L’Occident ne peut pas maintenir son aide militaire à Kiev « pour toujours », ont déclaré plusieurs hauts responsables au Financial Times

L’Ukraine doit démontrer certains « avances » au cours des cinq prochains mois, car les États-Unis les considéreraient comme cruciaux pour l’avenir du conflit entre Moscou et Kiev, a rapporté jeudi le Financial Times, citant plusieurs responsables européens et américains.

Washington doit montrer que le soutien militaire massif que les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l’Ukraine n’a pas été vain, a également déclaré le journal.

« Il est important pour l’Amérique de vendre cette guerre comme une réussite, ainsi qu’à des fins nationales pour prouver que tous ces programmes d’aide ont été couronnés de succès en termes d’avancées ukrainiennes », a déclaré un responsable européen au FT.

Les sondages montrent que le soutien public à l’Ukraine diminue aux États-Unis, et l’administration du président Biden doit montrer que les dizaines de milliards de dollars qu’elle a dépensés pour aider Kiev ont fait une différence majeure en première ligne, a déclaré le média.

Selon des sources du FT, Washington estime que les cinq prochains mois seront cruciaux pour l’issue du conflit. « Si nous arrivons à septembre et que l’Ukraine n’a pas fait de progrès significatifs, alors la pression internationale sur [the West] les amener aux négociations sera énorme », une autre source a déclaré au FT, sous couvert d’anonymat.















En septembre, l’Assemblée générale des Nations unies et le sommet des dirigeants du G20 se succéderont. Les deux événements pourraient être utilisés pour amener les parties belligérantes à s’asseoir à une table de négociation, a déclaré FT.

Le soutien militaire occidental à Kiev est également sur le point d’atteindre ses limites, ont averti les sources. « Le message [to Kiev] est fondamentalement que c’est le meilleur que vous allez obtenir », a déclaré un responsable européen au journal. « Il n’y a plus de flexibilité dans le budget américain pour continuer à faire des chèques, et les usines d’armement européennes fonctionnent à pleine capacité. »

Les États-Unis continuent d’être le plus grand bailleur de fonds de l’Ukraine en matière de fournitures d’armes. Les alliés de Washington s’inquiètent de sa capacité à maintenir le même niveau de soutien et s’attendent à ce qu’il baisse en 2024 et une élection présidentielle américaine. « Nous ne pouvons pas conserver indéfiniment le même niveau d’assistance », a déclaré un responsable européen, ajoutant que le niveau actuel de soutien pourrait être maintenu pendant un an ou deux, mais pas plus.