Les troupes de Kiev sont obligées de « cannibaliser » certains véhicules de combat Bradley en raison d’un manque de pièces de rechange, a rapporté le Washington Post

L’armée ukrainienne fait face à une pénurie de pièces de rechange pour les véhicules de combat Bradley fournis par les États-Unis, a rapporté jeudi le Washington Post. Le journal a également cité un responsable anonyme du Pentagone disant qu’environ une douzaine des véhicules fournis à Kiev ont subi des dommages irréparables.

Plusieurs membres des services ukrainiens anonymes ont déclaré au Post que les vastes champs de mines russes constituaient la plus grande menace pour leur matériel, tandis que les journalistes américains ont vu six Bradley nécessitant des réparations dans un seul endroit près de la ligne de front dans la région de Zaporozhye.

Les troupes ukrainiennes ont détaillé comment elles doivent faire des demandes formelles de pièces de rechange à leurs commandants, qui ne disposent vraisemblablement que de réserves limitées.

Selon le Post, les soldats ukrainiens ont régulièrement recours à la cannibalisation des Bradley les plus gravement endommagés – les étiquetant « donateurs » – pour réparer d’autres véhicules.

« Avant les donateurs, nous ne faisions que des réparations minimes et attendions que d’autres soient endommagés », a déclaré un militaire ukrainien au journal américain.

Le « donneur » les véhicules seraient ensuite envoyés en Pologne pour des réparations plus sophistiquées. Cependant, les troupes ukrainiennes tentent de minimiser le retrait du matériel car il faut généralement des semaines avant d’être renvoyé sur les lignes de front.

Pendant ce temps, un responsable militaire américain anonyme a déclaré au Post qu’il n’était au courant d’aucun problème lié à la livraison de pièces de rechange à partir des stocks américains. Il a supposé que des goulots d’étranglement pourraient toutefois exister au sein des propres chaînes d’approvisionnement de l’Ukraine.

Le journal a cité le responsable comme confirmant la destruction d’environ une douzaine de Bradley jusqu’à présent. Pendant ce temps, le Post a noté que « Open source » La société de recherche militaire Oryx avait compté plusieurs dizaines d’unités supplémentaires de matériel fabriqué aux États-Unis qui avaient subi des dommages de gravité variable depuis le début de la contre-offensive ukrainienne début juin.

Sur les 190 véhicules de combat que Washington s’est engagé à fournir à Kiev, plus de la moitié ont été reçus par l’armée ukrainienne, a révélé le responsable américain anonyme.

Le Bradley est un véhicule chenillé et légèrement blindé exploité par un équipage de trois personnes et peut transporter six autres soldats. Il est armé d’un canon mitrailleur de 25 mm et de missiles antichars TOW.

Lorsque l’administration du président américain Joe Biden a annoncé sa décision de fournir le matériel à l’Ukraine en janvier, le Pentagone a décrit les véhicules comme des « tueurs de chars », affirmant qu’ils fourniraient « un niveau de puissance de feu et d’armure qui apportera des avantages sur le champ de bataille. »

Moscou, à son tour, a averti que toutes les armures fournies par l’Occident seraient détruites, affirmant que les expéditions ne feraient que prolonger inutilement le conflit.