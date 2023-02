L’Ukraine a un besoin urgent de plus d’aide militaire, selon l’OTAN et les États-Unis

L’Ukraine a un besoin urgent de plus d’aide militaire, ont déclaré mardi les États-Unis et l’OTAN, promettant que le soutien occidental ne faiblirait pas face à une nouvelle offensive russe alors que la guerre était sur le point de marquer la première année complète depuis son début.

Les chefs de la défense occidentale se sont réunis à Bruxelles pour discuter de nouvelles dispositions en matière d’armements pour Kiev, qui plaide pour une plus grande puissance de feu et le maintien des approvisionnements existants, y compris des obus, dont la production peut difficilement suivre le rythme de la guerre.

“L’Ukraine a des besoins urgents pour l’aider à faire face à ce moment crucial au cours de la guerre”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d’une réunion du soi-disant groupe d’alliés Ramstein.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie était pressée de faire le maximum avec sa dernière offensive avant que Kiev et ses alliés ne puissent se renforcer.

“La vitesse est essentielle”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, à gauche, est vu avec la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly à Kiev mardi, (Service de presse présidentiel ukrainien/Reuters)

“C’est pourquoi la vitesse est essentielle. La vitesse dans tout – adopter des décisions, exécuter des décisions, expédier des fournitures, former. La vitesse sauve des vies, la vitesse ramène la sécurité”, a-t-il déclaré dans une allocution vidéo en soirée.

Zelenskyy a remercié les alliés pour leurs promesses de plus d’armes de défense aérienne, de chars, d’artillerie, d’obus et d’entraînement, et a déclaré qu’une grande partie de ce qui avait été discuté devrait être gardée secrète.

Austin a déclaré qu’il s’attendait à ce que les forces ukrainiennes mènent leur propre offensive au printemps, et les alliés de Kiev s’efforçaient de s’assurer qu’ils disposaient de l’armure, de la puissance de feu et de la logistique nécessaires pour la rendre efficace.

“Nous pensons qu’il y aura une fenêtre d’opportunité pour eux de faire preuve d’initiative”, a déclaré Austin.

“Le Kremlin parie toujours qu’il peut nous attendre, mais un an plus tard, nous sommes plus unis que jamais. Cette détermination partagée contribuera à maintenir l’élan de l’Ukraine dans les semaines cruciales à venir.”

Un véhicule militaire ukrainien passe mardi alors qu’un immeuble d’appartements touché par l’artillerie russe brûle au loin à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. (John Moore/Getty Images)

“Aucun signe” Poutine veut la paix, selon l’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a donné le même message à propos de l’invasion du président russe Vladimir Poutine.

“Nous ne voyons aucun signe que le président Poutine se prépare à la paix. Ce que nous voyons est le contraire, il se prépare à plus de guerre, à de nouvelles offensives et de nouvelles attaques”, a-t-il déclaré aux journalistes.

REGARDER | Ce dont un médecin canadien a été témoin sur les lignes de front ukrainiennes : Ce qu’un médecin canadien a vu sur les lignes de front de l’Ukraine Le Canadien Brandon Mitchell a passé 10 mois comme médecin sur les lignes de front ukrainiennes. Dans cette longue interview, il raconte à Chris Brown de CBC pourquoi il reste malgré les atrocités qu’il a vues et un contact avec la mort.

Néanmoins, le général américain en chef, Mark Milley, a déclaré que la Russie avait déjà perdu aux yeux du monde.

“La Russie est désormais un paria mondial et le monde reste inspiré par la bravoure et la résilience ukrainiennes. En bref, la Russie a perdu : elle a perdu stratégiquement, opérationnellement et tactiquement”, a déclaré Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains, aux journalistes.

Les ministres de la défense de l’OTAN ont rencontré le ministre ukrainien de la défense Oleksii Reznikov après la réunion du groupe Ramstein.

L’alliance prévoit d’augmenter les objectifs de stockage de munitions car Kiev brûle les obus beaucoup plus rapidement que l’Occident ne peut les produire, laissant les stocks gravement épuisés.

REGARDER | Les Russes anti-guerre continuent de protester malgré la répression du Kremlin : Les citoyens russes continuent de manifester contre la guerre malgré la répression de Kermlin Des manifestants anti-guerre en Russie défient la répression contre un mémorial aux Ukrainiens tués lors de l’attaque russe contre un immeuble à Dnipro. Un groupe russe de défense des droits de l’homme affirme qu’au moins six personnes ont été arrêtées pour avoir laissé des fleurs ou des jouets au mémorial.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a appelé l’industrie de la défense nationale à augmenter sa capacité de production.

Il a déclaré que Berlin avait signé des contrats avec le fabricant d’armes Rheinmetall pour relancer la production de munitions pour les canons antiaériens Gepard qu’il a livrés à Kiev.

Il essayait depuis des mois de trouver de nouvelles munitions pour les armes à feu, que sa propre armée a déclassées en 2010.