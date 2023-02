L’Ukraine accusée par Human Rights Watch d’avoir interdit l’utilisation de mines PFM à Izyum

Commentez cette histoire Commenter

KYIV, Ukraine — Human Rights Watch a déclaré mardi qu’il avait découvert des preuves que les forces ukrainiennes avaient tiré des « milliers » de mines terrestres antipersonnel sur le territoire occupé par la Russie dans l’est de l’Ukraine, en violation apparente des engagements de Kyiv de ne pas utiliser les armes, blessant et mutilant des dizaines de civils. Les mines terrestres étaient dispersées “dans et autour” de la ville d’Izyum, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré l’organisation basée à New York dans un communiqué de presse. Les forces russes ont saisi et tenu la région d’avril jusqu’à ce que les forces ukrainiennes les délogent en septembre.

Human Rights Watch a appelé les autorités ukrainiennes à enquêter immédiatement sur ces allégations.

“[There was] toute une série de preuves qui, selon nous, suggèrent fortement que l’Ukraine était responsable », a déclaré Mary Wareham, directrice du plaidoyer pour la division des armes du groupe, au Washington Post.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’il “prenait note” du rapport, qui, selon lui, serait “dûment étudié par les autorités ukrainiennes compétentes”.

“L’Ukraine, exerçant son droit à la légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, s’acquitte pleinement de ses obligations internationales alors que les occupants russes commettent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et le génocide du peuple ukrainien”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Les enquêteurs de Human Rights Watch se sont rendus dans la région d’Izyum peu après le retrait russe, a indiqué l’organisation, et ont interrogé plus de 100 personnes, dont des victimes, des témoins, des premiers intervenants, des médecins et des démineurs ukrainiens. Les résultats indiquent que les forces ukrainiennes ont tiré des roquettes Uragan transportant des mines terrestres PFM dans neuf endroits.

Les armes en plastique de la taille d’un poing et en forme d’ailes, également connues sous le nom de mines papillon ou pétales, sont souvent colorées en vert ou en marron afin de se fondre dans le sol. Ils peuvent être déclenchés par une pression, comme un pas sur ou à proximité de l’appareil.

Bien qu’elles semblaient viser les forces d’occupation russes, a déclaré Human Rights Watch, les mines ont également été trouvées dans des zones civiles, atterrissant dans certains cas près de maisons privées ou dans des cours. Des agents de santé locaux ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient soigné une cinquantaine d’habitants de la région pour des blessures ressemblant à celles causées par des mines antipersonnel.

Environ la moitié des blessures impliquaient des amputations traumatiques d’une jambe ou d’un pied, des blessures compatibles avec les mines à effet de souffle PFM, a indiqué l’organisation.

Un démineur a déclaré que les armes « sont partout ». Human Rights Watch a déclaré que ses enquêteurs ont vu des mines non explosées, des restes de mines, des cassettes métalliques qui transportent les mines dans des roquettes et des signatures d’explosion correspondant à la quantité d’explosifs contenus dans les armes.

Les démineurs disent que cela pourrait prendre des décennies pour nettoyer la zone des mines terrestres et autres munitions non explosées.

Wareham a déclaré que les forces russes ont utilisé plus de mines dans plus de régions à travers l’Ukraine. Human Rights Watch a publié trois rapports sur l’utilisation de mines terrestres par Moscou pendant le conflit. Il s’agit notamment des «pièges activés par la victime», dans lesquels un engin explosif est connecté à un cadavre et explose lorsque le corps est déplacé.

Mais l’organisation a déclaré que l’utilisation de mines par la Russie n’exonère pas l’Ukraine de sa responsabilité.

“Les forces russes ont utilisé à plusieurs reprises des mines antipersonnel et commis des atrocités à travers le pays, mais cela ne justifie pas l’utilisation par l’Ukraine de ces armes interdites”, a déclaré Steve Goose, directeur de la division des armes du groupe de défense des droits.

La Russie, contrairement à l’Ukraine, n’est pas signataire du Traité d’interdiction des mines de 1997, qui interdit les mines antipersonnel et oblige les pays à détruire leurs stocks. Mais Moscou continue de violer le droit international, a déclaré Human Rights Watch, qui interdit les mines antipersonnel parce qu’elles ne font pas de discrimination entre civils et combattants.

L’Ukraine a signé le traité en 1999 et l’a ratifié six ans plus tard. Les responsables de Kyiv ont déclaré avoir détruit plus de 3 millions de mines héritées de l’Union soviétique, mais qu’il reste plus de 3 millions de mines PFM. La Russie possède également des stocks de mines PFM.

Le ministère de la Défense a déclaré à Human Rights Watch en novembre qu’il respectait ses obligations internationales, y compris l’interdiction d’utiliser des mines antipersonnel, a indiqué l’organisation. Mais il n’a pas abordé les questions sur l’utilisation des mines PFM dans et autour d’Izyum, affirmant que “les informations sur les types d’armes utilisées par l’Ukraine… ne doivent pas être commentées avant la fin de la guerre”.

Le rapport de mardi a infirmé les conclusions antérieures de l’organisation selon lesquelles l’Ukraine n’avait pas utilisé de mines terrestres antipersonnel.

Landmine Monitor, une publication qui suit les efforts pour abolir les mines terrestres, et que Human Rights Watch aide à éditer, a écrit en novembre qu'”il n’y a pas encore de confirmation indépendante… pour l’instant” que l’Ukraine ait utilisé des mines terrestres et qu'”une évaluation et une attribution finales l’utilisation de mines de type PFM en Ukraine n’est pas possible pour le moment.

Les nouvelles découvertes ont été possibles, a déclaré Wareham, car les représentants de Human Rights Watch ont pu pour la première fois se rendre sur les lieux en personne.

Wareham a déclaré que l’organisation était “heureuse de voir la déclaration de l’Ukraine aujourd’hui s’engager à examiner très sérieusement les conclusions” et qu’elle espérait que Kyiv “menerait une enquête approfondie sur ce qui s’était passé”.