L’Ukraine accuse les troupes russes de piller des musées et de détruire des sites culturels

L’exquise tiare dorée, incrustée de pierres précieuses par des maîtres artisans il y a environ 1 500 ans, était l’un des artefacts les plus précieux au monde du règne sanguinaire d’Attila le Hun, qui a saccagé avec des guerriers à cheval profondément en Europe au 5ème siècle.

Le diadème Hun, également connu sous le nom de diadème, a maintenant disparu du musée ukrainien qui l’abritait – peut-être, craignent les historiens, pour toujours. Les troupes russes ont emporté la couronne inestimable et un trésor d’autres trésors après avoir capturé la ville ukrainienne de Melitopol en février, selon les autorités du musée.

L’invasion russe de l’Ukraine, qui en est maintenant à son huitième mois, s’accompagne de la destruction et du pillage de sites historiques et de trésors à l’échelle industrielle, selon les autorités ukrainiennes.

Dans une interview avec l’Associated Press, le ministre ukrainien de la Culture a affirmé que les soldats russes se sont servis d’artefacts dans près de 40 musées ukrainiens. Le pillage et la destruction de sites culturels ont causé des pertes estimées à des centaines de millions d’euros, a ajouté le ministre Oleksandr Tkachenko.

“L’attitude des Russes envers le patrimoine culturel ukrainien est un crime de guerre”, a-t-il déclaré.

Oleksandr Tkachenko, ministre ukrainien de la Culture, s’entretient avec l’Associated Press à Kyiv le 6 septembre. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Pour le moment, le gouvernement ukrainien et ses bailleurs de fonds occidentaux qui fournissent des armes se concentrent principalement sur la défaite de la Russie sur le champ de bataille. Mais si et quand la paix revient, la préservation des collections ukrainiennes d’art, d’histoire et de culture sera également vitale, afin que les survivants de la guerre puissent commencer le prochain combat : reconstruire leur vie.

“Ce sont des musées, des bâtiments historiques, des églises. Tout ce qui a été construit et créé par des générations d’Ukrainiens”, a déclaré la première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, en septembre lors de sa visite d’un musée ukrainien à New York. “C’est une guerre contre notre identité.”

Les travailleurs du Musée d’histoire locale de Melitopol ont d’abord tenté de cacher le diadème Hun et des centaines d’autres trésors lorsque les troupes russes ont pris d’assaut la ville du sud. Mais après des semaines de recherches répétées, les soldats russes ont finalement découvert le sous-sol secret du bâtiment où le personnel avait caché les objets les plus précieux du musée, dont le diadème Hun, selon un employé du musée.

Le travailleur, qui a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat, craignant une punition russe pour avoir même discuté des événements, a déclaré que les Ukrainiens ne savaient pas où les troupes russes avaient pris le butin, qui comprenait la tiare et quelque 1 700 autres artefacts.

Un diadème en or vieux de 1 500 ans incrusté de pierres précieuses est vu dans un musée de Melitopol en novembre 2020. C’est l’un des artefacts les plus précieux au monde du règne d’Attila le Hun. (The Associated Press)

Déterrée d’une chambre funéraire en 1948, la couronne est l’une des rares couronnes huns dans le monde. L’employé du musée a déclaré que d’autres trésors qui ont disparu avec les soldats russes comprennent 198 pièces d’or vieilles de 2 400 ans datant de l’ère des Scythes, des nomades qui ont émigré d’Asie centrale vers le sud de la Russie et l’Ukraine et ont fondé un empire en Crimée.

“Ce sont des découvertes anciennes. Ce sont des œuvres d’art. Elles n’ont pas de prix”, a déclaré Oleksandr Symonenko, chercheur en chef à l’Institut ukrainien d’archéologie. “Si la culture disparaît, c’est un désastre irréparable.”

Le ministère russe de la Culture n’a pas répondu aux questions sur la collection Melitopol.

Musées pillés

Les forces russes ont également pillé des musées alors qu’elles dévastaient le port de Marioupol sur la mer Noire, selon des responsables ukrainiens qui ont été chassés de la ville du sud, qui a été pilonnée sans relâche par les bombardements russes. Il n’est tombé sous le contrôle total de Moscou qu’en mai, lorsque les défenseurs ukrainiens qui se sont accrochés aux aciéries de la ville se sont finalement rendus.

Le conseil municipal en exil de Marioupol a déclaré que les forces russes avaient volé plus de 2 000 objets dans les musées de la ville. Parmi les objets les plus précieux figuraient d’anciennes icônes religieuses, un rouleau de Torah manuscrit unique, une bible vieille de 200 ans et plus de 200 médailles, a indiqué le conseil.

Les œuvres d’art des peintres Arkhip Kuindzhi, né à Marioupol, et d’Ivan Aivazovsky, né en Crimée, tous deux célèbres pour leurs paysages marins, ont également été pillées, ont déclaré les conseillers en exil. Ils ont déclaré que les troupes russes ont transporté leur prime volée dans la région de Donetsk occupée par la Russie, dans l’est de l’Ukraine.

Le musée d’Arkhip Kuindzhi, un paysagiste russe, est vu détruit à Marioupol, dans l’est de l’Ukraine, le 28 avril. (The Associated Press)

L’invasion a également causé d’importants dommages et destructions au patrimoine culturel de l’Ukraine. L’agence culturelle de l’ONU tient un décompte des sites frappés par des missiles, des bombes et des bombardements. Alors que la guerre en est maintenant à son huitième mois, l’agence affirme avoir vérifié les dommages sur 199 sites dans 12 régions.

Ils comprennent 84 églises et autres sites religieux, 37 bâtiments d’importance historique, 37 bâtiments pour des activités culturelles, 18 monuments, 13 musées et 10 bibliothèques, selon l’UNESCO.

Les décomptes du gouvernement ukrainien sont encore plus élevés, les autorités affirmant que leur seul nombre d’édifices religieux détruits et endommagés s’élève à au moins 270.

“Nous avions peur des occupants russes”

Alors que les forces d’invasion cherchaient des trésors à voler, les employés des musées ukrainiens ont fait ce qu’ils pouvaient pour les garder hors des mains des Russes. Des dizaines de milliers d’articles ont été évacués des lignes de front et des régions touchées par les combats.

À Kyiv, le directeur du Musée des trésors historiques d’Ukraine a vécu dans le bâtiment, gardant ses artefacts, pendant les premières semaines de l’invasion lorsque les forces russes ont cherché, sans succès, à encercler la capitale.

“Nous avions peur des occupants russes, car ils détruisent tout ce qui peut être identifié comme ukrainien”, a rappelé la réalisatrice, Natalia Panchenko.

Les visiteurs regardent une copie du pectoral doré du IVe siècle av. J.-C., un ancien trésor du tumulus d’un roi scythe, exposé au Musée des trésors historiques de Kyiv le 2 septembre. Craignant que les troupes russes ne prennent d’assaut la ville, les employés du musée ont démantelé les expositions, emballant soigneusement les artefacts dans des boîtes pour l’évacuation. Pour l’instant, le musée ne montre que des copies. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Craignant que les troupes russes ne prennent d’assaut la ville, elle a cherché à les semer la confusion en enlevant la plaque à l’entrée du musée. Elle a également démonté les expositions, emballant soigneusement les artefacts dans des boîtes pour les évacuer.

Un jour, elle espère qu’ils retourneront à leur juste place. Pour l’instant, le musée ne montre que des copies.

“Ces choses étaient fragiles, elles ont survécu des centaines d’années”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvions pas supporter l’idée qu’ils pourraient être perdus.”