L’Ukraine à un pas de la catastrophe nucléaire alors que l’usine occupée par la Russie “se déconnecte ENCORE et l’obus atterrit entre les réacteurs”

L’UKRAINE n’est qu’à un pas d’une catastrophe nucléaire après que la plus grande centrale nucléaire d’Europe aurait de nouveau été déconnectée du réseau.

Les autorités russes ont affirmé que l’usine de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, avait été mise hors service aux premières heures de samedi après que de violents bombardements aient détruit une ligne électrique clé.

Zaporizhzhia est la plus grande centrale nucléaire d’Europe 1 crédit

Une troupe russe patrouille dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia Crédit : AFP

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient de nouveau tenté de s’emparer de l’usine détenue par la Russie lors d’un assaut vendredi soir.

Vladimir Rogov, membre de l’administration régionale nommée par le Kremlin, a déclaré que le site avait été la cible de tirs nourris pendant environ deux heures et qu’un obus avait atterri entre deux réacteurs.

“La ligne électrique de Dneprovskaya a été touchée. La centrale nucléaire est passée à ses propres besoins”, a-t-il déclaré sur Telegram.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’une force navale ukrainienne de plus de 250 soldats avait tenté de débarquer sur la côte d’un lac près de l’usine à 23 heures, heure locale.

La Russie a affirmé que ses forces avaient déjoué l’attaque avec des frappes d’hélicoptères militaires et d’avions de combat – détruisant 20 navires ukrainiens et provoquant la dispersion d’autres et l’annulation de l’attaque.

Ces allégations sont intervenues après l’arrivée d’une équipe d’inspecteurs de l’agence nucléaire de l’ONU sur le site, qui a été pris dans de violents combats entre les forces ukrainiennes et russes.

L’usine a été déconnectée du réseau pour la première fois la semaine dernière après des dommages causés par un incendie aux lignes électriques aériennes suite à de lourds bombardements.

Kyiv et Moscou ont continué à se blâmer mutuellement pour les attaques contre la centrale électrique.

L’usine a été capturée par les forces russes en mars au début de la guerre – mais elle est toujours connectée au réseau électrique ukrainien et exploitée par des travailleurs ukrainiens.

Les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d’avoir pilonné à la roquette deux villes qui surplombent l’installation de l’autre côté du Dniepr.

Pendant ce temps, l’armée ukrainienne a déclaré qu’elle avait mené ses propres frappes contre les positions russes à Enerhodar, qui se trouve à quelques kilomètres de la centrale nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a envoyé une mission à la centrale nucléaire cette semaine, craignant qu’une escalade ne déclenche une catastrophe nucléaire de type Tchernobyl sur le continent européen.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné les dangers croissants des combats en cours après avoir conduit son équipe sur le site.

Il a déclaré: “Il y a eu des moments où le feu était évident, les mitrailleuses lourdes, l’artillerie, les mortiers à deux ou trois reprises étaient vraiment très préoccupants, je dirais, pour nous tous.”

Robert Mardini, chef du Comité international de la Croix-Rouge, a averti que les combats doivent être arrêtés immédiatement avant qu’un “incident massif” ne déclenche une catastrophe.

Mardini a déclaré lors d’une conférence de presse : “En cas de fuite nucléaire, il sera difficile, voire impossible, de fournir une aide humanitaire… et c’est pourquoi les combats doivent cesser.

“Il est donc temps d’arrêter de jouer avec le feu et de prendre plutôt des mesures concrètes pour protéger cette installation, et d’autres comme elle, de toute opération militaire.

“La moindre erreur de calcul pourrait déclencher une dévastation que nous regretterons pendant des décennies.”

Il a ajouté: “Le scénario pourrait être un incident massif, et personne ne peut faire grand-chose pour atténuer les conséquences désastreuses de cela.”

L’Ukraine et l’Occident ont déclaré que la Russie utilisait le site comme base d’armes lourdes dans le but de décourager l’Ukraine de tirer dessus.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a nié que la Russie disposait d’armes lourdes dans la centrale électrique et a accusé l’Ukraine de commettre un “terrorisme nucléaire” en attaquant le site.

Cela survient après que les résidents des zones à risque de fuite radioactive ont été invités à préparer des fournitures telles que de la nourriture, de l’eau, des vêtements, des objets de valeur et des documents.

Des comprimés d’iode ont été distribués aux résidents vivant à proximité de l’usine, craignant que le site ne soit le théâtre d’une catastrophe nucléaire catastrophique.

Les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par d’épais dômes en béton armé qui, selon les experts, peuvent résister aux bombardements.

Mais bon nombre des craintes liées aux rayonnements sont centrées sur une éventuelle perte du système de refroidissement – et sur le risque qu’une attaque contre les bassins de refroidissement où sont conservées les barres de combustible usé puisse disperser des matières radioactives.

Le Kremlin a appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU le 6 septembre pour traiter de la situation à Zaporizhzhia.