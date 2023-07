L’Ukraine a pris l’avantage dans la guerre contre Poutine avec une IA sur mesure : « un terrain d’essai sans précédent »

L’Ukraine a développé et mis en œuvre ses propres plateformes d’intelligence artificielle (IA) dans les conditions les plus strictes pour créer quelque chose au-delà de ce que les militaires occidentaux ont considéré comme possible.

« Les Ukrainiens font une tonne de choses », a déclaré Brett Velicovich, un contributeur de Fox News intégré en Ukraine, à Fox News Digital. « Je veux dire, cette innovation sur le champ de bataille est hors de ce monde en ce moment. Et, honnêtement, le gouvernement américain, les gouvernements occidentaux, n’ont aucune idée de l’innovation qui se produit.

« Ils ne peuvent pas suivre le rythme », a-t-il ajouté. « Les Ukrainiens vont trop vite. »

L’IA a discrètement joué un rôle important dans la façon dont l’Ukraine a réussi à si bien se comporter contre un adversaire plus grand et apparemment plus fort en Russie, offrant à la petite nation un large éventail d’avantages qu’elle n’aurait peut-être pas autrement.

Le magazine de la Défense nationale a qualifié la guerre d’Ukraine de « terrain d’essai sans précédent pour l’IA », avec « l’emploi désormais omniprésent de drones et de munitions qui traînent des deux côtés » et « des capacités autonomes améliorées par l’IA en vol, ciblage et tir ».

George Dubynskiy, vice-ministre de la transformation numérique en Ukraine, a déclaré à Fox News Digital qu’une partie de la clé est le fait que le pays a décidé de créer sa propre plate-forme d’IA, ce qui a permis aux ingénieurs de l’adapter à un usage spécifique.

Le ministère a examiné dix plates-formes d’IA avant de décider qu’il bénéficierait davantage d’une plate-forme originale, qu’il a lancée vers le milieu de l’année 2022 et déployée d’ici la fin de l’année. Bien que Dubynskiy ait clairement indiqué que le ministère travaille constamment à l’améliorer et à le développer davantage. La plate-forme d’origine permettait également à l’Ukraine d’utiliser les données dont elle avait besoin sans outrepasser et envoyer le mauvais type d’informations à une société commerciale.

Un ingénieur expert ukrainien qui s’est appelé « Max » et a parlé aux côtés de Dubynskiy a discuté de l’immense réseau de caméras de télévision en circuit fermé et d’autres infrastructures de surveillance dans le pays qui ont permis à l’armée d’utiliser largement la vision par ordinateur.

La couverture de l’IA s’est principalement concentrée sur les grands modèles de langage et les plates-formes d’IA génératives telles que Bard de Google et ChatGPT d’OpenAI, mais la vision par ordinateur, qui se concentre sur l’interprétation et l’analyse des données visuelles via une plate-forme d’IA, a montré de grands avantages pour un large éventail d’industries. et les tâches.

Les écologistes ont utilisé la technologie de vision par ordinateur pour suivre les braconniers et protéger les espèces en voie de disparition, tandis que les fabricants de véhicules automatisés ont cherché à améliorer la technologie pour améliorer les performances de leurs camions, voitures et, un jour, cargos, entre autres tâches.

Pour l’Ukraine, cela a aidé l’armée à retrouver des hommes soupçonnés de crimes de guerre lors de l’invasion et des mouvements de troupes russes, grâce à l’utilisation intensive de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de drones. Avec les images capturées, l’IA peut identifier et catégoriser les éléments individuels pour les utilisateurs.

« Les captures d’écran de Google Maps, des forces de résistance dans les territoires occupés et la quantité de messages étaient vraiment trop énormes », a expliqué Max. « Nous avons décidé que nous devions automatiser cela.

« Nous utilisons désormais la reconnaissance de noms et de caractères et la reconnaissance de caractères d’objets (OCR) », a-t-il ajouté. « Nous avons sélectionné les coordonnées GPS, l’emplacement, la date… nous avons beaucoup de données provenant de différentes sources. Une fois qu’ils ont commencé à attaquer l’Ukraine, nous avons compris la meilleure méthode pour identifier réellement ces drones Shahed et d’autres reconnaissances générales. »

La technologie a aidé les troupes ukrainiennes à faire la distinction entre les drones Shahed 136 de fabrication iranienne, connus sous le nom de drone kamikaze, et les missiles standard. L’IA a également contribué à améliorer le ciblage et l’efficacité des bombes laser guidées.

L’exploit le plus impressionnant que l’Ukraine a accompli grâce à son développement de l’IA est le fait que les ingénieurs ont fait tout cela avec une fraction du budget utilisé par les entreprises américaines.

« Ils le font pour des centaines de dollars … ils font ces choses dans leur garage », a affirmé Velicovich. « Ils ont tous ces petits – nous les appelons des garages gremlin – où c’est … ils sont si avertis sur le plan technologique.

« Ils savent immédiatement ce dont ils ont besoin parce qu’ils reçoivent des commentaires et construisent simplement tous ces kits, déchirant les caméras sur les iPhones et les attachant à ce qu’on appelle des appareils Raspberry Pie, ce qui peut créer un système de ciblage désigné. »

Ces usines se sont développées grâce à l’aide de quelque 250 000 participants d’une «armée informatique» que l’Ukraine a rassemblée lorsque la guerre a commencé, recrutant des personnes qui prétendaient avoir certaines compétences et étaient prêtes à aider à développer la technologie et à réparer l’équipement nécessaire pour faire la guerre et défendre leur patrie.

Dubynskiy et Max l’ont décrit comme un besoin d’apprendre « très, très vite » parce que vous êtes « essentiellement sous les bombardements » tout le temps.

« Les ingénieurs ukrainiens sont en fait attaqués, et ils font de leur mieux pour gagner cette guerre, et ce n’est pas la même chose… si nous parlons des ingénieurs russes. Je pense qu’ils essaient d’éviter d’être liés à cette guerre », a déclaré Max. « Ce n’est que maintenant que nous voyons dans les chaînes russes Telegram qu’ils collectent les données. »

Lorsqu’on leur a demandé si l’Ukraine accédait de quelque manière que ce soit aux ensembles de données russes pour aider à former ses plates-formes et à améliorer ses capacités, le sous-ministre et Max ont simplement répondu : « Disons que nous faisons notre travail avec succès ».

L’Ukraine reste en communication constante avec « de grandes entreprises et des projets », mais le vice-ministre n’a pas pu dire lesquels, seulement qu’ils ont parlé avec des entreprises de l’Union européenne et de l’Inde pour développer des éléments « particuliers » pour leurs systèmes. Mais « ce n’est pas ce niveau de coopération. »

« Nous pouvons échanger des informations générales, des points de vue. … Nous apprécions l’aide des grandes entreprises technologiques et certains, vous savez, des éléments de la solution de code ouvert, que nous pouvons utiliser, mais ce n’est toujours pas commun », a déclaré Dubynskiy, ajoutant que L’Ukraine s’est félicitée de la collaboration, en particulier de l’inclusion de données à utiliser dans les plateformes.

« Ensemble avec tous nos partenaires, nous pouvons être plus efficaces, non seulement pour notre propre protection mais aussi pour la protection de l’Occident. »