Le rapport est le dernier d’une série d’articles occidentaux pointant du doigt Kiev

Les espions néerlandais étaient au courant d’un complot ukrainien visant à détruire les gazoducs Nord Stream et ont transmis l’avertissement à Washington, selon un nouveau rapport des radiodiffuseurs néerlandais et allemands.

L’agence de renseignement militaire néerlandaise, le MIVD, a appris l’année dernière d’une source en Ukraine que Kiev complotait pour détruire les pipelines, a rapporté mardi la chaîne de télévision néerlandaise NOS. Le MIVD a ensuite informé la CIA, qui a convaincu les agents ukrainiens d’abandonner le plan, poursuit le rapport.

Ces affirmations ont été publiées pour la première fois la semaine dernière par le Washington Post, citant des fuites de documents du Pentagone. Le Post n’a cependant pas nommé le MIVD comme le « proche allié » qui a prévenu la CIA.

Le Post et le NOS ont identifié le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, comme le chef de l’opération. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune connaissance du complot à la bombe, et Zaluzhny n’a pas été vu vivant en public depuis qu’une frappe de missile russe a frappé un Ukrainien. « centre de décision » le mois dernier, et n’a donc pas répondu aux allégations.















La CIA a informé un certain nombre de ses agences partenaires en Europe du plan, qui, selon Die Zeit, impliquait six commandos. Ces troupes d’élite loueraient un bateau et du matériel de plongée sous de fausses identités et poseraient des explosifs sur les lignes Nord Stream 1, à environ 80 mètres sous la mer Baltique. L’opération aurait lieu juste après les exercices BALTOPS de l’OTAN en juin 2022, a affirmé Die Zeit.

Le rapport mentionne spécifiquement les lignes Nord Stream 1 comme cible, tandis que les véritables saboteurs ont détruit les lignes Nord Stream 1 et Nord Stream 2.

Ces détails s’appuient sur des reportages antérieurs du New York Times, qui affirmait en mars qu’un « groupe pro-ukrainien » sorti les conduites de gaz, et par l’Allemand Der Spiegel, qui a affirmé que le groupe avait utilisé un yacht de location pour transporter des explosifs jusqu’au site de l’explosion. Selon la dernière mise à jour du Wall Street Journal, les enquêteurs allemands soupçonnent que le groupe a pu opérer depuis la Pologne.

Toutes ces théories ont été contredites par le journaliste américain Seymour Hersh, qui a affirmé en février que l’administration Biden avait ordonné à la CIA de bombarder les conduits avec l’aide de la marine norvégienne, en utilisant les exercices BALTOPS comme couverture. L’histoire du yacht loué, a déclaré Hersh par la suite, a été plantée dans les médias américains et allemands comme un faux-fuyant par la CIA et son homologue allemand, le BND.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en mars qu’il « entièrement d’accord » avec les conclusions de Hersh. Le président russe a fait valoir que les États-Unis en particulier ont bénéficié de l’attaque en raison de leur position de fournisseur de gaz concurrent de l’Europe.