaré que des débris avaient tué trois militaires mais qu’aucun avion n’avait été endommagé. La base abrite des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans le lancement de frappes contre l’Ukraine.

Les autorités ukrainiennes n’ont jamais officiellement reconnu avoir mené de telles frappes de drones, mais elles ont fait des allusions énigmatiques à la façon dont la Russie pourrait s’attendre à des représailles pour sa guerre en Ukraine, y compris sur le territoire russe.

L’histoire continue sous la publicité

L’Ukraine mène des recherches et développements sur des drones qui pourraient combattre et abattre d’autres drones, a déclaré Federov. La Russie a utilisé des drones Shahed de fabrication iranienne pour ses frappes aériennes sur le territoire ukrainien ces dernières semaines, en plus des attaques de roquettes, de missiles de croisière et d’artillerie.

À la mode maintenant La Chine envoie des avions de combat, des navires et des drones vers Taïwan lors d’une incursion majeure

Des passagers canadiens de Sunwing bloqués au Mexique pendant 5 jours sans « aucune communication » À la mode maintenant Poutine interdit les exportations de pétrole russe vers les pays qui imposent un plafonnement des prix

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo éclatent à nouveau. Voici ce qu’il faut savoir

“Je peux déjà dire que la situation concernant les drones changera radicalement en février ou mars”, a-t-il déclaré.

Federov s’est assis pour un entretien dans son bureau lumineux et moderne. Située à l’intérieur d’un bâtiment du ministère, la pièce contenait un tourne-disque vinyle, des livres d’histoire empilés sur des étagères et un tapis roulant.

Lire la suite: La guerre en Ukraine et le « convoi de la liberté » parmi les meilleurs reportages de 2022 pour les Canadiens (sondage)

Le ministre a souligné l’importance des communications mobiles à des fins civiles et militaires pendant la guerre et a déclaré que les endroits les plus difficiles pour maintenir le service se trouvaient dans les régions de Donetsk, Zaporizhzhia, Odessa et Kyiv, au centre et à l’est du pays.

Il a dit qu’il y a des moments où moins de la moitié des tours de téléphonie mobile fonctionnent dans la capitale, Kyiv, parce que les frappes aériennes russes ont détruit ou endommagé l’infrastructure qui les alimente.

L’Ukraine compte quelque 30 000 tours de téléphonie mobile, et le gouvernement essaie maintenant de les relier à des générateurs afin qu’elles puissent continuer à fonctionner lorsque les frappes aériennes endommagent le réseau électrique.

L’histoire continue sous la publicité

La seule alternative, pour l’instant, est les systèmes satellites comme Starlink, sur lesquels les Ukrainiens pourraient compter davantage si les pannes d’électricité commencent à durer plus longtemps.

“Nous devons comprendre que dans ce cas, les Starlinks et les tours, connectées aux générateurs, seront l’infrastructure Internet de base”, a déclaré Federov.

De nombreuses villes et villages sont confrontés à des coupures de courant pouvant durer jusqu’à 10 heures. Fedorov a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait signé un décret ordonnant aux entreprises de téléphonie mobile de s’assurer qu’elles peuvent fournir des signaux sans électricité pendant au moins trois jours.





1:49

Poutine se dit “prêt à négocier” sur la guerre en Ukraine



Pendant ce temps, avec le soutien de ses partenaires de l’Union européenne, son ministère s’efforce d’apporter 10 000 stations Starlink supplémentaires en Ukraine, avec un service Internet mis à la disposition du public via des centaines de “points d’invincibilité” qui offrent des boissons chaudes, des espaces chauffés, de l’électricité et un abri. pour les personnes déplacées par les combats ou les coupures de courant.

L’histoire continue sous la publicité

Environ 24 000 stations Starlink sont déjà en service en Ukraine. La société de Musk, SpaceX, a commencé à les fournir au début de la guerre après que Fedorov a tweeté une demande au milliardaire.

“Je me suis juste tenu à genoux, les suppliant de commencer à travailler en Ukraine, et j’ai promis que nous établirions un record du monde”, se souvient-il.

Federov a comparé le don de Space X des terminaux satellites aux lance-roquettes multiples fournis par les États-Unis en termes d’importance pour la capacité de l’Ukraine à monter une défense contre l’invasion de la Russie.

« Des milliers de vies ont été sauvées », a-t-il déclaré.

Lire la suite: Un bombardement russe fait au moins 10 morts et 55 blessés à Kherson en Ukraine la veille de Noël

En plus des applications civiles, Starlink a aidé les opérateurs de drones de reconnaissance de première ligne à cibler des frappes d’artillerie sur des actifs et des positions russes. Federov a déclaré que son équipe consacre désormais 70% de son temps aux technologies militaires. Le ministère a été créé il y a seulement trois ans.

Doter l’armée de drones fait partie de ses missions principales.

“Nous devons faire plus que ce qu’on attend de nous, et le progrès n’attend pas”, a déclaré Federov, se moquant des compétences russes dans le domaine des drones. “Je ne crois pas du tout à leur potentiel technologique.”