L’Ukraine a besoin de plus d’armes de défense aérienne pour lutter contre les frappes de drones russes

Des pompiers ukrainiens travaillent sur un bâtiment détruit après une attaque de drone à Kyiv le 17 octobre 2022. Yasuyoshi Chiba | AFP | Getty Images

L’Ukraine risque de manquer d’armes de défense aérienne et a besoin d’une aide urgente de l’Occident pour se défendre, ont déclaré lundi des analystes du Royal United Services Institute. La Russie a bombardé le pays ces dernières semaines avec une marée de drones bon marché fournis par l’Iran qui détruisent l’infrastructure énergétique du pays. “L’Occident doit éviter de se complaire sur la nécessité de renforcer d’urgence la capacité de défense aérienne ukrainienne”, a déclaré le groupe de réflexion sur la défense et la sécurité RUSI. Moscou et Téhéran ont nié qu’il existe un accord pour que l’Iran fournisse des armes à la Russie – un pays dont les options d’approvisionnement sont limitées en raison des sanctions internationales. Cependant, le gouvernement iranien a reconnu pour la première fois samedi avoir envoyé un certain nombre de drones en Russie, mais a insisté sur le fait que c’était avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. L’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley, a rejeté cette affirmation, affirmant que Téhéran avait fourni des drones à la Russie cet été. Les analystes de RUSI Justin Bronk, Jack Watling et Nick Reynolds ont publié leur nouveau rapport sur les défenses aériennes ukrainiennes alors que la Russie s’appuie de plus en plus sur les drones iraniens Shahed-136 pour désactiver les réseaux énergétiques ukrainiens.

Des résidents locaux regardent des parties d’un véhicule aérien sans pilote, ce que les autorités ukrainiennes considèrent comme un drone Shahed-136 de fabrication iranienne, après une frappe de drone russe, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, à Kyiv le 17 octobre 2022. Vladyslav Musiienko | Reuter

“Si les SAM ukrainiens [surface-to-air missile systems] ne sont pas réapprovisionnés en munitions, et finalement augmentés et remplacés par des équivalents occidentaux au fil du temps, les forces aérospatiales russes [the VKS] retrouvera la capacité de représenter une menace majeure », ont déclaré les analystes. Dimanche soir, l’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le régime iranien aidait la Russie à prolonger la guerre, affirmant que “s’il n’y avait pas la fourniture iranienne d’armes à l’agresseur, nous serions plus proches de la paix maintenant”. Il a également averti que la Russie avait besoin de missiles iraniens pour une “éventuelle répétition d’attaques massives contre nos infrastructures”. Pour sa part, l’Ukraine continue de plaider pour plus d’armes de défense aérienne pour l’aider à combattre les attaques de drones et de missiles russes. Les analystes de RUSI conviennent que l’Ukraine a besoin d’une aide urgente pour s’assurer que “Kyiv puisse contrer l’approche actualisée de Moscou concernant la guerre aérienne en Ukraine”.

Attaques aériennes stratégiques

Au cours des premiers mois de la guerre contre l’Ukraine, les tentatives d’attaques aériennes stratégiques de la Russie se limitaient à des barrages de missiles de croisière et balistiques coûteux et étaient à une échelle beaucoup plus limitée, ont déclaré les experts de RUSI, notant que « celles-ci n’ont pas réussi à causer des dommages stratégiquement décisifs au cours de la sept premiers mois de l’invasion.” Au cours des derniers mois, cependant, la Russie a déployé des centaines de drones porteurs d’explosifs fournis par l’Iran qui ont été utilisés pour cibler l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, privant des centaines de milliers de personnes d’eau et d’électricité alors que les températures plus froides s’installaient. Essentiellement des missiles à hélices, ces drones sont bon marché à l’achat ; les rapports suggèrent ils coûtent environ 20 000 dollars l’unité, alors qu’un missile de croisière peut coûter plusieurs millions de dollars. De plus, bien qu’ils ne soient pas capables d’effectuer des manœuvres sophistiquées et contiennent de plus petites quantités d’explosifs pour les missiles conventionnels, ils peuvent être envoyés en “essaims” pour flâner au-dessus de leur cible et sont plus difficiles à détecter pour les systèmes radar. Des images montraient la police de Kyiv tentant d’abattre des drones lors d’une attaque le mois dernier qui visait des bâtiments résidentiels et des installations énergétiques.

Un policier tire sur un drone volant à la suite des attentats à Kyiv le 17 octobre 2022. Yasuyoshi Chiba | AFP | Getty Images

Les analystes de la défense de RUSI ont déclaré que l’utilisation de drones iraniens avait changé le caractère de la stratégie d’attaque aérienne de la Russie, notant que la dernière itération “est un bombardement plus ciblé et durable du réseau électrique ukrainien, mélangeant des centaines de munitions Shahed-136 bon marché fournies par l’Iran. contre les sous-stations avec l’utilisation continue de missiles de croisière et balistiques contre des cibles plus importantes.”

Ce dont l’Ukraine a besoin