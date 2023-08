L’Ukraine à court d’options pour reprendre un territoire important

Commentez cette histoire Commentaire

L’Ukraine semble être à court d’options dans une contre-offensive que les responsables ont initialement qualifiée d’opération cruciale de Kiev pour reprendre un territoire important aux forces d’occupation russes cette année. Plus de deux mois après le début du combat, la contre-offensive montre des signes d’essoufflement. Les avancées de Kiev restent isolées dans une poignée de villages, les troupes russes avancent dans le nord et un plan de formation de pilotes ukrainiens sur des F-16 de fabrication américaine est retardé.

L’incapacité de l’Ukraine à démontrer un succès décisif sur le champ de bataille alimente les craintes que le conflit ne devienne une impasse et que le soutien international ne s’érode. Un nouveau rapport secret du renseignement américain a prédit que la contre-offensive n’atteindrait pas la ville clé du sud-est de Melitopol cette année.

Pendant ce temps, un public ukrainien fatigué de la guerre attend avec impatience que les dirigeants de Kiev assurent la victoire et à Washington, les appels à réduire l’aide à l’Ukraine devraient être amplifiés à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2024.

Sans des armes plus avancées prévues pour renforcer la ligne de front ou des forces pleinement engagées toujours en réserve, il est peu probable que l’Ukraine soit en mesure d’assurer une percée dans la contre-offensive, selon les analystes.

« La question ici est de savoir laquelle des deux parties sera épuisée le plus tôt », a déclaré Franz-Stefan Gady, chercheur principal à l’Institut international d’études stratégiques et au Center for New American Security, qui s’est rendu en Ukraine en juillet. « Nous ne devrions pas nous attendre à la réalisation d’objectifs militaires majeurs du jour au lendemain. »

Gady a déclaré que la Russie et l’Ukraine sont maintenant dans une phase «d’usure», essayant de saper les ressources de l’autre plutôt que d’assurer des avancées territoriales importantes. Avec ses forces terrestres largement bloquées, l’Ukraine a lancé une série de nouvelles frappes de drones sur le sol russe, y compris des cibles à Moscou, mais les frappes n’ont causé que des dégâts minimes.

Les services de renseignement américains affirment que l’Ukraine ne parviendra pas à atteindre l’objectif clé de l’offensive

Interrogés sur les progrès de la contre-offensive, les responsables occidentaux et ukrainiens appellent à la patience, décrivant le combat comme plus lent que prévu, mais insistant sur le fait qu’il progresse régulièrement.

Cependant, la fenêtre de temps dont dispose l’Ukraine pour mener des opérations offensives est limitée. L’année dernière, les forces ukrainiennes ont fait peu de progrès après avoir repris la ville méridionale de Kherson début novembre, alors que le temps inhospitalier s’installait.

Alors que ses forces terrestres avancent lentement, l’Ukraine utilise des frappes de drones pour étendre la portée de son armée en attendant des munitions et une formation plus avancées, y compris une plus grande puissance aérienne, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense.

« Nous n’avons pas encore les F-16, nous devons donc trouver un moyen de compenser leur absence et les drones sont quelque peu utilisés pour compenser le manque d’aviation », a-t-il déclaré.

La principale agence ukrainienne de renseignement intérieur était à l’origine des attaques de drones maritimes qui ont récemment frappé un grand port russe et un pétrolier russe près de la Crimée occupée, selon un responsable du renseignement ukrainien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

Les déclarations de Kiev sur les attentats à Moscou sont plus opaques. Le gouvernement prend publiquement ses distances avec les grèves, tandis que certains responsables reconnaissent leur implication.

Mais les analystes préviennent que si les attaques de drones peuvent détourner l’attention de la contre-offensive terrestre lente de l’Ukraine, il est peu probable qu’elles fassent pencher la balance de la guerre en faveur de Kiev.

« Les Ukrainiens n’ont tout simplement pas assez de capacité pour construire suffisamment de drones et frapper suffisamment de cibles à l’intérieur du territoire russe pour éroder la volonté de combat de la Russie », a déclaré Bob Hamilton, un colonel à la retraite de l’armée américaine et responsable de la recherche au Foreign Policy Research Institute. Programme Eurasie.

À l’intérieur de l’effort russe pour construire 6 000 drones d’attaque avec l’aide de l’Iran

La Russie dispose également de méthodes sophistiquées pour combattre les drones ukrainiens avec des brouilleurs et la détection. Le Kremlin affirme avoir largement déjoué une vague d’attaques de drones ukrainiens au cours de la semaine dernière. Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 20 drones ukrainiens ciblant la Crimée dans la nuit.

« Je ne pense pas qu’un seul système d’armes puisse être une solution miracle », a déclaré Hamilton.

L’Ukraine a également frappé des cibles logistiques russes avec des munitions à plus longue portée loin de la ligne de front pendant des mois, mais jusqu’à présent, l’effet de ces frappes ne s’est pas reflété sur la ligne de front russe, a déclaré Gady, qui s’est récemment rendu en Ukraine.

« Nous savons que la position russe s’est détériorée, mais elle ne s’est pas détériorée au point où l’on pourrait s’attendre à un effondrement imminent », a-t-il déclaré. Une campagne de frappes à plus longue portée, également appelée « bataille en profondeur », peut être qualifiée de réussie lorsque les forces de l’adversaire ne peuvent plus faire appel aux forces de réserve ou effectuer des fonctions de soutien de base comme le réapprovisionnement.

Plutôt que de s’effondrer, cependant, les forces russes opposent une résistance féroce et font même des avancées offensives. Dans le nord-est de l’Ukraine, les autorités de Koupyansk ont ​​ordonné une évacuation massive des civils. La ville faisait partie d’une large bande de territoire occupé que l’Ukraine a repris en septembre et octobre de l’année dernière.

Sur le front sud, les forces ukrainiennes continuent d’employer une approche minutieusement lente pour sécuriser les avancées, plutôt que de privilégier la vitesse comme le recommandent des alliés occidentaux comme les États-Unis.

Le mois dernier, les forces ukrainiennes ont pénétré dans Staromaiorske, le premier village à être repris depuis des semaines, laissant espérer que l’avancée pourrait être une percée de changement de rythme impliquant des troupes de réserve formées par l’Occident. Ce n’était pas. Il a fallu encore trois semaines avant que les forces ukrainiennes ne libèrent le village voisin d’Urozhaine, et elles auraient subi de lourdes pertes.

Atteindre la mer d’Azov et casser le pont terrestre de la Russie vers la Crimée est l’un des objectifs publiquement reconnus de la contre-offensive. Mais les avancées de Staromaiorske n’impliquaient pas de nouvelles tactiques. Des unités de reconnaissance ont sondé les défenses russes pour frapper les points faibles et permettre à des unités plus petites – souvent à pied – de se déplacer avec une équipe de déminage, a déclaré Serhiy Kuzmin, le porte-parole militaire de la région.

Sak, le conseiller du ministre de la Défense, a déclaré que la lenteur des progrès dans le déminage des vastes champs de mines le long du front empêche Kiev d’engager la majorité de ses forces de réserve formées en Occident.

« Pour engager nos forces de réserve, nous devons nous assurer que les voies sont dégagées », a-t-il déclaré. « Nous préférons aller plus lentement et nous assurer que nous préservons la vie de nos troupes. »

Les forces ukrainiennes ont repris environ 81 miles carrés de territoire occupé depuis le début de la contre-offensive en juin, les gains les plus importants se produisant près de Bakhmut à l’est et dans la région de Zaporizhzhia au sud d’Orikhiv.

Pour créer un élan et augmenter le coût de la guerre pour les citoyens russes ordinaires, l’Ukraine a multiplié ses attaques à l’intérieur de la Russie. Mais cet effort pour étendre l’espace de combat doit s’appuyer sur les propres drones de l’Ukraine plutôt que sur les armes fournies par l’Occident en raison des restrictions sur l’utilisation des armes de l’OTAN pour frapper la Russie sur son propre territoire – et la stratégie comporte également des risques, ont déclaré des analystes.

L’administration Biden a géré « avec beaucoup de succès » le risque d’un conflit direct avec la Russie en fournissant progressivement à Kiev des systèmes d’armes plus avancés et des munitions à plus longue portée, a déclaré Kelly Grieco, qui étudie les opérations de puissance aérienne en tant que chercheur principal au Stimson Center, un Groupe de stratégies basé sur DC.

« Depuis le début de cette guerre, l’une des choses qui inquiètent les alliés de l’Ukraine est de se retrouver dans une escalade involontaire », a-t-elle déclaré.

La Russie a recruté des agents en ligne pour cibler des armes traversant la Pologne

Kiev a demandé des missiles à plus longue portée appelés ATACMS, le système de missiles tactiques de l’armée, aux États-Unis pendant des mois, mais l’administration Biden a jusqu’à présent refusé de les fournir, invoquant des fournitures limitées et craignant une escalade de la confrontation avec la Russie.

Le Royaume-Uni et la France ont envoyé à Kiev des munitions similaires plus tôt cette année.

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis n’encourageaient ni ne permettaient les frappes à l’intérieur de la Russie.

L’augmentation de la gamme de systèmes d’armes fournis par les États-Unis et d’autres s’est « accompagnée de nombreuses assurances de Kiev qui n’utiliseraient pas cet équipement pour cibler le territoire russe », a déclaré Grieco.

Si l’Ukraine étend l’utilisation des drones – alors que la contre-offensive se poursuit lentement, a-t-elle dit, « cela a encore le potentiel d’inquiéter l’Occident quant à savoir si l’Ukraine continuera à exercer ce type de retenue ».