L’Ukraine accueille favorablement les offres d’armes, pas un mot sur les missiles Patriot

Dmytro Kuleba a pris la parole lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bucarest, en Roumanie. Équiper l’Ukraine d’armes et d’équipements pour reconstruire son réseau électrique délabré afin de survivre à l’hiver sous les bombardements russes a été un enjeu majeur.

BUCAREST – Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré mercredi que les diplomates de l’OTAN lui avaient donné “un certain nombre de nouveaux engagements” sur l’armement de son pays, mais a refusé de dire si cela incluait des promesses de batteries de missiles Patriot très recherchées.

Lors de la réunion, “nous avons entendu un certain nombre d’engagements, de nouveaux engagements, de la part de divers membres de l’OTAN concernant la fourniture à l’Ukraine de plus d’armes défensives et d’équipements énergétiques”, a déclaré Kuleba aux journalistes.