La promesse de la Belgique de livrer des dizaines d’avions de combat F-16 à l’Ukraine dans le cadre de la guerre en cours avec la Russie est accompagnée d’une stipulation importante qui pourrait limiter l’utilisation de ces avions.

L’année dernière, la Belgique est devenue l’un des quatre pays alliés de l’OTAN, avec le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas, à annoncer qu’elle enverrait à l’Ukraine un nombre indéterminé d’avions à réaction fabriqués aux États-Unis.

La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a déclaré mardi que 30 avions se dirigeaient vers Kiev, la livraison du premier lot étant attendue « d’ici la fin de l’année ». Le Premier ministre belge Alexander De Croo a ensuite ordonné que les avions à réaction ne soient utilisés que sur le territoire ukrainien.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la ministre belge de la Défense Ludivine Dedonde sont photographiés lors d’une réunion avec des pilotes, des instructeurs et du personnel technique de F-16 dans une base militaire près de Bruxelles, le 28 mai 2024. De Croo a stipulé mardi que les 30 avions F-16 que la Belgique a promis à l’Ukraine ne doivent être utilisés que sur le « territoire ukrainien ».

SIMON WOHLFAHRT/AFP



« Tout ce qui est couvert par cet accord est très clair : il est destiné à être utilisé par les forces de défense ukrainiennes sur le territoire ukrainien », a déclaré De Croo lors d’une conférence de presse conjointe annonçant un engagement d’aide militaire d’un milliard de dollars sur 10 ans avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. mardi.

Les remarques de De Croo ont été faites « en réponse à la question d’un journaliste sur la possibilité pour l’Ukraine d’utiliser des avions F-16 belges pour abattre des avions russes dans l’espace aérien russe », selon L’Indépendant de Kyiv.

Il n’est pas clair si la politique belge autorise ou non l’utilisation des avions à réaction sur le territoire ukrainien occupé que la Russie prétend avoir annexé, comme la péninsule de Crimée.

Semaine d’actualités a contacté l’armée ukrainienne pour commentaires par courrier électronique mardi soir.

Au cours de la guerre russo-ukrainienne, Zelensky et son gouvernement ont fait pression à plusieurs reprises sur leurs alliés occidentaux pour qu’ils fournissent des avions F-16, une mise à jour indispensable à la flotte aérienne vieillissante de Kiev, qui exploite en grande partie des avions MiG de l’ère soviétique qui ne sont pas à la hauteur. pour les avions à réaction plus modernes que la Russie utilise actuellement.

Zelensky a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’armée de l’air ukrainienne, qui a subi de lourds dégâts au cours de la guerre de plus de deux ans, avait besoin d’alliés pour fournir entre 120 et 130 F-16 pour repousser la flotte russe. Un nombre bien inférieur d’avions a été promis jusqu’à présent.

Les livraisons d’avions en provenance des Pays-Bas et d’autres pays donateurs ont été retardées à plusieurs reprises. Le premier lot d’avions à réaction néerlandais était initialement attendu au début de cette année. Les pilotes ukrainiens ont également dû suivre une formation approfondie sur les avions à réaction, seuls quelques pilotes ayant terminé la formation ces dernières semaines.

Les experts ont dit Semaine d’actualités plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine pourrait finalement recevoir les F-16 trop tard pour faire une réelle différence dans la guerre, suggérant que compter sur les alliés de l’OTAN pour fournir les avions à réaction aurait pu être une erreur stratégique.

Guy McCardle, rédacteur en chef du média militaire SOFREP, a déclaré que l’Ukraine aurait été mieux lotie de renforcer ses « opérations en cours et ses mesures défensives » avec des avions MiG plus facilement disponibles dans un délai plus court.

« Un MiG dans le ciel vaut deux F-16 en route, pour les Ukrainiens », a déclaré McCardle. « Le F-16 est un bon avion et pourrait bénéficier à long terme à l’effort ukrainien, mais si j’étais un général ukrainien, je préférerais avoir des MiG disponibles dès que possible. Pourquoi ? Les MiG peuvent être déployés immédiatement, fournissant un coup de pouce urgent. aux capacités aériennes de l’Ukraine.

« Les pilotes ukrainiens connaissent déjà les avions MiG, ce qui réduit le besoin d’un recyclage approfondi », a-t-il poursuivi. « Les MiG permettraient une intégration plus facile avec la flotte d’avions et les systèmes logistiques existants de l’Ukraine, qui sont déjà mis en place pour les avions de l’ère soviétique. Les Ukrainiens ont besoin d’un soutien aérien immédiat. »