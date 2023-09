Les responsables du ministère américain de la Défense font souvent l’objet d’un examen minutieux de la part du Congrès, notamment parce que leur agence n’a jamais réussi à passer un audit. En 2022, le DoD a mené son cinquième audit auto-dirigé dans toute son histoire, et 1 600 auditeurs n’ont pas réussi à lui faire rendre compte. environ 60% de ses 3 500 milliards de dollars d’actifs.

L’armée ukrainienne a donné le Le DoD un « audit en pratique » en montrant ce qu’il pourrait faire avec un maigre 3 % du budget militaire américain, a soutenu l’historien Timothy Snyder dans un récent podcast Substack. Si les États-Unis augmentaient leur engagement à 6 %, l’Ukraine pourrait également procéder à un audit, a suggéré Snyder.

« Pour 3 % du budget de défense américain, les Ukrainiens ont gagné la bataille de Kiev, la bataille de Kharkiv, la bataille de Kherson et environ la moitié du territoire envahi par la Russie en février 2022 », a déclaré Snyder. « En pratique, nous constatons que 3 % du budget militaire américain a fonctionné. »

Snyder a également noté que l’Ukraine a rempli la mission de l’OTAN consistant à résister seule à une attaque russe et à accroître la sécurité dans le Pacifique en faisant clairement comprendre à la Chine quels seraient les coûts d’une invasion de Taiwan.– réduire les risques de guerre entre les États-Unis et la Chine – et a continué à nourrir le monde même pendant une guerre, entre autres.

L’Ukraine montre aux États-Unis la valeur d’un audit

La performance militaire de l’Ukraine est un « moment propice à l’apprentissage » pour l’armée américaine, selon le DoD le contrôleur Mike McCord a déclaré après que le ministère ait échoué à son cinquième audit. Repousser La Russie et l’Ukraine ont dû suivre de très près leurs approvisionnements en arsenal. McCord a déclaré aux journalistes qu’un audit réussi aiderait l’armée américaine à s’assurer qu’elle ne rend pas compte d’éléments qui ne le sont pas. là. (Pour être honnête, les responsables de la défense s’attendaient à ce que perdre quelques audits en raison de détails techniques comptables).

Le budget du DoD se chiffre en centaines de milliards de dollars, car le ministère est chargé de relever certains des plus grands défis auxquels les États-Unis sont confrontés. C’est les coûts les plus importants proviennent former les militaires, entretenir équipements et assurer les soins de santé des militaires en service actif. Les salaires et les prestations de retraite arrivent au deuxième rang des coûts les plus élevés, suivis par l’achat d’armes, la R&D d’équipements, ainsi que la construction et la gestion d’installations militaires.

Une critique courante des budgets de défense est qu’ils entravent la capacité du gouvernement fédéral à fournir d’autres services. Au contraire, là ce n’est pas vraiment une relation entre la croissance du PIB et l’armée dépenses, et les budgets militaires importants sont beaucoup plus susceptibles d’être bénéfiques dans les pays plus riches comme les États-Unis, qui peuvent utiliser les dépenses militaires comme un autre moyen. forme de politique industrielle et avoir beaucoup de marge de manœuvre aux dépenses déficitaires et alourdir la dette publique. Le DoD peut mettre celui de cette année Un budget de 816,7 milliards de dollars est utilisé à bon escient, mais il nécessite un audit pour garantir que ces fonds profitent réellement aux États-Unis et à leurs objectifs de politique étrangère.

Les États-Unis doivent faire mieux pour l’Ukraine

Dans une conversation hier (18 septembre) Avec la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen lors de la conférence Clinton Global Initiative à New York, l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a déclaré que les États-Unis devaient envoyer « autant d’équipements militaires le plus rapidement possible » pour aider l’Ukraine à obtenir plus de territoire. Les États-Unis pourraient également abaisser le prix plafond du pétrole russe afin d’affamer davantage l’économie russe, a-t-elle ajouté.

Clinton a également noté que même si la Maison Blanche de Biden Bien que l’administration ait réparé les relations internationales que l’ancien président Donald Trump avait endommagées pendant son mandat, l’administration a encore du travail à faire chez elle en rassemblant les Américains pour soutenir l’Ukraine.