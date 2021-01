L’Ukraine a perdu son chemin. La voie qu’elle a choisie pour se transformer d’une culture de pensée corrompue et post-soviétique en une société fondée sur des règles est au point mort.

En fait, on peut affirmer à juste titre que depuis l’élection de Volodymyr Zelensky, avec le précédent gouvernement Porochenko, les dirigeants politiques ukrainiens n’ont pas réussi à tracer la voie pour transformer la société en une société démocratique fonctionnant efficacement.

Et maintenant, près de deux ans après l’élection de Zelensky, le potentiel de changement de l’Ukraine est non seulement effectivement bloqué, mais son engagement en faveur d’un tel changement est mis en doute.

Zelensky a non seulement échoué à établir un engagement gouvernemental en faveur d’une démocratie fondée sur des règles, mais il a été incapable de promouvoir un récit de transformation auquel il a été élu. Une des principales raisons de cette situation difficile, qui est en grande partie de sa propre initiative, est qu’il n’a pas suffisamment insisté pour garantir la nomination de gestionnaires institutionnels et d’individus éprouvés et de classe mondiale qui sont attachés à un régime démocratique efficace.

Indépendamment de ce qui est dit par les pom-pom girls occidentales de l’Ukraine et par ceux qui se trouvent dans le pays, le récit en cours sur le «potentiel» de l’Ukraine ne s’est pas concrétisé, y compris des preuves sérieuses montrant qu’il revient à ses anciennes traditions de gouvernement.

L’engagement des gouvernements ukrainiens à débarrasser le pays de la corruption systématique, à instaurer l’état de droit, à éliminer le mensonge de ses mensonges en matière de poursuites et de justice, doit être mis en doute.

Cet échec est en grande partie le résultat d’une hypothèse au cours des sept dernières années de la période post-Maïdan selon laquelle l’Ukraine avait besoin d’une «réforme». Ce cadre rhétorique et les processus émanant de cette hypothèse doivent être écartés car ils n’ont pas fonctionné.

L’Ukraine n’avait pas besoin de réforme, mais de «transformation». Transformation, c’est-à-dire «ensemencement» de valeurs démocratiques au sein de la pépinière de la société ukrainienne, ainsi que de sa culture politique et institutionnelle, qui, lorsqu’elles sont correctement entretenues, porteraient le fruit d’une société changée dont l’essence et l’apparence mêmes seraient très différentes de ce qu’elles étaient et continue de l’être.

La tâche en Ukraine de se débarrasser de la pratique soviétique et oligarchique s’est avérée beaucoup plus profonde que prévu. Ce qu’il faut enfin comprendre, c’est que le «changement» n’est pas seulement une poursuite politique, mais un projet philosophique qui doit encore être établi et développé sur la place publique du pays.

La quête de l’Ukraine vers l’établissement d’une «société juste» est en état de purgatoire. Sa politique et sa forme de gouvernance sont dans un état de stase, ou de terrain d’entente – essentiellement, un purgatoire politique. Il est privé de la promesse d’un changement fondamental, l’espoir ayant déjà été sévèrement dissipé et devenant inexistant. L’état psychologique du pays s’oriente vers l’incertitude d’une colère politique croissante, bien qu’il ait été en grande partie limité par l’épidémie de COVID et la triste situation économique du pays. Son état d’esprit frôle la frustration et le désespoir et le cynisme endémique.

Le type et la forme actuels de leadership politique en Ukraine restent juvéniles et amateurs. Ceci est décevant en raison à la fois de l’hypothèse et de l’attente selon laquelle si le pays, plus précisément sa composante politique, s’était «réformé», l’Ukraine serait allée plus loin dans sa quête pour devenir un État européen.

L’Ukraine ne peut pas et ne deviendra pas membre de la famille européenne des États si elle ne remet pas en question ses hypothèses existentielles et gouvernantes qui subsistent encore après des décennies de communisme et son héritage d’une culture politique corrompue et répugnante se manifeste sur la société comme un panier en décomposition de pommes.

Cette tâche, basée sur la pratique depuis la Révolution Maidan, semble insurmontable.

L’Ukraine manque gravement de connaissances et d’expérience des principes et valeurs démocratiques au sein de son élite dirigeante et de ses citoyens. Il y a une incapacité de ses dirigeants politiques à articuler une vision de ce à quoi une société post-soviétique devrait ressembler et comment elle doit être opérée. Il est clair que ses dirigeants politiques ne comprennent pas le lien entre l’établissement de l’état de droit et l’instauration d’une société juste et équitable.

D’un point de vue pratique, il est également clair que les demi-mesures poursuivies émanent d’un état d’esprit présidentiel et d’un personnel présidentiel qui n’est pas engagé dans un changement démocratique à grande échelle. Au lieu de cela, ils sont au mieux insuffisants.

Bien que l’on puisse affirmer que le pays contient les individus nécessaires pour transformer le pays, la réalité encore non avouée est que sans la participation active d’Occidentaux ou d’individus orientés vers l’Occident qui ont fait leurs preuves dans la direction et la gestion de grandes institutions au quotidien, le pays continuera d’échouer dans ses tentatives de transformation.

En termes simples, la direction actuelle de l’Ukraine n’a aucune idée de ce à quoi une société démocratique devrait ressembler, de ses valeurs, de la manière de planifier et de mettre en œuvre des stratégies à long terme ou de construire des institutions fondées sur la dignité. Dans le même temps, rares sont ceux qui comprennent comment créer un environnement économique qui offrira aux citoyens ukrainiens un certain type de sécurité personnelle et économique, tout en attirant des investissements étrangers qui profiteraient grandement à la réalisation des ambitions du pays et de son peuple.

Après de nombreuses conversations avec les jeunes réformateurs ukrainiens de la génération Maïdan, des administrateurs aux ministres, il est clair que la plupart ont peur et que beaucoup ont été intimidés sans relâche par des intérêts antidémocratiques. Malheureusement, la plupart n’ont tout simplement pas l’expérience d’être des agents de changement et n’ont pas montré les moyens de rivaliser avec les pouvoirs de retrait d’intérêts corrompus et oligarchiques qui n’ont pas failli être efficacement défiés, encore moins vaincus.

Au cours des 18 derniers mois, de nombreux réformateurs occidentaux ont été et continuent d’être systématiquement éliminés des principales structures institutionnelles du pays. C’est clairement le résultat d’une stratégie antidémocratique réaffirmée par des intérêts anciens.

Une solution importante qui n’a pas encore été mise en œuvre est un objectif qui unifierait les réformateurs politiques ukrainiens en une force globale massive qui comprend qu’ils doivent mener une bataille philosophique, juridique et bureaucratique dans les couloirs et les coulisses de la gouvernance en tant que groupe unifié. Ne pas être apocalyptique, mais la bataille pour l’âme du pays n’est même pas près d’avoir été gagnée. Les transformateurs potentiels de l’Ukraine ne sont pas encore pleinement engagés.

L’hypothèse selon laquelle soutenir les réformateurs individuels dans leurs efforts pour apporter des changements s’est avérée inefficace. S’il faut espérer un changement, la société civile ukrainienne doit s’unifier et comprendre que la poursuite d’une simple stratégie de critique continue mènera à un échec politique continu. Néanmoins, la chance que cela se produise sans pression politique extérieure est pratiquement nulle. Les conditions elles-mêmes doivent être modifiées.

À l’heure actuelle, des rumeurs à Kiev suggèrent que Zelensky envisage un autre changement de gouvernement. Ce serait son troisième pivot majeur depuis son élection. Cette décision peut être caractérisée comme le résultat d’un engagement sans enthousiasme de l’équipe de Zelensky en faveur de la transformation démocratique, qui est le résultat d’une pression anti-démocratique interne et d’une incapacité à identifier, attirer et nommer les meilleurs individus pour diriger l’essentiel de la politique politique du pays. institutions.

Jusqu’à présent, le président n’a pas réussi à former un gouvernement efficace et transformateur. Cela soulève la question de la compétence et du manque de compétences professionnelles qui suggèrent un manque d’expérience de gouvernement et l’incapacité du Zelensky à exercer son pouvoir présidentiel et à grandir dans ses fonctions.

Pour ce faire, et dans l’intérêt de sa présidence, Zelensky doit enfin prendre individuellement en charge et s’affirmer dans le processus de nomination du meilleur personnel disponible, et ne pas compter sur ceux qui représentent clairement les intérêts acquis et qui jonchent son cercle intime.

Il doit être largement conseillé et poussé par les partenaires occidentaux de l’Ukraine pour nommer des technocrates occidentaux qui ont une expérience établie au sein des institutions occidentales, et des gestionnaires avec un statut avéré «d’agent de changement» et qui ont la capacité de concevoir et de développer des stratégies; qui savent comment mettre en œuvre et gérer les plans de transformation sans avoir peur ou intimidé dans la lutte contre une tradition gouvernementale corrompue intransigeante.

Dans le cadre de ce processus, Zelensky doit être conscient du fait que la poursuite des investissements financiers, commerciaux et d’infrastructure de l’Occident dépend de son engagement à procéder à ces nominations de personnel essentielles.

Il est temps que le «bâton» s’applique à l’Ukraine.

Accepter les promesses de l’Ukraine au pied de la lettre doit finalement être rejeté. Au lieu de cela, il est temps d’exiger de l’Ukraine des changements institutionnels clairement définis avec des délais stricts. Ironiquement, l’indépendance et la souveraineté du pays et sa fidélité à la voie européenne choisie en dépendent.

Pour y parvenir, Zelensky doit être guidé par deux principes essentiels. Le premier est un engagement en faveur du «renforcement des institutions» fondé sur la dignité individuelle et l’état de droit. Le second, un engagement à établir une nouvelle tradition de gouvernance en nommant les personnes les meilleures et les plus expérimentées pour contribuer au leadership du pays.

Par exemple, Volodomyr Lavrenchuk, ancien directeur de la Reifheissen Bank en Ukraine, Eugene Cholij, consul général d’Ukraine à Montréal et l’un des avocats financiers les plus respectés du Canada, qui était également l’ancien président du Congrès mondial ukrainien. Ou John Shmorhun, l’ancien président d’Agra-generation, l’une des plus grandes entreprises agricoles d’Ukraine, et qui est un dirigeant d’entreprise éprouvé orienté vers l’Occident et qui vit dans la région depuis plus de 20 ans. Ou Dr Leah Soroka, actuellement chef de projet pour la Société financière internationale (IFC), une organisation sœur de la Banque mondiale dont le plus récent succès a été le développement d’un modèle de financement pour les agriculteurs ukrainiens qui leur permettrait d’accéder à 1 milliard de dollars sous forme de «recettes agricoles». Ce sont des personnes d’un tel calibre qui doivent être mises en service.

Zelensky est un président faible qui n’affirme ni sa volonté personnelle ni l’étendue de son pouvoir constitutionnel sur la politique ukrainienne. Sa réputation de leader au sein des cercles dirigeants ukrainiens n’est pas respectée. Il est malheureux qu’il n’ait jamais eu le soutien, ni gagné la confiance, de l’élite militante démocratiquement inspirée de la génération Maidan. Cependant, s’il s’engage à unir ceux qui sont engagés dans la transformation démocratique avec les partenaires européens de l’Ukraine et les États-Unis, il y aura toujours la possibilité de sauver sa présidence et de tenir ses promesses à l’électorat ukrainien.

Il doit transcender le provincialisme politique interne de l’Ukraine.