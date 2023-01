L’Ukraine a plus d’armes pour sa guerre avec la Russie mais pas les chars allemands

L’Ukraine a réussi à rallier à nouveau l’Occident pour fournir des armes, notamment des véhicules de combat Bradley, des obusiers automoteurs, etc., un mois avant le premier anniversaire de la guerre. Bien qu’il y ait eu une réponse enthousiaste de la part de nombreux pays, l’Allemagne tient toujours à fournir le char Leopard 2A$, qui, selon l’Ukraine, pourrait être la clé d’une offensive printanière – et qui frustre les alliés de l’OTAN.

Vendredi, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, a déclaré aux journalistes que son gouvernement n’avait pas encore accepté d’envoyer les chars ou d’autoriser les pays tiers propriétaires des véhicules de fabrication allemande à les envoyer en Ukraine pour une éventuelle offensive de printemps. Les ministres de la Défense des pays alliés se sont rencontrés vendredi à la base militaire américaine pour discuter de nouveaux paquets d’armes pour l’Ukraine.

Tout au long de la guerre, il y a eu un niveau élevé de coordination entre l’OTAN et d’autres alliés, non seulement sur les paquets d’armes, mais aussi sur l’application de sanctions à la Russie et d’autres formes d’aide à l’Ukraine. La coordination sur les paquets d’armes nécessite de la diplomatie, et il existe des lois et des réglementations entourant les transferts d’armes – d’où la réunion à Ramstein et une conférence de jeudi en Estonie.

Cependant, les appels pour les Léopards – et la déception du chancelier allemand Olaf Scholz pour avoir refusé d’autoriser leur libération – ont éclipsé les informations sur les paquets d’armes qui arrivent grâce à la coordination d’une cinquantaine de pays différents. Samedi, les États baltes – la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie – ont publié une déclaration exhortant l’Allemagne à fournir les chars immédiatement. “L’Allemagne, en tant que première puissance européenne, a une responsabilité particulière à cet égard”, indique en partie le communiqué.

Jeudi, les neuf nations réunies en Estonie – le Danemark, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, le Royaume-Uni, la Lituanie, la Pologne, les Pays-Bas et la Slovaquie – ont toutes promis leur soutien au paquet plus vaste annoncé par Ramstein vendredi. Ces promesses comprennent la formation, les munitions, les systèmes de défense aérienne portables (MANPADS, à savoir le missile Stinger), les hélicoptères et les armes anti-aériennes, entre autres systèmes.

“C’est un moment crucial”, a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors de la réunion de Ramstein. “La Russie se regroupe, recrute et essaie de se rééquiper”, après des campagnes ukrainiennes réussies à Kharkiv et Kherson cet automne, a-t-il dit, ajoutant que “ce n’est pas le moment de ralentir – c’est le moment de creuser plus profondément”.

Comme Austin l’a noté, la Russie pourrait planifier une offensive de printemps en s’appuyant sur les efforts de mobilisation de l’automne dernier. Et après s’être retirées des régions de Kharkiv et de Kherson, l’armée russe – notamment l’unité de mercenaires du groupe Wagner et l’organisation criminelle transnationale nouvellement désignée – a repoussé dans une bataille écrasante contre la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk.

Un paquet d’armes coordonné indique un soutien occidental continu

Tout au long de la guerre, le soutien de l’Occident et de l’OTAN à l’effort de guerre en Ukraine est resté résolu, malgré le potentiel de pression sur la hausse des prix du carburant causée par les sanctions contre l’énergie russe, entre autres points douloureux possibles. Les nations européennes et les États-Unis ont fourni à l’Ukraine des milliards de dollars en systèmes d’armes, en formation, en équipement, en munitions et en aide humanitaire au cours des 11 mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre, sous la direction des États-Unis.

Dans le dernier paquet – annoncé à peine deux semaines après que les États-Unis ont promis leur plus grande tranche d’aide à l’Ukraine – l’OTAN et d’autres partenaires ont promis une augmentation des défenses aériennes, comme des lanceurs Patriot et des missiles des Pays-Bas et d’Allemagne, en plus de ce que les États-Unis ont promis 21 décembre. Ces systèmes interceptent des missiles entrants comme ceux que la Russie utilise pour bombarder les infrastructures critiques ukrainiennes.

Les É. dans les zones civiles.

La Suède envoie son système d’artillerie Archer, un type d’obusier extrêmement précis, facile à utiliser et permettant un redéploiement rapide de l’armement. Ces systèmes d’armes tirent des projectiles à longue portée, et l’Archer en particulier est très mobile, ce qui signifie qu’il peut se déployer et se déplacer rapidement. Le Danemark et l’Estonie font également don d’obusiers.

Le Royaume-Uni a également promis 14 de ses chars Challenger 2, les premiers chars de type occidental envoyés en Ukraine pendant le conflit. Les partenaires avaient auparavant fourni à l’Ukraine ses propres chars de construction soviétique et provenant des anciens pays du Pacte de Varsovie qui ont été décimés après un an de combats. Les nouveaux véhicules offrent non seulement des chars modernes à l’Ukraine, mais ils mettent également la pression sur d’autres partenaires pour qu’ils fournissent leurs propres chars.

Quel est le hold-up en Allemagne ?

Malgré les nouveaux packages importants annoncés par les pays partenaires, la réticence de l’Allemagne à fournir ou à autoriser d’autres pays partenaires à envoyer le Leopard 2 est devenue un point de discorde majeur au sein du partenariat.

L’Allemagne refuse d’envoyer le Leopard 2 à moins que les États-Unis n’envoient d’abord le M-1 Abrams, Scholz affirmant que l’Allemagne ne « fera pas cavalier seul » sur les décisions en matière d’armement. Les détracteurs de ce calcul disent que les Léopards et les Challengers sont les seuls véhicules adaptés au champ de bataille actuel, facilement disponibles en grand nombre et facilement entretenus avec les lignes de ravitaillement actuelles.

“Les Léopards sont en Europe, ils sont faciles à atteindre en Ukraine et plusieurs pays européens les utilisent, ils sont donc facilement disponibles”, a déclaré Minna Ålander, chercheuse à l’Institut finlandais des affaires internationales, au New York Times jeudi. « La logistique et la maintenance seraient plus faciles. Les pièces de rechange et le savoir-faire sont ici en Europe, donc la formation des Ukrainiens serait plus facile.

Le char Leopard 2, introduit pour la première fois en 1979, est utilisé dans 13 pays. Il y en a environ 2 000 répartis dans ces pays européens, tous avec des ajustements, des niveaux de mise à niveau et une préparation au combat différents, a noté un article de blog de septembre du Conseil européen des relations étrangères. La culture militaire plus prudente de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale a été une source de blâme pour l’hésitation de Berlin à envoyer les armes.

Alors qu’un grand nombre de chars serait important pour les efforts de l’Ukraine sur le champ de bataille – Kyiv avait initialement demandé 88 chars Leopard 1 et 100 véhicules de combat d’infanterie de type Marder, un autre produit de l’industrie de la défense allemande – le petit nombre de chars Challenger venant de Grande-Bretagne ne le sera pas. être un facteur décisif pour savoir comment et si l’Ukraine est en mesure de réaliser des gains importants contre la Russie. Les chars offrent à la fois protection et puissance de feu, et sont capables de manœuvrer dans des conditions difficiles. Cependant, “il ne s’agit pas vraiment d’une seule plate-forme”, a déclaré Austin vendredi, selon l’Associated Press, notant que les véhicules blindés et de combat que les États-Unis envoient donneront à l’Ukraine de nouvelles capacités sur le champ de bataille.

Des politiciens américains, dont le sénateur Lindsay Graham (R-SC) et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, ont tous deux appelé les États-Unis à envoyer au moins un Abrams en Ukraine afin de forcer la main de l’Allemagne.

La Pologne, elle aussi, fait marche arrière, affirmant qu’elle pourrait trouver un moyen d’envoyer ses Léopards avec ou sans l’approbation allemande. “Le consentement est d’une importance secondaire ici, soit nous obtiendrons ce consentement rapidement, soit nous ferons ce qui est nécessaire nous-mêmes”, a déclaré mercredi le Premier ministre Morawiecki à la chaîne de télévision Polstat News. La Finlande est également à bord pour envoyer ses Léopards, Morawiecki a déclaré dimanche que sa nation ferait le tour de l’Allemagne pour constituer une plus petite coalition de partenaires prêts à envoyer leurs chars. “Nous ne regarderons pas passivement l’Ukraine saigner à mort”, a-t-il déclaré.

La Pologne, la Finlande et les États baltes en tant que pays de première ligne – dont certains, comme les États baltes, faisaient partie de l’Union soviétique ou ont été soumis à l’invasion russe et soviétique, comme la Finlande – ont eu tendance à sonner l’alarme de toute urgence quant à la nécessité de se défendre hors de l’agression russe. “La guerre est ici et maintenant”, a déclaré Moriawicki dimanche. « Les Allemands veulent-ils garder [the Leopards] en réserve jusqu’à ce que la Russie batte l’Ukraine et frappe à la porte de Berlin ? »