La FA ukrainienne (UAF) fait appel de la décision de l’UEFA d’accorder à la Suisse une victoire 3-0 lors de leur rencontre en Ligue des Nations en novembre, après COVID-19[feminine tests dans l’équipe d’Ukraine, a déclaré vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La décision de l’instance dirigeante du football européen d’attribuer le match à la Suisse a conduit l’Ukraine à être reléguée en Ligue B.

L’affrontement entre l’Ukraine et la Suisse à Lucerne le 17 novembre a été annulé après que l’équipe ukrainienne ait été placée en quarantaine en raison d’un COVID-19[feminine tests dans l’équipe. L’Instance d’appel de l’UEFA a déclaré le 25 novembre que le match avait été déclaré forfait, ce qui signifiait que la Suisse avait gagné 3-0.

«… L’UAF demande que la décision contestée soit annulée et le match reporté ou… que la décision d’annuler le match comme forfait soit annulée et que le résultat soit décidé par tirage au sort effectué par l’Administration de l’UEFA», a déclaré le CAS dans une déclaration https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_7572.pdf.

L’Ukraine a terminé en bas du groupe A4 avec six points, derrière la Suisse à la différence de buts et pourrait potentiellement éviter d’être reléguée en Ligue B si le résultat de leur dernier match est renversé par le plus haut tribunal du sport.