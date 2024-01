L’Ukraine a besoin de plus de soldats dans la guerre contre la Russie mais certains ne veulent pas se battre : NPR

basculer la légende Claire Harbage/NPR

KIEV, Ukraine — Dans les épiceries, au travail et dans les rues animées de Kiev, Olha Bilianska tente de cacher son agacement face à une division qu’elle voit se creuser dans la société ukrainienne.

Cela fait près de deux ans que son mari, garde-frontière, s’est porté volontaire pour être mobilisé avec enthousiasme. dans les forces armées ukrainiennes. Cela fait environ six mois qu’il a été blessé par un éclat d’obus alors qu’il combattait dans l’est du pays. Il a déjà été redéployé et on ne sait désormais pas quand il rentrera chez lui.

“Je ne comprends pas pourquoi ceux qui ont rejoint les forces armées les premiers sont toujours là pour protéger notre pays”, dit-elle, tandis que d’autres personnes – elle désigne une rue animée de Kiev – “vivent simplement leur vie normale”.

“Ce n’est pas juste.”

Près de deux ans après l’invasion à grande échelle de la Russie, l’Ukraine se retrouve engagée dans une guerre d’usure sanglante avec un pays qui compte plus de trois fois plus d’habitants. Ce n’est pas un combat égal. Les soldats sont fatigués. Les civils aussi.

Mais alors que la Russie tente toujours de s’emparer de territoires à l’est et au sud du pays, et avec les retards dans les nouveaux programmes d’aide militaire occidentale limitant les munitions et le matériel, les dirigeants ukrainiens subissent une pression croissante pour renforcer leurs défenses en trouvant davantage de soldats.

La question est de savoir comment.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse de fin d’année que les responsables militaires avaient demandé la conscription de 450 000 à 500 000 civils supplémentaires pour aider à reconstituer les forces armées du pays et à recruter des soldats servant sur les lignes de front. Zelensky a déclaré qu’il aurait besoin de plus d’informations pour soutenir cette proposition, soulignant le coût économique élevé de la mobilisation d’un si grand nombre de civils.

Quelques jours plus tard, le chef des forces armées ukrainiennes, le général Valeriy Zaluzhny, a donné une rare conférence de presse au cours de laquelle il a critiqué les bureaux de conscription du pays et a nié qu’un nombre spécifique de troupes supplémentaires ait été demandé.

Parallèlement, le parlement ukrainien travaille sur une législation visant à réformer le processus de conscription dans le pays. Une version préliminaire du projet de loi, publiée fin décembre, appelait à abaisser l’âge minimum d’engagement de 27 à 25 ans et à d’autres réformes. Le projet de loi de mobilisation a ensuite été retiré et est en cours de refonte en raison des critiques des politiciens ukrainiens et des groupes civils.

“Cette loi est nécessaire à la défense de notre Etat et de chaque soldat actuellement au front”, a écrit le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, dans un communiqué. Publication Facebook, peu de temps après le retrait du projet de loi. “Il faut qu’il soit approuvé le plus tôt possible.”



La prise de conscience croissante que la guerre pourrait se poursuivre pendant des années a posé la question de savoir qui devrait être tenu pour responsable. se battre – pour combien de temps et à quel titre – est une priorité dans toute l’Ukraine. Certains, comme Bilianska, estiment que davantage de personnes doivent servir. Certains estiment qu’ils ont un devoir de le faire, une opinion durcie par près de deux ans de sirènes de raids aériens et de tirs de missiles.

D’autres sont terrifiés à cette perspective. Les hommes hésitent à quitter leur domicile. Les femmes s’inquiètent pour leurs maris. Les mères s’inquiètent pour leurs fils.

“Certaines personnes croient encore que cette guerre ne les aura pas”, dit Bilianska. “Cela les aura. Cette guerre est cruelle.”

L’enthousiasme initial de l’Ukraine s’est atténué

Dans les mois qui ont suivi l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, des dizaines de milliers de civils ukrainiens se sont portés volontaires pour se joindre à la défense de leur pays. Les troupes russes ont été chassées de la capitale ukrainienne et d’une grande partie du nord-est du pays. La ville portuaire méridionale de Kherson a été reprise.

Le moral du public et des militaires était bon. La victoire semblait possible.



Mais après l’impasse de la contre-offensive ukrainienne, les combats se sont depuis transformés en une impasse mortelle et enracinée. “Nous ne constatons aucun mouvement”, déclare un artilleur ukrainien servant dans l’est du pays qui porte l’indicatif d’appel Zvynn, conformément au protocole militaire. “Maintenant, nous sommes simplement fatigués”, dit-il.

Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens seraient morts. Des dizaines de milliers d’autres auraient été blessés. Ni l’Ukraine ni la Russie ne divulguent de chiffres sur les victimes.

Dans un essai et un entretien avec L’économiste magazine de novembre dernier, Zaluzhny, le chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré que trouver et former davantage de réserves était essentiel au succès de l’Ukraine. Mais il a reconnu que des facteurs tels que « la nature prolongée de la guerre » et les « possibilités limitées » pour les soldats de quitter les lignes de front « réduisent considérablement la motivation des citoyens à servir l’armée ».

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle, l’Ukraine est soumise à la loi martiale, qui interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays et les oblige à s’inscrire au service militaire. Les hommes âgés de 18 à 26 ans ne peuvent pas être recrutés mais sont encouragés à se porter volontaires. Beaucoup d’hommes et de femmes l’ont fait. L’armée ukrainienne ne révèle pas le nombre de ses soldats.



Les hommes âgés de 27 à 60 ans peuvent être enrôlés – contraints de se mobiliser. Les civils et les avocats représentant les personnes qui ne veulent pas servir affirment que les officiers de conscription ukrainiens sont devenus plus agressifs ces derniers mois. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos de personnes réticentes approchées et emmenées par des agents de conscription. Les craintes d’être mobilisées sont partagées par la famille et les amis, évoquées dans les gymnases et les salons de coiffure.

“Ils attrapent les gens dans la rue”, explique Yevhen, un serveur de Kiev âgé de 30 ans, qui ne veut pas donner son nom de famille de peur d’être mobilisé. “Pour les hommes, c’est la chose la plus effrayante en ce moment.”

Zvynn, le…