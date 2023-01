L’Ukraine abat des drones russes en direction de Kyiv alors que les attaques se poursuivent, selon des responsables

KYIV, Ukraine (AP) – La Russie a déployé plusieurs drones pendant la nuit pour attaquer des parties de l’Ukraine et des dizaines ont été abattus, ont déclaré lundi des responsables ukrainiens, dans une série d’attaques incessantes tout au long du week-end qui ont tué trois civils le soir du Nouvel An.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que 40 drones “se sont dirigés vers Kyiv” dans la nuit, selon les forces de défense aérienne, et qu’ils ont tous été détruits.

Klitschko a déclaré que 22 drones avaient été détruits au-dessus de Kyiv, trois dans la région périphérique de Kyiv et 15 au-dessus des provinces voisines.

Les infrastructures énergétiques ont été endommagées à la suite de l’attaque et une explosion s’est produite dans un quartier de la ville, a déclaré le maire. Il n’était pas immédiatement clair si cela avait été causé par des drones ou d’autres munitions. Un homme blessé de 19 ans a été hospitalisé, a ajouté Klitschko, et des coupures de courant d’urgence étaient en cours dans la capitale.

Dans la région périphérique de Kyiv, un “objet d’infrastructure critique” et des bâtiments résidentiels ont été touchés, a déclaré le gouverneur Oleksiy Kuleba.

Sept drones ont été abattus au-dessus de la région sud de Mykolaïv, selon le gouverneur Vitali Kim, et trois autres ont été abattus dans la région sud-est de Dnipropetrovsk, a déclaré le gouverneur Valentyn Reznichenko.

Le commandement de l’armée de l’air ukrainienne a annoncé lundi que 39 drones Shahed explosifs de fabrication iranienne avaient été abattus dans la nuit, ainsi que deux drones Orlan de fabrication russe et un missile X-59 à travers l’Ukraine.

Un assaut cinglant du Nouvel An a tué au moins quatre civils à travers le pays, ont rapporté les autorités ukrainiennes, et en a blessé des dizaines. La quatrième victime, un habitant de Kyiv de 46 ans, est décédée dans un hôpital lundi matin, a déclaré Klitschko.

De multiples explosions ont secoué la capitale et d’autres régions de l’Ukraine samedi et toute la nuit. Les frappes sont intervenues 36 heures après les attaques de missiles généralisées que la Russie a lancées jeudi pour endommager les infrastructures énergétiques, et le suivi inhabituellement rapide a alarmé les responsables ukrainiens.