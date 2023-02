L’Ukraine “a intercepté les plans russes de destruction de la Moldavie”, affirme Zelensky

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Volodymyr Zelensky a accusé les services secrets russes de vouloir prendre le contrôle et détruire la Moldavie. S’adressant aux dirigeants européens à Bruxelles, le président ukrainien a déclaré qu’ils avaient intercepté les plans et informé le président moldave Maia Sandu. Il a déclaré que les documents montraient “qui, quand et comment” les services de renseignement russes prévoyaient de “briser la démocratie… et d’établir un contrôle sur la Moldavie”, d’une manière similaire à l’Ukraine. “Je l’ai informée que nous avons intercepté le plan de destruction de la Moldavie par les services de renseignement russes”, a déclaré Zelensky par l’intermédiaire d’un traducteur. Il a déclaré que le plan était très similaire à celui conçu par la Russie pour prendre le contrôle de l’Ukraine avant son invasion l’année dernière. La présidente moldave Maia Sandu a été informée du complot présumé des services de renseignement ukrainiens (Photo: EPA) Il a ajouté qu’il ne savait pas si Moscou avait finalement ordonné l’exécution du plan. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré la semaine dernière que l’Occident envisageait de transformer la Moldavie en “une autre Ukraine”. Il a déclaré que l’Occident avait soutenu l’élection de 2020 de la pro-occidentale Mme Sandu, affirmant qu’elle était impatiente de faire entrer le pays dans l’OTAN, de fusionner la Moldavie avec la Roumanie et “est pratiquement prête à tout”. En décembre, l’agence nationale de renseignement de Moldavie a déclaré que la Russie pourrait lancer une nouvelle offensive cette année, dans le but de créer un corridor terrestre à travers le sud de l’Ukraine vers la région séparatiste moldave de Transnistrie, soutenue par Moscou.



L'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch était connu sous le nom de «marionnette de Poutine» et a été reconnu coupable de trahison après avoir été évincé (Photo: Getty) La Transnistrie s'est séparée après la guerre civile de 1992 mais n'est pas reconnue par la plupart des pays. Il s'étend sur environ 250 miles de la rive orientale du Dniestr à la frontière du pays avec l'Ukraine. La Russie compte environ 1 500 soldats en tant que "gardiens de la paix" dans la région séparatiste. Le complot moldave serait similaire à celui utilisé par le Kremlin pour installer le prédécesseur de Zelensky, Viktor Ianoukovitch, en 2010.

Dirigé par le futur directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, Ianoukovitch a été financé par des oligarques russes et a recherché des liens plus étroits avec Moscou, jusqu'à ce qu'il soit évincé par une révolution en 2014. Ianoukovitch a ensuite été reconnu coupable de trahison pour ses efforts visant à écraser les manifestations pro-occidentales qui ont finalement renversé son gouvernement, et il a été exilé d'Ukraine. L'ancien dirigeant a également été accusé par contumace d'avoir demandé à Vladimir Poutine d'envoyer des troupes russes pour envahir Ukraine après avoir fui le pays, et on pense actuellement qu'il réside près de Moscou.

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

