Kiev serait disposé à mener des attaques de missiles contre les deux pays si les puissances occidentales fournissaient « les moyens de destruction nécessaires ».

Le mois dernier, le gouvernement ukrainien a exhorté ses soutiens occidentaux à mener des frappes de missiles sur des usines de drones en Iran et en Syrie, proposant de lancer les attaques lui-même s’il disposait des armes nécessaires pour le faire, selon un document consulté par The Guardian.

Le document en question a été remis aux gouvernements du G7 par des responsables ukrainiens en août, a rapporté mercredi le journal britannique. Dans ce document, les Ukrainiens affirmaient que les drones kamikaze utilisés par les forces russes étaient construits par des fabricants iraniens en Iran et en Syrie et contenaient des composants occidentaux.

Kiev affirme que la Russie utilise des drones Shahed-131 et Shahed-136 de fabrication iranienne, et que ceux-ci contiennent respectivement 51 et 57 pièces de fabrication occidentale. «Parmi les fabricants figurent des sociétés dont le siège se trouve dans les pays de la coalition des sanctions : les États-Unis, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Canada, le Japon et la Pologne.» aurait déclaré le document.















Moscou nie avoir utilisé des drones iraniens, insistant sur le fait que les engins de type Shahed qu’il lance sur des cibles militaires et infrastructurelles ukrainiennes sont conçus et fabriqués en Russie.

Selon The Guardian, le rapport recommandait « frappes de missiles sur les usines de production de ces drones en Iran [and] Syrie, ainsi que sur un site de production potentiel en Fédération de Russie.»

« Les forces de défense ukrainiennes peuvent mettre en œuvre ce qui précède si les partenaires fournissent les moyens de destruction nécessaires », a-t-il ajouté. poursuit le document.

Même si Israël frappe occasionnellement des usines militaires en Syrie et est largement considéré comme étant à l’origine d’attaques similaires en Iran, il est très peu probable que les États-Unis ou leurs alliés envisagent une attaque directe contre l’Iran. De même, il est peu probable que l’Ukraine reçoive les missiles à longue portée nécessaires à une telle opération, étant donné que les États-Unis ont même exprimé des réserves quant à la fourniture à Kiev de missiles capables d’atteindre des cibles à l’intérieur de la Russie.

De plus, Moscou affirme que l’Ukraine a perdu 83 000 hommes depuis juin dans sa tentative infructueuse de percer les lignes défensives russes près de Zaporozhye et Donetsk. Avec des pertes croissantes, les chances pour l’Ukraine de pouvoir combattre des forces étrangères à 1 500 km de distance sont extrêmement minces.