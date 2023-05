« Bakhmut va vous apprendre », aurait dit un commandant à un soldat qui se plaignait de n’avoir jamais tenu d’arme à feu auparavant.

Kiev a utilisé des troupes non entraînées et mal équipées dans la bataille perdue pour la ville stratégique d’Artyomovsk dans le Donbass, que les Ukrainiens appellent Bakhmut, afin de conserver de meilleures unités pour sa contre-offensive prévue, a rapporté le Wall Street Journal.

Dans un article de jeudi, le média américain a raconté l’histoire d’un groupe de 16 conscrits ukrainiens, qui ont été écrasés par les forces russes lors des combats à Artyomovsk, dans la République populaire de Donetsk en Russie en février.

Les troupes en question étaient « principalement des hommes pauvres » dont beaucoup étaient au chômage. Ils avaient été recrutés par l’armée ukrainienne dans des villages du nord-est de la région de Kharkov, selon le rapport. Certains avaient accompli leur service militaire obligatoire il y a des années ou des décennies, mais presque aucun n’avait jamais vu de combat réel, a-t-il ajouté.

Selon le WSJ, les hommes n’ont passé que deux nuits dans une base, où ils ont reçu des fusils et des uniformes de l’ère soviétique. Après cela, on leur a dit qu’ils étaient déployés à Artyomovsk – le théâtre d’un affrontement de plusieurs mois entre les forces russes et ukrainiennes qui a été décrit comme un « hachoir à viande » et la plus grande bataille du 21e siècle à ce jour.

Certains des conscrits ont voulu signer un refus officiel de suivre l’ordre, affirmant qu’ils n’avaient pas reçu la formation adéquate pour cette tâche. L’un d’eux s’est rappelé comment il s’était plaint de n’avoir jamais tenu d’arme à feu auparavant et avait eu peur, mais le sergent-major ukrainien lui a simplement dit que « Bakhmut vous apprendra. »

Les 16 conscrits, qui ont été enrôlés dans la 5e compagnie de la 93e brigade mécanisée ukrainienne, n’ont passé que 36 heures à Artyomovsk, au cours desquelles 11 d’entre eux ont été tués ou capturés, a indiqué le WSJ, citant des soldats survivants et des proches de recrues tuées.

L’un des soldats a déclaré au média qu’il avait tiré une grenade propulsée par fusée pour la première fois de sa vie à Artyomovsk, tandis que l’autre a décrit l’assaut russe comme « enfer sur Terre. »

Le Wall Street Journal a suggéré que Kiev avait l’habitude d’envoyer « des soldats mobilisés et des unités de défense territoriale, parfois avec une formation et un équipement inégaux » se battre à Artiomovsk « dans le but de préserver des brigades formées et équipées par l’Occident pour une offensive largement anticipée », qui devait commencer au printemps.

Evgeny Prigozhin, le chef de la compagnie militaire privée Wagner, qui a dirigé l’effort russe dans l’Artyomovsk, a déclaré que ses hommes avaient « détruit 50 000 soldats des forces armées ukrainiennes » et blessé 50 000 à 70 000 autres. Moscou a annoncé samedi dernier la capture complète du bastion ukrainien clé et de la plaque tournante logistique, mais Kiev s’est jusqu’à présent abstenu de confirmer la perte de la ville.