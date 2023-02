L’Ukraine accueille des dirigeants européens alors que les sirènes des raids aériens retentissent au-dessus de Kyiv – National

Des alertes aériennes ont retenti vendredi dans toute l’Ukraine alors que le président Volodymyr Zelenskyy recevait les dirigeants de l’Union européenne pour discuter de nouvelles sanctions contre la Russie et les perspectives d’adhésion de l’Ukraine au bloc européen.

Le chef de la commission exécutive de l’UE et le président des 27 dirigeants nationaux de l’UE se sont rendus à Kyiv pour manifester leur soutien à l’Ukraine à l’approche du premier anniversaire de l’invasion de son voisin par la Russie le 24 février 2022.

“Il n’y aura pas de relâchement dans notre détermination. Nous vous soutiendrons également à chaque étape de votre voyage vers l’UE », a écrit le président de l’UE Charles Michel sur Twitter vendredi matin sous une photo de lui sur une place centrale de Kyiv.

Lire la suite: Une femme affirme que l’ambassade de Russie au Canada lui refuse l’accès aux services consulaires Lire ensuite : Des parents abandonnent leur bébé sans billet à l’enregistrement à l’aéroport israélien

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de nouvelles frappes de missiles après l’avertissement de raid aérien.

L’histoire continue sous la publicité

Zelenskyy appelle l’Union européenne à des mesures plus punitives contre la Russie, bien que les nouvelles sanctions que le bloc prépare pour l’anniversaire ne soient pas à la hauteur des exigences de son gouvernement.

Kyiv a demandé à rejoindre le bloc quelques jours après l’invasion de la Russie l’année dernière. L’UE a adopté la candidature, bien qu’elle ait repoussé les appels de l’Ukraine à une voie rapide vers l’adhésion alors que le pays est en guerre.

“L’UE soutiendra l’Ukraine et le peuple ukrainien contre la guerre d’agression en cours de la Russie aussi longtemps qu’il le faudra”, ont déclaré Michel, Zelenskyy et la chef de la commission exécutive de l’UE, Ursula von der Leyen, dans une déclaration commune, dont un projet a été vu. par Reuters à l’avance.





1:58

“Il veut nous effrayer”: Boris Johnson rechigne face à la menace de missiles de Poutine et demande plus d’aide pour l’Ukraine



Les responsables de l’UE ont énuméré plusieurs conditions d’entrée, de la stabilité politique et économique à l’adoption de diverses lois de l’UE. Le processus risque de prendre des années.

L’histoire continue sous la publicité

“Certains voudront peut-être spéculer sur la fin de partie, mais la simple vérité est que nous n’en sommes pas encore là”, a déclaré un responsable de l’UE.

Les responsables de l’UE ont déclaré que les sujets abordés jeudi comprenaient un soutien accru en matière d’armes, d’argent et d’énergie à l’Ukraine, un meilleur accès pour ses produits sur le marché de l’UE, des sanctions renforcées contre Moscou et des efforts pour poursuivre les crimes de guerre russes.

À la mode maintenant L’hiver finira-t-il bientôt ? Les marmottes canadiennes divisées sur les appels du printemps

L’acteur de “Danse avec les loups” arrêté, accusé de diriger une secte sexuelle et d’abuser de jeunes filles

L’UE interdira les produits pétroliers raffinés russes à partir de dimanche, et les émissaires de l’UE à Bruxelles vendredi visaient à convenir d’un plafonnement des prix des produits dans le monde lorsque des compagnies d’assurance et de transport maritimes occidentales sont impliquées, afin de limiter la capacité de Moscou à financer la guerre. Un plafonnement similaire des prix du pétrole brut est entré en vigueur en décembre.

Lire la suite: La Russie repoussera l’armée ukrainienne en réponse aux roquettes à longue portée: Lavrov Lire ensuite : Un jeune couple qui a dansé dans une vidéo virale a été condamné à une longue peine de prison en Iran

L’histoire continue sous la publicité

Le Kremlin a déclaré que l’interdiction déséquilibrerait les marchés mondiaux de l’énergie, mais Moscou agissait pour atténuer son impact.

Le gouvernement allemand a approuvé la livraison de chars Leopard 1 à l’Ukraine à partir de stocks et est en pourparlers sur le rachat de 15 chars Gepard au Qatar pour les envoyer là-bas, a rapporté vendredi le journal Sueddeutsche Zeitung, citant des sources gouvernementales.

Les Leopard 1 ne sont pas aussi avancés que les Leopard 2 que l’Allemagne et d’autres pays ont promis la semaine dernière, mais pourraient être livrés plus tôt.

L’UE a exigé davantage de mesures anti-corruption de la part de l’Ukraine, qui est perçue comme ayant une corruption endémique de l’État. Zelenskiy a annoncé des licenciements et des enquêtes sur certains responsables au cours des deux dernières semaines, affirmant ostensiblement que le ministère de la Défense doit être propre.





1:55

Zelenskyy appelle à l’interdiction des Jeux olympiques pour les athlètes russes au milieu de la “terreur” en Ukraine



Les autorités enquêtaient sur de hauts responsables militaires dans deux affaires de corruption présumée, ont annoncé jeudi des responsables. Par ailleurs, un groupe criminel soupçonné d’avoir détourné des fonds publics en vendant des œufs et d’autres denrées alimentaires hors de prix à des responsables de la défense a été arrêté, a indiqué le Bureau d’enquête d’État.

L’histoire continue sous la publicité

Cette semaine, les autorités ont fait une descente au domicile de l’un des milliardaires les plus en vue d’Ukraine et d’un ancien ministre de l’Intérieur, et ont annoncé une enquête sur ce qu’elles ont appelé une fraude d’un milliard de dollars dans la plus grande compagnie pétrolière et raffinerie.

La Russie intensifie la pression sur les forces ukrainiennes dans l’est de l’Ukraine, où Kyiv dit que Moscou envoie des milliers de soldats et de mercenaires à la mort pour de petits gains.

“Ils font venir des hommes de leur conscription et essaient systématiquement de trouver des endroits pour percer nos défenses”, a déclaré Serhiy Cherevatiy, porte-parole du front oriental des forces armées ukrainiennes, à la radio ukrainienne NV. “L’objectif est d’atteindre l’objectif des dirigeants de prendre le contrôle de toute la région de Donetsk. Mais ce plan est maintenant interrompu depuis plusieurs mois consécutifs.

Moscou affirme que l’un des principaux objectifs de l’Ukraine est de sécuriser le reste de la province de Donetsk, l’une des quatre annexées unilatéralement en septembre. Ses forces ont revendiqué des gains supplémentaires au cours de la semaine dernière autour de la ville de Bakhumt, son principal objectif.

L’histoire continue sous la publicité

Un volontaire biélorusse combattant pour l’Ukraine à l’intérieur de la ville a déclaré qu’il n’y avait pas encore de signe que les forces ukrainiennes prévoyaient de se retirer. « Pour l’instant c’est l’inverse, les positions se renforcent là où les Russes essaient de nous couper. Mais tout dépend de l’évolution de la situation. On tient pour l’instant. »

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante la situation là-bas.

La force d’assaut russe à Bakhmut s’est appuyée sur des combattants de Wagner, une société de mercenaires qui a recruté des milliers de condamnés russes dans les prisons avec des promesses de grâce. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que leur nombre était probablement en baisse, citant des chiffres qui montraient une forte baisse du nombre de prisonniers qui auraient quitté les prisons russes. Il n’y a pas eu de réponse immédiate du Kremlin au rapport.

Les forces russes ont effectué deux frappes sur la ville de Kramatorsk, dans la région de Donetsk, endommageant des bâtiments et faisant des victimes civiles, a annoncé jeudi l’armée ukrainienne.

La Russie nie avoir pris pour cible des civils dans ce que Poutine appelle une “opération militaire spéciale” pour protéger la sécurité russe et l’Ukraine et ses alliés disent qu’il s’agit d’un accaparement de terres non provoqué.