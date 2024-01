L’Ukraine a « fusionné » les missiles S-300 et PAC-3 pour embrouiller et chasser les avions A-50 AWACS russes

Les théories tournent autour de la façon dont les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu l’avion russe A-50 Beriev AWACS en posant un piège soigneusement conçu. L’abattage d’un avion radar A-50 basé sur l’Il-76, avec 15 personnes à bord, constitue une lourde perte pour l’armée de l’air russe, qui ne disposerait que de neuf de ces appareils dans sa flotte.

Alors que les spéculations vont bon train sur l’utilisation du système de défense aérienne pour abattre l’avion gros porteur, les observateurs militaires avancent également des théories pour comprendre comment cela s’est produit. Un avion de commandement russe Ilyushin Il-22 a été endommagé dans la même attaque.

Certains experts suggèrent que les Ukrainiens ont déployé l’un de leurs missiles sol-air « Franken », créés en associant des missiles Patriot à leurs systèmes S-300, pour obtenir un succès spectaculaire.

Plus de 40 A50 ont été construits dans les années 1980 et 1990, mais en 2022, il n’en restait plus que 16 environ, dont neuf à onze étaient en état de voler. Depuis fin 2022, des rapports indiquent que seuls trois de ces avions sont encore « pleinement capables de mission » (FMC), ce qui signifie que tous leurs équipements fonctionnent pleinement. En effet, ils ont été largement utilisés dans les premiers mois de l’invasion russe de l’Ukraine.

L’armée de l’air ukrainienne a marqué la victoire au-dessus de la mer d’Azov, où, moins d’un mois plus tôt, le Patriot aurait abattu trois chasseurs-bombardiers Su-34 « Fullback ».

Tom Cooper, un analyste de recherche sur la défense, suggère que les équipes ukrainiennes de radar et de missiles ont mis en place une ruse pour appâter le radar volant russe. Tom est l’auteur de plusieurs livres sur les systèmes de défense russes.

En appliquant sa connaissance des systèmes russes, Cooper a conjecturé ce qui s’est passé pendant et avant l’incident.

Embuscade ukrainienne d’un A-50

Le prélude à la tuerie du 14 janvier a eu lieu le 13 janvier, lorsque des avions à réaction de l’armée de l’air ukrainienne, très probablement des bombardiers Sukhoi Su-24, ont pilonné les installations de l’armée de l’air russe à travers la péninsule de Crimée occupée par la Russie. “Plusieurs radars ont été détruits”, affirme Cooper.

Les Russes ont ordonné à l’un de leurs A-50U de décoller. Considérant que l’avion disposait d’un équipement « insuffisant » pour cette tâche, un poste de commandement aéroporté Il-22M l’a accompagné. De plus, en raison de la courte portée radar de l’A-50U, il a dû opérer à proximité de la ligne de front (à 80-90 kilomètres de celle-ci) pour détecter l’arrivée des avions et des missiles ukrainiens.

Le 13 janvier, à la suite des frappes aériennes ukrainiennes, les A-50U et Il-22 M reçurent l’ordre de se rapprocher de la ligne de front. « Les deux avions étaient escortés, probablement par au moins deux intercepteurs Su-30SM. De plus, les Su-34 larguaient des munitions à guidage de précision Kh-59 sur des cibles en Ukraine », a noté Cooper.

Cette activité aérienne a aidé l’Ukraine à planifier un piège pour les avions russes. «Les frappes aériennes ukrainiennes du 13 janvier contre les systèmes de défense antiaérienne russes dans la péninsule de Crimée ont contraint les Russes à réagir de la même manière que les Ukrainiens auraient pu prévoir qu’ils réagiraient : le lendemain, le 14 janvier, ils ont “poussé” leur A-50U plus près de la ligne de front », a déclaré Cooper. « Quand on se comporte de manière prévisible, il est facile de tendre une embuscade – et de tuer. »

Le 14 janvier, un Su-34 russe a signalé que ses systèmes de guerre électronique avaient enregistré une émission radar d’un S-300 ukrainien (surnom de l’OTAN SA-10 Grumble), dont la présence n’était pas connue auparavant.

Les Ukrainiens ont fait équipe avec les Patriots avec le S-300 ?

Le 14 janvier, les Ukrainiens ont déployé « secrètement » un système SAM approprié pour cibler les deux avions russes à longue portée ; on ne sait pas s’il s’agissait du système S-300 SAM ou du système Patriot PAC-2/3.

“Il est également possible que les Ukrainiens aient déployé un lanceur et un radar (ainsi qu’un équipement d’alimentation électrique) à partir de l’un de leurs trois systèmes SAM PAC-2/3 en “mode Assaut”, en combinaison avec l’un de leurs radars S-300, “, a supposé Cooper.

Les Ukrainiens ont allumé le S-300 et ont fait connaître sa position aux avions de combat russes. Le radar S-300 a détecté des cibles appropriées et a fourni « leur azimut et leur portée » au système SAM PAC-2/3. Le Patriot n’a allumé son radar que quelques secondes : « assez longtemps pour obtenir ses données de ciblage, mais trop court pour que les Russes puissent détecter de manière fiable ses émissions et les évaluer comme une menace ».

Après cela, les Ukrainiens ont tiré leurs missiles. Immédiatement après avoir atteint la cible, les équipages ukrainiens des S-300 et PAC2/3 ont immédiatement cessé d’émettre et ont emballé leurs systèmes pour éviter d’éventuelles représailles russes.

L’A-50U numéro de série RF-50601 a été touché par les SAM environ 90 à 120 kilomètres après le décollage. L’avion a pris feu et s’est écrasé dans les marais au sud de Preslav. Le missile visant la proximité de l’Il-22M a fusionné près de sa cible, la parsemant d’éclats d’obus.

Selon les médias sociaux russes, au moins deux membres d’équipage ont été tués et deux autres blessés (l’un d’eux est toujours dans un état critique). Mais l’équipage a réussi à ramener l’avion gravement endommagé à l’aéroport d’Anapa et à l’atterrir en toute sécurité.

L’armée de l’air russe ne dispose plus que de deux A-50U, tandis que quatre autres ont besoin d’être modernisés ou révisés. Il est peu probable que la Russie risque ses deux derniers A-50 pour assurer une couverture radar sur l’ensemble de la Crimée.