L’Ukraine a amélioré les conditions de vie de sa minorité hongroise. Cela pourrait ne pas suffire à Viktor Orbán

BEREHOVE, Ukraine (AP) — Sous l’œil vigilant de leur professeur, un groupe d’étudiants de l’ouest de l’Ukraine ont utilisé un scalpel et des pinces pour disséquer le cœur d’un porc lors d’un cours de biologie le week-end. La leçon se déroulait en hongrois : les étudiants, membres d’une importante minorité ethnique hongroise, sont devenus le point central des relations tendues entre la Hongrie et l’Ukraine qui menacent de faire dérailler le soutien financier essentiel apporté à Kiev alors qu’elle lutte pour vaincre l’invasion russe.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán accuse depuis longtemps le gouvernement ukrainien de porter atteinte aux droits de ces étudiants – et des quelque 75 000 Hongrois de souche résidant dans la région ukrainienne de Transcarpatie – de parler leur langue maternelle dans l’éducation et l’administration publique.

Son gouvernement a bloqué un financement crucial de l’Union européenne pour l’Ukraine et a menacé de entraver les efforts du pays ravagé par la guerre vers une éventuelle adhésion au bloc, amenant les relations diplomatiques à des niveaux inquiétants.

Le différend linguistique trouve son origine dans les efforts de l’Ukraine pour renforcer son identité nationale après que les rebelles soutenus par la Russie ont pris le contrôle de deux régions de l’est du pays en 2014 et que Moscou a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée.

Destiné à lutter contre l’influence russe, mais affectant finalement d’autres langues minoritairesune loi a été adoptée en 2017 qui a fait de l’ukrainien la langue d’étude obligatoire au-delà de la cinquième année, provoquant la colère des minorités roumaine, bulgare et hongroise.

Mais en décembre, l’Ukraine a modifié ses lois sur l’éducation et la langue pour se conformer aux exigences d’adhésion à l’UE et a rétabli bon nombre des droits linguistiques exigés par Budapest, provoquant un soupir de soulagement de la part de la communauté hongroise de la région.

Les changements législatifs « ont essentiellement donné à la communauté hongroise de Transcarpatie l’opportunité d’assurer sa propre existence pendant encore 30 ans », a déclaré László Zubánics, chef de l’Alliance démocratique hongroise d’Ukraine, un groupe d’intérêt hongrois.

Le gouvernement ukrainien « est allé au-delà des efforts d’édification de la nation qui ont caractérisé les dernières années et prend désormais en compte les intérêts non seulement de la nation majoritaire, mais aussi de toutes les minorités et des peuples autochtones vivant sur le territoire du pays », a-t-il ajouté. .

Les changements juridiques qui ont rétabli le droit des minorités nationales d’étudier dans leur langue maternelle sont considérés par de nombreux Hongrois de souche comme une étape positive. Mais le gouvernement hongrois a indiqué qu’il n’était pas pleinement satisfait – un point de friction potentiellement explosif car Les dirigeants européens se réunissent jeudi pour tenter de briser le veto d’Orbán d’un programme d’aide de 50 milliards d’euros (54 millions de dollars) destiné à Kiev.

«La loi adoptée à la fin de l’année dernière en Ukraine mérite sans aucun doute le respect. Cela a mis fin à une spirale négative », a déclaré lundi le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó, après une réunion bilatérale avec son homologue ukrainien dans l’ouest de l’Ukraine.

Mais, a-t-il ajouté, “nous ne pensons pas du tout que la question des minorités nationales ait trouvé une solution… Nous avons encore un long chemin à parcourir”.

Depuis l’invasion russe, Orbán, largement considéré comme Le plus proche allié européen du président russe Vladimir Poutines’est imposé comme un opposant constant à l’aide militaire et financière à Kiev et aux sanctions contre Moscou, utilisant souvent la minorité hongroise pour justifier son soutien tiède à l’Ukraine.

Les Hongrois de Transcarpatie soutiennent largement Orbán, mais soutiennent également les ambitions de Kiev d’adhérer à l’UE. Pourtant, Orbán a exprimé son scepticisme, commentant en novembre que l’adhésion à l’UE était « à des années-lumière » et signalant que les droits linguistiques complets des Hongrois d’Ukraine sont une condition préalable à son soutien.

Zubánics, qui a soutenu une lettre ouverte adressée à Orbán en décembre l’exhortant à lever son opposition à la voie de l’Ukraine vers l’UE, s’est dit optimiste, malgré les tensions entre Budapest et Kiev.

« Dans notre mentalité et notre culture, nous nous considérons comme des citoyens européens », a-t-il déclaré. « Nous sommes conscients que cela n’arrivera pas immédiatement, car ce sera un processus long, parfois instructif et parfois douloureux pour tout le monde. »

Le gouvernement hongrois a fourni un soutien financier généreux à la minorité ukrainienne, cherchant à renforcer son identité hongroise et ses liens avec Budapest. Il a simplifié la procédure d’acquisition de la nationalité hongroise – une chose à laquelle l’Ukraine, qui ne reconnaît pas la double nationalité, s’y oppose.

À Berehove, une petite ville de Transcarpatie située à environ 2 kilomètres de la frontière hongroise, le gouvernement d’Orbán a contribué à la création d’un campus du Matthias Corvinus Collegium, un établissement d’enseignement privé conservateur qui compte 23 sites en Hongrie et dans les pays voisins.

Le MCC a reçu des dotations d’une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars du gouvernement hongrois et sert de centre de formation pour ce qu’Orbán espère être la future élite politique du pays.

Alors que des étudiants hongrois disséquaient un cœur de porc lors du cours de biologie du week-end, qui fait partie d’un programme conçu pour compléter les cours des écoles publiques ukrainiennes, ils ont posé des questions et reçu des réponses en hongrois.

Milán Constantinovits, directeur adjoint des affaires professionnelles du MCC, a déclaré que dans l’environnement multiethnique de Transcarpatie, « il est très important que la question de l’identité soit bien formulée… Quatre-vingt-dix pour cent des étudiants hongrois qui viennent ici sont tout à fait sûrs d’être considèrent le hongrois comme leur identité principale.

Néanmoins, a-t-il ajouté, le MCC s’efforce d’inculquer la tolérance et le respect entre les cultures de la région et propose des cours d’ukrainien aux étudiants hongrois qui l’apprennent comme langue seconde. La coexistence, a-t-il expliqué, était depuis longtemps une évidence, avant que des conflits plus vastes n’enveloppent la région.

« Très souvent, les tensions ethniques qui pénètrent dans cet espace multiethnique viennent de l’extérieur », a-t-il déclaré. « Les habitants qui vivent côte à côte, les natifs de cette région, n’ont pratiquement aucun problème les uns avec les autres. Il s’agit bien souvent d’une exacerbation de tensions artificiellement générée.»

La rencontre de lundi entre Szijjártó et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba – la première depuis le début de la guerre en février 2022 – ainsi que les projets de rencontre d’Orbán avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy suggèrent un dégel partiel.

Mais le gouvernement hongrois reste ferme : malgré l’amélioration des conditions de vie des Hongrois de Transcarpatie, il n’est pas encore prêt à soutenir pleinement l’Ukraine. Cela, a déclaré Zubánics, nécessitera des efforts plus importants de la part des deux parties.

“La diplomatie relève en partie du grand art, mais elle ressemble parfois plus au théâtre qu’à la vraie vie”, a-t-il déclaré. “Mais indépendamment de cela, nous devons maintenant avancer sur les détails, et je pense qu’il y a bien plus de points communs entre les parties que ce qui les sépare, mais cela nécessite également une volonté politique.”