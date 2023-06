L’Ukraine a repris le territoire détenu par la Russie depuis 2014, selon le Royaume-Uni – alors que Zelenskyy visite la ligne de front | Nouvelles du monde

Les forces ukrainiennes ont « très probablement » repris une zone de territoire occupée par la Russie depuis 2014, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Dans une nouvelle mise à jour du renseignement, des responsables britanniques ont déclaré que de petites avancées avaient été faites à l’est de Krasnohorivka près de Donetsk, qui se trouve sur l’ancienne ligne de contrôle.

« Les récentes multiples agressions ukrainiennes simultanées dans tout le Donbass » peuvent également avoir laissé les forces séparatistes dans la région surchargées, a ajouté l’analyse du Royaume-Uni.

On pense que c’est l’un des premiers exemples de gains réalisés depuis le début de la guerre en février dernier.

Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que ses troupes avaient avancé en première ligne « dans toutes les directions ».

Il a rendu visite à des soldats dans l’est et le sud du pays – dont Donetsk et Zaporizhzhia – en distribuant des récompenses et en posant pour des photographes lors d’un voyage qui s’est étendu sur « des centaines de kilomètres ».

Et dans son discours vidéo nocturne prononcé depuis un train, M. Zelenskyy l’a décrit comme un « jour heureux » où il a rencontré « des gens absolument héroïques ».

L’analyste de la défense et de la sécurité de Sky, le professeur Michael Clarke, a déclaré que l’Ukraine profitait du chaos russe causé par La rébellion de Wagner pendant le weekend.

« Ils [the Ukrainians] ont profité de cette occasion pour augmenter la pression sur tout le front pour voir où se trouvaient les lacunes », a-t-il déclaré.

Le professeur Clarke a déclaré que les troupes de Wagner constituaient une partie importante des lignes de front russes – et s’est demandé si elles reviendraient après le repos après la bataille de Bakhmut et la récente mutinerie.

Il a souligné que les groupes Volga et Wagner représentent jusqu’à 25% de la force combattant sur la ligne de front russe, ce qui signifie que le régime de Poutine « a peut-être perdu une partie assez importante de son processus de renforcement ».

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a suggéré que la tentative de rébellion armée montre que la guerre « casse le système politique russe ».

Il a dit : « Le monstre que Poutine a créé avec Wagner, le monstre le mord maintenant. Le monstre agit contre son créateur. »

Dans un nouvel élan depuis le début de sa contre-offensive, M. Zelenskyy a tenu des réunions avec des généraux de haut niveau sur les prochaines étapes de l’armée ukrainienne.

Le président a également été engagé dans des négociations avec des alliés, dont le président américain Joe Biden, sur des paquets d’approvisionnement en armes.

« Toutes nos terres seront gratuites – absolument toutes », a conclu son discours vidéo.