L’Ukraine a libéré 54 % du territoire conquis par la Russie, selon le président des chefs d’état-major interarmées

L’officier supérieur de l’armée américaine a déclaré mardi que les forces ukrainiennes avaient récupéré plus de la moitié du territoire occupé par la Russie et a souligné que la guerre se poursuivrait tout au long de l’hiver, jusqu’à ce que les Russes soient complètement partis.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en Allemagne, le président des chefs d’état-major, le général Mark Milley, a déclaré aux journalistes que « à ce jour, l’Ukraine a libéré plus de 54 % de l’Ukraine occupée par la Russie et continue de conserver l’initiative stratégique ».

Cette évaluation prometteuse intervient alors que plus de 50 pays se sont réunis pour leur réunion régulière – connue sous le nom de Groupe de contact pour la défense en Ukraine – où ils décident quelles contributions ils peuvent apporter à l’effort de guerre. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a souligné que le pays avait besoin de davantage de systèmes de défense aérienne et a noté que les chars M1 Abrams promis depuis longtemps arrivera « bientôt ».

La guerre en Ukraine, déclenchée lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion en février 2022 dans le but de capturer la capitale en quelques jours, dure désormais près de 600 jours. Dans les premiers jours de la guerre, l’Ukraine était en grande partie concentrée sur sa défense contre l’avancée des troupes russes, mais cet été, le pays a lancé une contre-offensive majeure visant à repousser toutes les forces d’invasion.

« Ce n’est pas particulièrement surprenant (…) l’offensive ukrainienne se déroule un peu plus lentement que prévu », a déclaré Milley. Mais il s’est également dit confiant dans les forces ukrainiennes et dans leur volonté d’exploiter leur avantage.

« À mesure que l’hiver approche, le terrain deviendra boueux, mais ensuite il gèlera », a déclaré Milley. « Les Ukrainiens n’ont aucune intention d’arrêter les combats pendant l’hiver. »

Une grande partie des combats se déroulent contre des positions fortement défendues et retranchées – ce qui les responsables militaires mettent en garde depuis des mois.

Cependant, Milley a déclaré que « de manière générale, les Ukrainiens ont pénétré plusieurs niveaux de cette défense ».

« Il n’est pas encore pénétré à 100 %, mais ils ont pénétré plusieurs couches et ils avancent très lentement, préservant ainsi leur puissance de combat », a-t-il ajouté.

Si la lenteur des progrès n’est pas surprenante pour les dirigeants militaires, elle survient également à un moment où la volonté politique de continuer à envoyer du matériel militaire et de l’aide à l’Ukraine est faible. contestée au Capitole.

Fin août, le House Freedom Caucus – la coalition d’extrême droite – s’est engagé à s’opposer à « tout chèque en blanc » pour l’Ukraine. Alors que la plupart des législateurs des deux partis continuent de soutenir l’aide américaine, obtenir davantage d’argent pourrait devenir plus difficile après que 70 républicains de la Chambre des représentants ont voté en juillet pour suspendre tout financement américain au pays.

Interrogé de manière générale sur les critiques adressées aux dirigeants militaires ukrainiens, Milley a répondu et a souligné que le pays disposait « d’une grande puissance de combat restante et que les Ukrainiens n’avaient absolument aucune intention de s’arrêter ».

Le général, qui devrait prendre sa retraite à la fin du mois, était également très confiant dans la capacité de l’Amérique à continuer à fournir de l’aide.

« Les États-Unis et leurs pays alliés sont riches, puissants, dotés d’importantes ressources militaires capables de soutenir ce combat, selon les mots du président Biden, aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il déclaré.

Milley a également ajouté que pour de nombreux Ukrainiens – en particulier ceux de moins de 40 ans – ils n’ont rien connu d’autre qu’« une Ukraine libre, indépendante et souveraine ».

« Je pense que la Russie a commis l’une des plus grandes erreurs stratégiques qu’elle ait jamais commises », a déclaré Milley. « Ils ont envahi un pays qui était libre et indépendant, et ce pays ne va pas s’en aller tant qu’eux aussi ne seront pas à nouveau libres et indépendants. »

