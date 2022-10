L’Ukraine accuse la Russie d’avoir trompé une bombe sale

Kyiv, Ukraine –

L’opérateur ukrainien de l’énergie nucléaire a déclaré mardi que les forces russes effectuaient des travaux secrets dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, une activité qui pourrait faire la lumière sur les affirmations de la Russie selon lesquelles l’armée ukrainienne prépare une “provocation” impliquant un engin radioactif.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait une allégation non fondée selon laquelle l’Ukraine se préparait à lancer une soi-disant bombe sale. Shoigu a nivelé la charge au cours du week-end lors d’appels à ses homologues britanniques, français, turcs et américains. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis l’ont rejetée d’emblée comme « manifestement fausse ».

L’Ukraine a également rejeté l’affirmation de Moscou comme une tentative de détourner l’attention des propres plans présumés du Kremlin de faire exploser une bombe sale, qui utilise des explosifs pour disperser les déchets radioactifs dans le but de semer la terreur.

Energoatom, l’entreprise publique ukrainienne qui exploite les quatre centrales nucléaires du pays, a déclaré que les forces russes avaient effectué des travaux de construction secrets au cours de la semaine dernière à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia en Ukraine.

Les officiers russes contrôlant la zone ne donneront pas accès au personnel ukrainien qui gère l’usine ou aux moniteurs du chien de garde de l’énergie atomique de l’ONU qui leur permettrait de voir ce que font les Russes, a déclaré mardi Energoatom dans un communiqué.

Energoatom a déclaré qu’il “suppose que” les Russes “préparent un acte terroriste en utilisant des matières nucléaires et des déchets radioactifs stockés dans” l’usine. Il a indiqué qu’il y avait 174 conteneurs dans l’installation de stockage à sec du combustible usé de l’usine, chacun d’eux contenant 24 assemblages de combustible nucléaire usé.

“La destruction de ces conteneurs à la suite d’une explosion entraînera un accident radiologique et une contamination radioactive de plusieurs centaines de kilomètres carrés (miles) du territoire adjacent”, a déclaré la société.

Il a demandé à l’Agence internationale de l’énergie atomique d’évaluer ce qui se passait.

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait tenir des consultations à huis clos sur les allégations de bombe sale plus tard mardi à la demande de la Russie.

La Russie a demandé au conseil de créer une commission chargée d’enquêter sur ses allégations selon lesquelles les États-Unis et l’Ukraine violent la convention interdisant l’utilisation d’armes biologiques dans les laboratoires ukrainiens.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, son ambassadeur à l’ONU, Vassily Nebenzia, a affirmé que des laboratoires américains secrets en Ukraine étaient engagés dans une guerre biologique – une accusation démentie par les États-Unis et l’Ukraine.

Le Kremlin a insisté sur le fait que son avertissement concernant un prétendu projet ukrainien d’utiliser une bombe sale devait être pris au sérieux et a critiqué les nations occidentales pour l’avoir ignoré.

Le rejet de l’avertissement de Moscou est “inacceptable compte tenu de la gravité du danger dont nous avons parlé”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Peskov a ajouté: “Nous soulignons à nouveau le grave danger posé par les plans ourdis par les Ukrainiens.”

La Maison Blanche a de nouveau souligné lundi que les allégations russes étaient fausses.

“Ce n’est tout simplement pas vrai. Nous savons que ce n’est pas vrai”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. “Dans le passé, les Russes ont, à l’occasion, blâmé les autres pour des choses qu’ils avaient l’intention de faire.”

Les bombes sales n’ont pas la destruction dévastatrice d’une explosion nucléaire, mais pourraient exposer de vastes zones à une contamination radioactive.