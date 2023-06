L’Ukraine accuse la Russie de détruire un autre barrage

L’Ukraine a accusé les forces russes d’avoir détruit un autre barrage dans le but de ralentir une contre-offensive lancée par Kiev.

Alors que les efforts de sauvetage et de secours entamaient leur septième jour pour les victimes de la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka dans la région de Kherson, l’armée russe a été accusée d’avoir fait sauter un barrage beaucoup plus petit le long de la rivière Mokri Yaly, qui est devenue l’axe le plus réussi à ce jour. pour les avancées de l’Ukraine dans l’ouest de Donetsk.

Les forces ukrainiennes se sont déplacées le long des deux côtés du fleuve, vers le sud depuis la ville de Velyka Novosilka, déclarant la libération d’une série de villages : Blahodatne sur la rive est ; et Neskuchne, Makarivka et Storozheve du côté ouest.

Lundi soir, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que trois autres colonies plus à l’ouest le long de la ligne de front – Novodarivka, Levadne dans l’est de Zaporizhzhia et Lobkove dans l’ouest de Zaporizhzhia – avaient également été prises par les forces ukrainiennes.

01:08 L’Ukraine affirme avoir repris le village de Storozheve à Donetsk en contre-offensive – vidéo

Les forces armées ont publié des photos de leurs unités brandissant des drapeaux dans ce que l’on prétendait être les villages repris. Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, mais les blogueurs militaires russes ont confirmé l’avancée ukrainienne et ont signalé de violents combats dans la nuit et lundi matin pour le village voisin, Urozhaine, sur la rive est de la rivière, à cheval sur la route au sud-est vers Marioupol.

Valeriy Shershen, un porte-parole militaire ukrainien pour ce secteur du front, a déclaré à l’agence de presse Ukrainska Pravda qu’un barrage en amont le long du Mokri Yaly avait été détruit par les forces d’occupation, provoquant des inondations sur les deux rives. Shershen a déclaré que l’objectif russe était de « ralentir la contre-offensive de l’Ukraine », mais a affirmé qu’elle avait échoué. Le barrage semble avoir été dans le village de Klyuchove mais sa destruction n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Dimanche, la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a célébré l’annonce de la chute du dernier village, Storozheve, remerciant les marines qui l’ont repris et ajoutant : « Ce sera la même chose avec chaque colonie jusqu’à ce que nous libérions toute la terre ukrainienne ».

Les responsables ukrainiens ont par ailleurs été discrets sur la contre-offensive, sauf pour noter de petits gains territoriaux autour de Bakhmut, sur le front nord de Donetsk. Les villages le long de la rivière Mokri Yaly marquent les premières colonies à être libérées après une semaine de contre-offensive, et Kiev a fait grand cas de la capture de ces petits villages, conscient que les Ukrainiens sont nerveux après avoir vu des vidéos de chars et de véhicules blindés ukrainiens détruits assauts plus à l’ouest le long de la ligne, à Zaporizhzhia.

Les responsables militaires ukrainiens ont en privé appelé à la patience et ont souligné qu’ils n’avaient jusqu’à présent pas engagé le gros de la force d’assaut armée occidentale de 12 brigades de Kiev dans la bataille.

« Au fait, nous n’avons pas encore déplacé nos forces principales », a envoyé un officier ukrainien par SMS depuis le front sud. « Il y a donc des raisons de croire au meilleur. »

Kiev est frustrée que les capitales occidentales n’aient pas encore prononcé de verdict sur la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka. Les responsables ont souligné qu’il aurait été presque impossible de causer autant de dégâts par un bombardement externe à une structure conçue pour résister à une bombe nucléaire tactique, qu’elle devait donc avoir été explosée de l’intérieur et que les Russes avaient un contrôle total de la centrale hydroélectrique de Kakhovka à l’époque. Le service de sécurité ukrainien a publié un clip audio de ce qu’il a dit être deux soldats russes parlant de la responsabilité d’une unité de sabotage russe.

01:38 L’Ukraine affirme que l’appel intercepté prouve que la Russie a fait sauter le barrage de Kakhovka – audio

Maliar a déclaré qu’à la suite de la catastrophe, la Russie déplaçait ses forces de la rive gauche (est et sud) du Dnipro dans la région de Kherson vers d’autres parties de la ligne de front. Elle a suggéré que les forces russes avaient fait sauter le barrage pour qu’il soit beaucoup plus difficile pour les troupes d’assaut ukrainiennes de traverser le bas Dnipro inondé, et donc de raccourcir le front qu’elles devaient défendre.

En aval du barrage détruit, les autorités ukrainiennes ont déclaré que les eaux de crue commençaient à se retirer jusqu’à 5 cm par heure. Pendant ce temps, en amont, le réservoir a continué à se vider, laissant de vastes étendues de vasières et de poissons morts. Selon des responsables à Kiev, plus de 72 % de la capacité du réservoir, soit 14 395 kilomètres cubes d’eau, avaient déjà été perdus. À Nikopol, une ville située sur la rive droite (nord) du Dnipro sous contrôle ukrainien, en face de la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia, l’eau avait tellement baissé qu’il était impossible de déterminer son niveau.

Le ministre ukrainien de l’environnement, Ruslen Strilets, a déclaré que malgré la disparition du réservoir, la centrale nucléaire disposait de suffisamment d’eau pour refroidir les cœurs de ses réacteurs et le combustible usé et éviter une fusion.

« Concernant la centrale, le niveau d’eau dans les bassins de la centrale est stable et suffisant pour répondre aux besoins de la centrale. La situation est maintenant sous contrôle », a déclaré Strilets dans une interview télévisée.

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), doit se rendre en Ukraine cette semaine dans l’espoir de visiter la centrale. Grossi a déclaré dimanche que ses experts avaient besoin de vérifier les écarts dans les mesures des niveaux d’eau du réservoir.