L’Ukraine abat un missile hypersonique russe avec le système de défense américain Patriot

KYIV, Ukraine – L’armée de l’air ukrainienne a affirmé samedi avoir abattu un missile hypersonique russe au-dessus de Kiev à l’aide de systèmes de défense américains Patriot nouvellement acquis, la première fois connue que le pays a été en mesure d’intercepter l’un des missiles les plus modernes de Moscou.

Le commandant de l’armée de l’air, Mykola Oleshchuk, a déclaré dans un article de Telegram que le missile balistique de type Kinzhal avait été intercepté lors d’une attaque nocturne contre la capitale ukrainienne plus tôt dans la semaine. C’était aussi la première fois que l’on savait que l’Ukraine utilisait les systèmes de défense Patriot.

« Oui, nous avons abattu le Kinzhal » unique « », a écrit Oleshchuk. « C’est arrivé lors de l’attaque nocturne du 4 mai dans le ciel de la région de Kiev. »

Oleshchuk a déclaré que le missile Kh-47 avait été lancé par un avion MiG-31K depuis le territoire russe et avait été abattu avec un missile Patriot.

Le Kinzhal est l’une des armes russes les plus récentes et les plus avancées. L’armée russe affirme que le missile balistique à lancement aérien a une portée allant jusqu’à 2 000 kilomètres (environ 1 250 miles) et vole à 10 fois la vitesse du son, ce qui le rend difficile à intercepter.

Une combinaison de vitesse hypersonique et d’une ogive lourde permet au Kinzhal de détruire des cibles fortement fortifiées, comme des bunkers souterrains ou des tunnels de montagne.

L’armée ukrainienne a précédemment admis qu’elle manquait de ressources pour intercepter les Kinzhals.

« Ils disaient que le Patriot est une arme américaine obsolète et que les armes russes sont les meilleures au monde », a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air, Yurii Ihnat, sur la chaîne de télévision ukrainienne Channel 24. « Eh bien, il y a confirmation que cela fonctionne efficacement même contre un missile super hypersonique. » dit Ihnat.

Il a déclaré qu’intercepter avec succès le Kinzhal est « une gifle pour la Russie ».

L’Ukraine a reçu sa première livraison de missiles Patriot fin avril. Il n’a pas précisé le nombre de systèmes dont il dispose ni où ils ont été déployés, mais on sait qu’ils ont été fournis par les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas.

L’Allemagne et les États-Unis ont reconnu avoir chacun envoyé au moins un système et les Pays-Bas ont déclaré en avoir fourni deux, bien qu’il ne soit pas clair combien sont actuellement en service.

Les troupes ukrainiennes ont reçu la formation approfondie nécessaire pour pouvoir localiser efficacement une cible avec les systèmes, se verrouiller avec un radar et tirer. Chaque batterie nécessite jusqu’à 90 personnes pour fonctionner et entretenir.

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré qu’il avait demandé pour la première fois des systèmes Patriot lors de sa visite aux États-Unis en août 2021, des mois avant l’invasion à grande échelle de la Russie, mais sept ans après que la Russie a illégalement annexé la péninsule ukrainienne de Crimée.

Il a décrit la possession du système comme « un rêve », mais a déclaré qu’on lui avait dit aux États-Unis à l’époque que c’était impossible.

Le Patriot a été déployé pour la première fois par les États-Unis dans les années 1980. Le système coûte environ 4 millions de dollars par missile et les lanceurs coûtent environ 10 millions de dollars chacun, selon les analystes.

À un tel coût, on pensait généralement que l’Ukraine n’utiliserait les Patriots que contre des avions russes ou des missiles hypersoniques.

Dans d’autres développements, les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont accusé la Russie d’utiliser des munitions au phosphore dans sa tentative d’arracher le contrôle de la ville orientale de Bakhmut aux forces ukrainiennes.

Les troupes russes tentent de prendre la ville depuis plus de neuf mois, mais les forces ukrainiennes s’accrochent toujours à des positions à l’ouest de la ville.

Samedi, le journal Ukrainska Pravda a cité des responsables militaires disant que « l’ennemi a utilisé du phosphore et des munitions incendiaires à Bakhmut pour tenter d’effacer la ville de la surface de la terre ».

Une photo accompagnant le rapport du journal montrait une zone urbaine éclairée par le feu à plusieurs endroits.

Les allégations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les forces russes n’ont pas commenté cette affirmation, mais ont rejeté les accusations précédentes de l’Ukraine selon lesquelles elles auraient utilisé du phosphore.

Le droit international interdit l’utilisation de phosphore blanc ou d’autres armes incendiaires – des munitions conçues pour mettre le feu à des objets ou causer des brûlures – dans les zones où il pourrait y avoir des concentrations de civils.

Le phosphore blanc peut également être utilisé pour l’éclairage ou pour créer des écrans de fumée.