L’Ukraine a besoin que les États-Unis approuvent les frappes guidées par GPS. De nombreuses demandes obtiennent un veto.

KYIV, Ukraine – Les responsables ukrainiens déclarent avoir besoin de coordonnées fournies ou confirmées par les États-Unis et leurs alliés pour la grande majorité des frappes utilisant ses systèmes de roquettes avancés fournis par les États-Unis, une pratique jusque-là non divulguée qui révèle un rôle plus profond et plus actif sur le plan opérationnel pour le Pentagone dans la guerre. La divulgation, confirmée par trois hauts responsables ukrainiens et un haut responsable américain, intervient après des mois de bombardement de cibles russes par les forces de Kyiv – y compris le quartier général, les dépôts de munitions et les casernes – sur le sol ukrainien avec le système de fusée d’artillerie à haute mobilité fourni par les États-Unis, ou HIMARS, et d’autres armes à guidage de précision similaires telles que le système de fusée à lancement multiple M270.

Un haut responsable ukrainien a déclaré que les forces ukrainiennes ne lançaient presque jamais les armes avancées sans coordonnées spécifiques fournies. par des militaires américains depuis une base ailleurs en Europe. Les responsables ukrainiens affirment que ce processus devrait donner confiance à Washington quant à la fourniture à Kyiv d’armes à plus longue portée.

Un haut responsable américain – qui, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question – a reconnu le rôle clé des États-Unis dans la campagne et a déclaré que l’aide au ciblage servait à garantir la précision et à conserver des stocks limités de munitions pour une efficacité maximale. . Le responsable a déclaré que l’Ukraine ne demandait pas l’approbation des États-Unis sur ce qu’il fallait frapper et cible régulièrement les forces russes seules avec d’autres armes. Les États-Unis fournissent des coordonnées et des informations de ciblage précises uniquement dans un rôle consultatif, dit le fonctionnaire.

Les frappes guidées par GPS ont repoussé les forces de Moscou sur le champ de bataille et ont été célébrées comme un facteur clé dans la tentative des outsiders de Kyiv de conjurer l’assaut russe vieux de près d’un an. Lorsque le président Volodymyr Zelensky s’est rendu à la Maison Blanche en décembre, il a remis au président Biden une médaille militaire qui avait été approuvée pour service méritoire par le commandant d’une unité ukrainienne HIMARS.

La question est sensible pour le gouvernement américain, qui s’est présenté comme un ami non belligérant du gouvernement de Kyiv alors qu’il se bat pour sa souveraineté et sa survie. Le Kremlin a répliqué en accusant à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN de mener une guerre par procuration en Ukraine.

De hauts responsables du Pentagone ont refusé pendant des jours de répondre aux questions sur la question de savoir si et comment ils fournissent les coordonnées des frappes, invoquant des préoccupations concernant la sécurité opérationnelle. Ils ont plutôt fourni une déclaration soulignant les limites de l’implication américaine.

“Nous reconnaissons depuis longtemps que nous partageons des renseignements avec l’Ukraine pour les aider à défendre leur pays contre l’agression russe, et nous avons optimisé au fil du temps la manière dont nous partageons les informations pour pouvoir prendre en charge leurs demandes et leurs processus de ciblage à une vitesse et à une échelle améliorées”, Brick. Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré dans le communiqué. « Les Ukrainiens sont chargés de trouver des cibles, de les hiérarchiser et de décider finalement lesquelles engager. Les États-Unis n’approuvent pas les cibles, et nous ne sommes pas impliqués dans la sélection ou l’engagement des cibles.

Le haut responsable ukrainien a décrit le processus de ciblage, en général : le personnel militaire ukrainien identifie les cibles qu’il souhaite atteindre, et à quel endroit, et cette information est ensuite envoyée aux commandants supérieurs, qui transmettent ensuite la demande aux partenaires américains pour obtenir des coordonnées plus précises. Les Américains ne fournissent pas toujours les coordonnées demandées, a déclaré le responsable, auquel cas les troupes ukrainiennes ne tirent pas.

L’Ukraine pourrait mener des frappes sans l’aide des États-Unis, mais parce que Kyiv ne veut pas gaspiller de précieuses munitions et rater, elle choisit généralement de ne pas frapper sans la confirmation des États-Unis, a déclaré le responsable., ajoutant qu’il n’y a pas de plaintes concernant le processus.

Depuis des mois maintenant, le gouvernement ukrainien fait pression sur Washington pour des armes de précision à plus longue portée.

Kyiv possède actuellement des lanceurs HIMARS et une arme similaire, le système de lance-roquettes multiples M270, chacun d’entre eux tirant une fusée de fabrication américaine pouvant parcourir jusqu’à 50 milles.

Les responsables ukrainiens ont également recherché le système de missiles tactiques de l’armée, ou ATACMS, une munition qui peut être tirée à partir du même lanceur et parcourir jusqu’à 185 miles. Les responsables de l’administration Biden ont refusé de fournir cette arme, qui est en quantité limitée et considérée par de hauts responsables américains comme une escalade qui pourrait provoquer la Russie et entraîner les États-Unis directement dans la guerre.

Kyiv s’est engagé à ne pas utiliser le missile à plus longue portée pour frapper à travers la frontière à l’intérieur de la Russie.

Le haut responsable ukrainien a affirmé que l’armée ukrainienne serait confrontée aux mêmes limitations qu’elle rencontre actuellement avec les cartouches HIMARS conventionnelles si elle recevait l’ATACMS, l’Ukraine dépendant toujours des coordonnées de ciblage américaines.

“De toute façon, vous contrôlez chaque tir, alors quand vous dites:” Nous avons peur que vous l’utilisiez à d’autres fins “, eh bien, nous ne pouvons pas le faire même si nous le voulons”, a déclaré le senior. a déclaré l’officiel.

Le haut responsable américain a contesté la caractérisation. Il n’est “pas vrai”, a déclaré le responsable américain, que “les Ukrainiens nous soumettent des cibles à notre approbation”.

Les responsables militaires ukrainiens ont déclaré que les forces russes avaient retiré leurs stocks de munitions de la portée HIMARS, ce qui a conduit à une forte baisse des bombardements quotidiens des villes et des soldats ukrainiens, mais a également réduit la capacité de Kyiv à cibler l’arsenal de Moscou. Avec ATACMS, les Ukrainiens cibleraient probablement les installations militaires russes en Crimée, que la Russie a envahies et annexées illégalement en 2014.

Les États-Unis ont aussi récemment approuvé l’achat et la livraison d’un autre appareil guidé par GPS munition, la bombe de petit diamètre lancée au sol, ou GLSDB, qui peut parcourir plus de 90 miles et être lancé depuis HIMARS et des lanceurs similaires. La cartouche a été initialement conçue pour être tirée depuis un avion, mais a été réutilisée.

Le chef des forces de missiles et de la formation d’artillerie de l’armée ukrainienne, le major-général Andriy Malinovsky, a déclaré au Washington Post dans une interview en octobre que les alliés occidentaux de l’Ukraine avaient confirmé les coordonnées des cibles avant la contre-offensive de Kharkiv.

Les partenaires avaient élaboré un processus, a-t-il dit, l’Ukraine recevant des coordonnées précises pour s’assurer qu’ils ne rateraient pas leur cible avec des systèmes d’artillerie à lance-roquettes multiples alors que la contre-offensive rapide prenait les forces russes au dépourvu. Les informations de ciblage ont également fourni une solution de contournement lorsque le brouillage du signal russe a empêché la reconnaissance aérienne par drone sur le champ de bataille, dit Malinovsky.

“Selon nos cartes et nos logiciels, un point aura un ensemble de coordonnées”, a déclaré Malinovsky. « Mais lorsque nous donnons cet objectif à des partenaires pour analyse, les coordonnées sont différentes. Pourquoi? Parce que les Américains et les pays de l’OTAN ont accès à des satellites militaires.

“Nous sommes tous fondamentalement toujours en ligne”, a-t-il ajouté. “Ils nous donnent immédiatement les coordonnées et nous tirons immédiatement le MLRS.”

Un troisième responsable ukrainien a confirmé que le ciblage passe par une installation américaine sur le sol de l’OTAN et a qualifié le processus de “très rapide”. Le Washington Post retient le nom de la base à la demande de responsables américains qui ont invoqué des problèmes de sécurité.