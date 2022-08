L’Ukraine accuse la Russie d’une nouvelle attaque contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Pendant des jours, les experts ont averti que des combats intensifs autour de l’usine de Zaporizhzhia dans le sud-est de l’Ukraine constituaient une grave menace, mais de prétendues frappes samedi près de l’installation de stockage de combustible usé de l’usine ont suscité encore plus d’inquiétude.

KYIV, Ukraine – La société ukrainienne d’énergie nucléaire a averti dimanche que les attaques à la roquette sur la vue de la plus grande centrale nucléaire d’Europe risquaient de provoquer une “catastrophe nucléaire”, les gouvernements russe et ukrainien se rejetant la responsabilité des explosions dans l’installation.

Le président ukrainien Volodymy Zelensky a appelé à une “réponse plus forte de la communauté internationale” suite aux attentats et a déclaré qu’il s’était entretenu avec Charles Michel, le président du Conseil européen, pour demander de nouvelles sanctions contre l’industrie nucléaire de Moscou. Il a accusé le Kremlin de mener une « terreur nucléaire ».

“Les bâtiments administratifs et le territoire adjacent de l’installation de stockage ont été endommagés”, a-t-il déclaré dans un communiqué remis à Interfax news.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que la situation présentait une grave menace pour la santé publique et l’environnement en Ukraine et bien au-delà de ses frontières.

Dimanche, il a demandé à être autorisé à visiter le site avec une équipe d’experts nucléaires. “Nous pouvons mettre sur pied une mission de sûreté, de sécurité et de sauvegarde et fournir l’assistance indispensable et l’évaluation impartiale qui sont nécessaires”, a-t-il déclaré dans un communiqué.