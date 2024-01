L’Ukraine abat deux avions russes lors d’une journée désastreuse pour le Kremlin | Ukraine

L’armée ukrainienne a abattu deux avions de commandement russes, au cours de l’une des journées les plus désastreuses pour la puissance aérienne du Kremlin depuis le début de l’invasion à grande échelle de Vladimir Poutine.

Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef de l’Ukraine, a déclaré que son armée de l’air avait détruit un avion de détection radar à longue portée A-50 et un avion du centre de contrôle Il-22. Tous deux volaient au-dessus de la mer d’Azov dimanche lorsqu’ils ont été touchés à 21h10, heure locale.

L’A-50, qui détecte les défenses aériennes et coordonne les cibles des avions russes, s’est écrasé instantanément, tuant son équipage. L’Il-22, gravement endommagé, semble avoir effectué un atterrissage d’urgence sur un aérodrome d’Anapa, en Russie.

On ne sait pas exactement comment l’Ukraine a réussi à cibler et à abattre les avions. Une théorie veut qu’une batterie de missiles anti-aériens Patriot – fournie par les États-Unis – ait été utilisée. Cela impliquerait toutefois de déplacer le système près de la ligne de front où il pourrait être détecté.

Les responsables russes ont déclaré qu’ils n’avaient « aucune information » sur ce qui s’est exactement passé. Des blogueurs pro-Kremlin ont suggéré que les avions avaient été touchés par des tirs amis ou même abattus par une équipe d’agents britanniques du SAS utilisant des missiles sol-air.

Quelle qu’en soit la cause, l’incident constitue un coup dur pour l’aviation russe et un regain de moral pour les forces armées ukrainiennes. La contre-offensive de Kiev l’année dernière a échoué et ces derniers mois, la Russie a lancé une vague d’attaques à l’est, le long d’une ligne de front gelée, cherchant à reprendre l’initiative.

Selon le ministère britannique de la Défense, le Kremlin ne dispose que de six A-50 en service. Chaque avion coûte 330 millions de dollars à construire. En février dernier, des partisans en Biélorussie ont attaqué un autre A-50 alors qu’il se trouvait sur une base aérienne près de Minsk. On ne sait pas exactement l’ampleur des dégâts qu’ils ont causés.

Depuis l’année dernière, l’Ukraine a systématiquement dégradé les infrastructures militaires russes en Crimée occupée, ciblant les stations radar et autres installations. Il a bombardé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire dans le port de Sébastopol et a contraint les navires militaires à se déplacer vers des ports plus sûrs.

Kiev semble désormais remettre en question la domination russe sur la mer d’Azov, qui comprend les ports de Berdiansk et Marioupol, saisis en 2022. Dans un communiqué publié lundi, Zaluzhnyi a déclaré que deux avions russes avaient été détruits dans ce qu’il a appelé « une opération parfaitement planifiée et menée ». opération » dans le sud du pays.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré que l’Il-22 avait été endommagé de manière irréparable. Il a ajouté que l’avion espion A-50 était “la cible prioritaire pour nous”. Une image non confirmée sur les réseaux sociaux montrait la queue de l’Il-22, apparemment endommagée par des éclats d’obus.

Diverses chaînes partagent l’image de la queue gravement endommagée d’un avion qui pourrait être un Il-22M à l’aérodrome d’Anapa, en Russie. Je pense que cela est authentique, y compris la géolocalisation potentielle des bâtiments en arrière-plan, mais cela n’est pas encore confirmé.… pic.twitter.com/cvCgeQTXcv — (((Tendar))) (@Tendar) 15 janvier 2024 “,”url”:”https://twitter.com/Tendar/status/1746875653968863696″,”id”:”1746875653968863696″,”hasMedia”:false,”role”:”inline”,”isThirdPartyTracking”:false, “source”: “Twitter”, “elementId”: “cd6d1aa1-9dcc-4ebe-b4bc-7d69ac8da958″” config=””renderingTarget”: “Web”, “darkModeAvailable”: false”> Diverses chaînes partagent l’image de la queue gravement endommagée d’un avion qui pourrait être un Il-22M à l’aérodrome d’Anapa, en Russie. Je pense que cela est authentique, y compris la géolocalisation potentielle des bâtiments en arrière-plan, mais cela n’est pas encore confirmé.… pic.twitter.com/cvCgeQTXcv — (((Tendar))) (@Tendar) 15 janvier 2024

La Russie a subi ces dernières semaines une série de revers embarrassants liés à sa flotte aérienne vieillissante de l’ère soviétique. La semaine dernière, les services de renseignement ukrainiens ont déclaré qu’ils étaient à l’origine d’une attaque contre un avion Su-24, stationné sur une base aérienne à l’extérieur de la ville russe de Chelyabinsk. Il a été incendié. Un adolescent a ensuite été arrêté.

En décembre, les défenses aériennes russes ont abattu un avion russe Su-25. Plus tôt le même mois, l’Ukraine avait détruit un bombardier Su-24M.

Les commentateurs ukrainiens ont réagi avec joie à la nouvelle, qui a dominé les réseaux sociaux lundi. Illia Ponomarenko, ancien correspondant défense du journal Kyiv Independent, écrit simplement: «Confirmé par le commandement ukrainien. La plus grande tuerie aérienne de la guerre jusqu’à présent.

L’armée de l’air ukrainienne a laissé entendre, de manière ludique, que d’autres choses étaient à venir. Il a publié une image des deux avions abattus, avec les mots : « Qui a fait ça ?