L’Ukraine accuse la Russie de pillage et d’occupation des maisons de Kherson avant la bataille

L’Ukraine a accusé lundi la Russie d’avoir pillé des maisons vides dans la ville méridionale de Kherson et de les avoir occupées avec des troupes en civil pour se préparer à des combats de rue dans ce que les deux parties prédisent être l’une des batailles les plus importantes de la guerre.

Ces derniers jours, la Russie a ordonné aux civils de quitter Kherson en prévision d’un assaut ukrainien pour reprendre la ville, la seule capitale régionale que Moscou s’est emparée depuis son invasion en février.

Kherson, avec une population d’avant-guerre de près de 300 000 habitants, est restée froide et sombre après que l’électricité et l’eau ont été coupées dans les environs au cours des 48 dernières heures, ont déclaré les deux parties.

Les responsables installés par la Russie ont accusé le “sabotage” ukrainien et ont déclaré qu’ils travaillaient pour rétablir l’électricité. Les responsables ukrainiens ont déclaré que les Russes avaient démantelé 1,5 kilomètre de lignes électriques et que l’électricité ne reviendrait probablement pas tant que les forces ukrainiennes ne reprendraient pas la zone.

Kyiv a décrit l’évacuation de la zone comme une déportation forcée, un crime de guerre. Moscou dit qu’il renvoie les résidents pour des raisons de sécurité.

Une centaine d’enfants handicapés ont été déplacés d’un établissement médical à Dnipriany dans la région de Kherson vers la région de Moscou, a annoncé l’armée ukrainienne. Des patients d’un foyer pour personnes âgées à Kakhovka ont également été déplacés et les forces russes prennent le contrôle de ces installations, a-t-il ajouté.

Samedi, des personnes évacuées de Kherson quittent leur domicile pour personnes âgées pour se rendre en Crimée, dans le sud de l’Ukraine. Les autorités russes ont encouragé les habitants de Kherson à partir, avertissant que la ville pourrait subir des bombardements ukrainiens massifs. (The Associated Press)

Combat acharné attendu

Kherson se trouve dans la seule poche de territoire sous contrôle russe sur la rive ouest du fleuve Dnipro qui traverse l’Ukraine. Sa reconquête a été au centre de la contre-offensive ukrainienne dans le sud, qui s’est accélérée depuis début octobre.

La situation à l’intérieur de Kherson n’a pas pu être confirmée de manière indépendante. Les forces ukrainiennes sur la ligne de front à proximité ont déclaré à Reuters qu’elles s’attendaient à un combat acharné contre les troupes russes déterminées à exiger un prix du sang avant d’être expulsées.

L’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes, “déguisées en civil, occupent les locaux des civils et renforcent les positions à l’intérieur pour mener des combats de rue”.

Les forces russes ont été “impliquées dans le pillage et le vol de résidents et de sites d’infrastructure et emportent du matériel, de la nourriture et des véhicules vers la Fédération de Russie”, a-t-il déclaré dans une mise à jour lundi soir.

Moscou nie avoir abusé de civils.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi que la région de Donetsk à l’est restait “l’épicentre” des combats, avec des centaines de Russes tués chaque jour.

Les villes de Bakhmut et Avdiivka sont les foyers des combats les plus violents de la région de Donetsk.

REGARDER | Déminage dans l’est de l’Ukraine : Une machine télécommandée aide à “manger” des mines terrestres en Ukraine Les équipages ukrainiens dans la région de Kharkiv utilisent une machine télécommandée pour éliminer les mines laissées par les forces russes en retraite. Armtrac 400 est capable de couvrir 2 400 mètres carrés par heure.

Les États-Unis et la Russie auraient des pourparlers

Sur le front diplomatique, la Maison Blanche et le Kremlin ont refusé de commenter un rapport du Wall Street Journal selon lequel le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan aurait eu des entretiens avec des collaborateurs du président Vladimir Poutine, dans le but de réduire le risque d’escalade de la guerre.

La guerre a infligé des dégâts considérables à l’économie mondiale et fait craindre un conflit nucléaire.

“Nous nous réservons le droit de parler directement aux niveaux supérieurs des questions qui préoccupent les États-Unis”, a déclaré plus tard l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ajoutant que ces conversations se sont concentrées “uniquement sur la réduction des risques”.

Le soutien américain à l’Ukraine sera “indéfectible et inébranlable” quel que soit le résultat des élections législatives de mardi, a-t-elle ajouté.

Nataliia Chopova, 69 ans, montre un refuge où elle et son mari Oleksandr ont passé la nuit depuis le 12 juillet, au milieu d’attaques militaires russes constantes dans la ville ukrainienne de Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk, lundi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que l’Ukraine était prête à négocier la fin de la guerre avec un futur dirigeant russe mais pas avec Poutine, après un rapport du Washington Post selon lequel les États-Unis avaient exhorté Kyiv à signaler qu’il était prêt pour des pourparlers de paix afin de s’assurer qu’il conserve le soutien occidental. .

“L’Ukraine n’a jamais refusé de négocier. Notre position de négociation est connue et ouverte”, a déclaré Podolyak sur Twitter, ajoutant que la Russie devrait d’abord retirer ses forces d’Ukraine. “Est-ce que Poutine est prêt ? De toute évidence non.”

Revers majeurs pour Moscou

La Russie a perdu tout le territoire qu’elle avait conquis dans le nord de l’Ukraine dans les semaines qui ont suivi l’invasion et, ces derniers mois, elle a dû faire face à des revers majeurs à l’est et au sud.

Poutine a répondu aux pertes en appelant des centaines de milliers de réservistes et en annonçant l’annexion des terres occupées. Il a déclaré lundi que 50 000 réservistes nouvellement recrutés combattaient déjà dans des unités de combat.

Mais alors que de plus en plus de troupes sont envoyées au front et que les pertes augmentent avec peu de nouveaux signes de gains, il y a eu une inquiétude croissante en Russie quant à la conduite de la guerre.

Le ministère russe de la Défense a pris la décision rare lundi de nier qu’une unité d’élite avait subi des pertes catastrophiques lors d’un assaut inutile, après que des blogueurs militaires russes ont publié une lettre ouverte de membres survivants de la 155e brigade de marine de la flotte du Pacifique.

Dans la lettre, adressée à Oleg Kozhemyako, gouverneur de la région d’origine de l’unité sur la côte Pacifique, les marines ont déclaré qu’en seulement quatre jours, leur unité avait perdu 300 hommes tués, blessés ou portés disparus, et la moitié de leur équipement.