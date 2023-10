L’Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles ATACMS à longue portée fournis par les États-Unis contre les forces russes.

WASHINGTON (AP) — Les missiles balistiques à plus longue portée recherchés depuis longtemps par l’Ukraine ont été livrés discrètement par les États-Unis et ont été utilisés mardi sur le champ de bataille contre la Russie, a déclaré un responsable proche du dossier, près d’un mois après la promesse du président Joe Biden. les à son homologue ukrainien.

Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question avant une annonce officielle et s’est exprimé mardi sous couvert d’anonymat. La livraison des missiles sur le front de guerre était entourée de secret, dans l’espoir que la première reconnaissance publique viendrait lorsque les missiles seraient utilisés sur le champ de bataille.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et d’autres dirigeants ukrainiens ont fait pression de toute urgence sur les États-Unis pour qu’ils fournissent le système de missiles tactiques de l’armée, connu sous le nom d’ATACMS. Mais les États-Unis ont hésité pendant des mois, craignant que Kiev puisse utiliser ces armes pour frapper profondément en territoire russe, provoquant la colère de Moscou et une escalade du conflit.

Biden a finalement donné son feu vert à la livraison le mois dernier et a déclaré à Zelensky lors d’une réunion à la Maison Blanche que les États-Unis donneraient enfin les ATACM à l’Ukraine, selon les responsables de l’époque. Les États-Unis ont cependant refusé de fournir des détails sur le calendrier ou le nombre de missiles qui seraient livrés, bien que les responsables aient suggéré que le plan était d’en envoyer un petit nombre d’environ deux douzaines.

En raison des inquiétudes persistantes des États-Unis concernant l’escalade des tensions avec la Russie, la version ATACMS envoyée en Ukraine aura une portée plus courte que la distance maximale que peuvent avoir les missiles. Alors que certaines versions de missiles peuvent atteindre une distance d’environ 300 kilomètres, ceux envoyés en Ukraine ont une portée plus courte et transportent des munitions à fragmentation qui, lorsqu’elles sont tirées, s’ouvrent en l’air, libérant des centaines de petites bombes au lieu de une seule ogive.

Lolita C. Baldor, Associated Press