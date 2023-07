La formation des pilotes ukrainiens dans les chasseurs F-16 n’a pas commencé en juin, contrairement à une promesse antérieure, a déclaré FM Dmitry Kuleba

L’Ukraine a été informée que ses pilotes commenceraient à s’entraîner sur des avions de chasse F-16 en juin, mais le programme n’a pas encore été lancé, a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

« Un des pays » qui fait partie de ce qu’on appelle « coalition des avions de chasse » a promis que le programme commencerait le mois dernier, a déclaré Dmitry Kuleba lors d’une apparition télévisée lundi.

« La formation n’a pas commencé en juin. Cela signifie que le calendrier commence à changer… Nous travaillons maintenant avec toutes les parties concernées… pour accélérer ce processus autant que possible », il a dit.

Selon le ministre, le pays sans nom « mal calculé » lors de sa promesse à Kiev, mais continue de préparer l’entraînement d’aviateurs ukrainiens avec l’avion américain.

Kuleba a déclaré qu’il s’attendait auparavant à obtenir les F-16 au cours des premiers mois de 2024, mais le retard de l’entraînement signifie désormais que l’attente sera plus longue.

Le mois dernier, Igor Zhovkva, assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky, a déclaré que neuf pays – les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, la Suède, la Belgique, le Portugal et la France – avaient formé une coalition pour aider l’Ukraine à obtenir les avions de guerre.

Le président du comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, a déclaré lundi à la station de radio britannique LBC que la question de la fourniture de F-16 à l’Ukraine « ne sera pas résolu à court terme pour cette contre-offensive. »

Kiev a intensifié ses attaques le long de la ligne de front avec l’utilisation de chars et de véhicules blindés fournis par l’Occident depuis début juin, mais selon Moscou, la contre-offensive tant médiatisée n’a pas réussi à obtenir des gains significatifs jusqu’à présent.

Zelensky fait pression depuis des mois sur ses bailleurs de fonds occidentaux pour des avions de combat F-16 de quatrième génération, arguant qu’ils sont cruciaux pour fournir une couverture aérienne aux troupes ukrainiennes et défendre son espace aérien, au milieu d’une campagne massive de missiles russes ciblant des installations militaires et des infrastructures énergétiques.

Fin mai, le président américain des chefs d’état-major, Mark Milley, a averti que « le F-16 n’agira pas comme une arme magique » en Ukraine, mais « coûter un dollar » aux partisans de Kiev.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes plus sophistiquées à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés pourraient franchir ses «lignes rouges», entraînant une escalade majeure des hostilités. La Russie soutient que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes de Kiev signifient déjà que les nations occidentales sont de facto parties au conflit.