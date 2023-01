L’Ukraine a libéré la ville de Kherson. Maintenant, la Russie le détruit.

L’abri anti-bombes détruit d’une maternité de Kherson, touché mercredi par une attaque russe. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

KHERSON, Ukraine – Quatre berceaux carbonisés étaient tout ce qui restait dans l’abri anti-bombes de la maternité. Le reste de la pièce a été détruit mercredi lorsque les forces russes ont attaqué la ville, frappant l’un des seuls hôpitaux de Kherson où les bébés peuvent encore être accouchés. Par le destin ou par chance, le personnel et les patients, habitués à des bombardements quasi constants, ont choisi de se cacher dans un couloir voisin plutôt que de courir vers l’endroit censé les protéger – une décision qui les a probablement sauvés.

“Regardez notre sécurité maintenant”, a déclaré Oksana Tomchenko, 58 ans, gynécologue et médecin-chef par intérim de l’hôpital, en désignant le sous-sol brûlé.

Les habitants qui ont survécu à neuf mois d’occupation russe disent que maintenant que leur ville est de nouveau sous contrôle ukrainien, ils sont confrontés à une douloureuse réalité : si la Russie ne peut plus avoir la ville, elle semble déterminée à la détruire.

La frappe sur l’hôpital de Tomchenko a marqué au moins la cinquième fois que les forces russes ont frappé un établissement médical dans la ville de Kherson depuis début décembre.

Une attaque a frappé une maternité différente à peine 20 minutes après la naissance d’un bébé, et cette semaine, une autre a frappé l’hôpital pour enfants de la ville. Les forces russes bombardent également d’autres infrastructures civiles. Ces dernières semaines, ils ont touché un marché, un musée et de nombreuses maisons. Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 150 blessées.

“Ils essaient juste de ruiner la ville”, a déclaré Tomchenko.

Dans certaines zones récemment libérées, les forces russes ont été repoussées si loin qu’elles ne pouvaient plus facilement attaquer le territoire qu’elles avaient perdu. Mais lorsque les forces ukrainiennes ont repris Kherson le 11 novembre, les Russes se sont retirés juste de l’autre côté du Dniepr, à portée de bombardement facile de la ville, qui est la capitale d’une région que Moscou prétend avoir annexée.

La prétendue annexion est illégale et un fantasme étant donné le manque de contrôle militaire ou politique de la Russie. Mais cela signifie que les forces russes bombardent et tuent des personnes qui, selon le président Vladimir Poutine, sont désormais des citoyens russes, démentant son affirmation selon laquelle l’invasion était destinée à les protéger.

Le ministère russe de la Défense a peu parlé de Kherson depuis le retrait de ses forces. Interrogé sur le manque de contrôle dans les régions que la Russie dit avoir annexées, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu à plusieurs reprises que la situation dans certaines régions était “difficile”, mais a déclaré que ces régions faisaient désormais partie de la Russie et devaient être libérées. Peskov a déclaré jeudi que les objectifs de guerre de la Russie n’avaient pas changé.

Valentyn Ivchenko, 79, a un nouveau surnom pour la rue autrefois paisible où il habite près de la rivière : la “Route de la Mort”.

La route est si constamment bombardée, a déclaré Ivchenko, que “plus personne n’y conduit”. Mais le 21 décembre, tout semblait calme. Il est sorti à pied pour acheter des bougies et du pain. Puis il entendit le sifflement d’un obus qui arrivait. Il a essayé de se cacher dans un abribus, mais son bras droit a été exposé.

Des éclats d’obus l’ont touché, le blessant gravement au bras. Quelques semaines plus tard, le marin à la retraite est toujours en convalescence à l’hôpital. Lorsqu’on lui a demandé si c’était ainsi qu’il imaginait la vie après l’occupation, il a ri. “Est-ce fini?” dit-il sarcastiquement. Les Russes sont toujours en vue de sa maison. Il a dit qu’il craignait plus pour sa vie maintenant qu’avant : “Chaque jour, nous pensons : ‘Allons-nous survivre ?'”

Dans le lit en face de lui, Viktor Zubenko, 69 ans, était assis, la main droite bandée. Fin novembre, il avait traversé sa route pour aider un voisin à garer sa voiture. Puis un obus est tombé. “Comment peux-tu savoir quand ça va venir ?” il a dit des attaques. “Ils bombardent tout le temps.”

Les deux hommes sont en convalescence dans l’un des complexes hospitaliers eux-mêmes récemment bombardés.

Un médecin traumatologue, que le Washington Post n’identifie pas car il vient de Crimée et que ses parents y vivent toujours sous occupation russe, a déclaré qu’il dormait à l’hôpital pour éviter de retourner dans son appartement du huitième étage en ville. Le médecin y retourne une fois par semaine pour s’assurer qu’il est toujours debout.

Le 24 décembre, lorsque les forces russes ont frappé un marché central à Kherson, il a aidé des médecins dans un hôpital voisin où les blessés les plus graves ont été emmenés. Même les morts ont été transportés à l’hôpital, a-t-il dit.

Après ce jour, il a remarqué que de plus en plus de personnes quittaient Kherson. “Ils ont peur pour leur vie”, a déclaré le médecin traumatologue. « Lorsque l’armée ukrainienne est arrivée, nous avons eu trois à quatre jours d’euphorie. Et puis on s’est rendu compte que ce n’était pas fini.

L’ambiance dans la ville est sombre. Des milliers d’habitants ont été évacués rien qu’en décembre, prenant des trains qui venaient tout juste de ramener des habitants pleins d’espoir dans la ville libérée. La place centrale où les habitants célébraient joyeusement l’avancée de l’armée ukrainienne est désormais en grande partie vide. Quelques cafés sont ouverts, mais la plupart des commerces sont fermés.

Antonina Popova, 30 ans, est récemment revenue de Kyiv à Kherson pour retrouver ses parents et sa sœur après une longue séparation. “Mais nos vacances se sont passées dans le couloir à nous étreindre parce qu’il y avait tellement de bombardements”, a-t-elle déclaré depuis un café où elle profitait de l’internet gratuit pour travailler à distance jeudi.

La veille, elle était assise au même café lorsque la maternité a été frappée à proximité. Un soldat la raccompagna chez elle à travers les rues presque désertes.

Zinayida Omeliyanivna, 74 ans, frissonnait jeudi dans un marché en plein air où elle vend de la nourriture pour oiseaux, à proximité de la zone commerciale qui a été touchée le mois dernier, tuant 10 personnes.

“Hier, c’était très effrayant, les bombardements étaient très bruyants”, a-t-elle déclaré. « Nous voulions la libération. Ce qui en est ressorti, nous n’avons aucun contrôle dessus.

Ivan Frolov, 35 ans, qui a un petit stand de nourriture dans le même marché, a déclaré qu’il avait ouvert après la libération mais que “les affaires ont été mauvaises”.

« Tout le monde est parti. Plus de la moitié de la ville a disparu », a-t-il déclaré. Maintenant, lui aussi songe à partir.

Un homme de 84 ans nommé Yura a fait la queue dans une pharmacie voisine. Que la pharmacie soit même ouverte était un bon signe pour lui. “Quand ils bombardent vraiment, ils ferment la pharmacie”, a-t-il dit. “Tout le monde court.”

Malgré le risque, Nastya Smotrova, 22 ans, et son mari, Anton Smotrov, 26 ans, choisissent de rester. Smotrova est enceinte de 27 semaines et prévoit d’accoucher dans la ville voisine de Mykolaïv, où elle est plus sûre. Elle pense que les forces russes veulent détruire Kherson ; son mari croit qu’ils veulent le reprendre.

Ivchenko, récemment blessé, est le grand-père de Smotrova. Sa mère vit dans le même immeuble que lui sur la “Route de la Mort” au bord de la rivière. Leur maison est la seule qui reste debout, a-t-elle dit.

Sa mère évite régulièrement les obus alors qu’elle se rend à un arrêt de bus pour se rendre au travail dans le même marché qui a récemment été touché en ville. “Ils veulent tout anéantir”, a déclaré Smotrova à propos des Russes.

Kateryna Ponomaryova, 29 ans, et son mari, Maksym Ponomaryov, 30 ans, ont eu leur premier bébé sous occupation russe – dans un hôpital qui a également été bombardé. Jeudi, épuisée par les boums incessants et inquiète du manque de travail dans la ville vide, la famille a fait ses valises et s’est rendue à la gare pour partir.

“Nous ne nous attendions pas à cela”, a déclaré Ponomaryova à propos de la série d’attaques qui ont rendu la vie misérable. Le couple espère toujours revenir avec leur bébé lorsque la situation se stabilisera. Pour l’instant, dit-elle, les Russes « veulent juste se venger ».

Lyuba Hloba, 25 ans, quittait également Kherson, avec sa fille de 5 ans, Anna. Quelques jours auparavant, un obus russe avait atterri entre leur maison et celle de leur voisin, creusant un trou de deux mètres de large dans le sol.

“Je veux qu’elle ait plus de paix et de tranquillité”, a déclaré Hloba à propos de sa petite fille.

Lorsque les forces russes ont frappé la maternité mercredi, le bâtiment s’est rempli de fumée. Les vitres ont explosé, sauf — tant bien que mal — dans la pièce où une jeune mère se remettait d’une césarienne avec sa fille d’un jour.

Normalement, la femme aurait dû rester plus longtemps pour récupérer. Mais Tomchenko, le gynécologue, l’a libérée plus tôt, pensant qu’elle serait peut-être plus en sécurité à la maison.

Tomchenko a remplacé le directeur de l’hôpital après avoir fui vers le territoire occupé par la Russie avant l’avancée ukrainienne en novembre. Elle l’a appelé après l’attaque de mercredi. “Il m’a dit de ne pas pleurer”, a-t-elle déclaré.

La cousine de Tomchenko, qui vit en Russie, a repoussé son récit de la réalité à Kherson – répétant la propagande du Kremlin selon laquelle les forces russes ont envahi pour libérer les Ukrainiens des « nazis ».

Après l’attaque de mercredi, Tomchenko lui a envoyé un message sur Telegram : « Ce bombardement s’est produit dans ma maternité. Où diable avez-vous trouvé des nazis ici ? » elle a écrit. Son cousin a répondu avec un lien vers un site d’information russe affirmant que les forces ukrainiennes avaient simulé la frappe.

Tomchenko en avait assez. Elle a bloqué le numéro de son cousin et s’est remise au travail.

