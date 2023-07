Luke Zook prêt à briller en tant que meneur de jeu de Yorkville – Shaw Local

Le junior de Yorkville, Luke Zook, a affiché un énorme avantage lors de sa première année à l’université l’automne dernier.

En deuxième année, il était un grand meneur de jeu en défense et dans les équipes spéciales, compilant 46 plaqués, enregistrant trois interceptions, forçant un échappé et récupérant un échappé.

Dans une équipe composée de plusieurs seniors exceptionnels qui ont perdu contre Batavia, finaliste de la classe 7A, en quarts de finale de l’État, Zook a été un contributeur clé. Il a récupéré un botté de dégagement bloqué pour un touché contre Plainfield Central et a eu un choix de six contre West Aurora.

Au début de cet été, Zook a repris là où il s’était arrêté, réalisant plusieurs pièces phares le 22 juin dans le St. Charles North 7 contre 7.

« J’ai beaucoup appris de l’année dernière », a déclaré Zook. «Je pense que le football au niveau universitaire est très différent du niveau de première année, il se déplace simplement beaucoup plus rapidement. La vitesse du jeu et le niveau de physique que vous devez être et vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde est une grande différence.

À 6 pieds et 180 livres, Zook est prêt à aider à absorber la perte de diplôme de plusieurs joueurs des Foxes, qui ont affiché un dossier de 10-2 la saison dernière. Également un lutteur hors pair, Zook a déclaré qu’il comprenait l’importance du travail d’équipe et de la chimie pour réussir sa course. Son frère, Andrew Zook, était un partant senior à double sens à la ligne offensive et à la ligne défensive la saison dernière.

« Vous devez pousser vos coéquipiers et travailler ensemble », a déclaré Zook. « Tout au long de l’année, vous construisez une relation avec vos coéquipiers et d’ici la fin de l’année, vous voulez espérer que tout le monde travaille ensemble. »

Zook, une sécurité qui jouera au poste de porteur de ballon ou de receveur large cet automne, est un joueur essentiel pour les Foxes, a déclaré l’entraîneur Dan McGuire.

« L’année dernière, Luke a fait de très gros jeux pour nous », a déclaré McGuire. « Il a fait quelques gros jeux aujourd’hui [at St. Charles North] cela a en quelque sorte renversé la vapeur pour nous. C’est la chose sur laquelle nous allons compter sur lui cette saison, peut-être que lorsque nous serons dos au mur, c’est un gamin qui fera un jeu et changera le jeu pour nous.

«Luke jouera peut-être en attaque, en tant que receveur en première année, peut-être en receveur large. C’est un très bon athlète. Nous essaierons de le faire venir sur le terrain autant que possible. »

Le quart-arrière de Yorkville Michael Dopart cherche à passer le ballon lors d’un match de football à 7 contre 7 contre St. Charles North à St. Charles North le jeudi 22 juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Le quart senior de Yorkville, Michael Dopart, est prêt à prendre le poste de titulaire après avoir partagé des clichés avec Kyle Stevens la saison dernière.

« L’année dernière a été une bonne expérience », a déclaré Dopart. «Je me sens beaucoup plus confiant, mais cela m’aide d’avoir un bon groupe de receveurs, de demis offensifs et de ligne offensive. J’ai définitivement travaillé sur mon jeu de jambes et sur la mécanique, ainsi que sur la force avec laquelle lancer le ballon, où lancer le ballon et voir la défense et lire la défense.

McGuire a déclaré que Dopart est un quart-arrière très intelligent, notant qu’il a développé une relation solide avec lui qui devrait porter ses fruits à l’automne. Dopart a brillé lors du premier match des séries éliminatoires contre Libertyville, complétant 7 des 13 passes pour 123 verges et un touché dans un triomphe 33-8.

« Michael s’est régulièrement amélioré », a déclaré McGuire. « Il est très intelligent et il ne va pas vous épater avec son athlétisme, mais il est très intelligent et avisé et il obtient le match et il a joué dans des matchs à très gros impact l’an dernier et dans des situations difficiles. Il a été durement touché, mais je respecte son sang-froid. Il a beaucoup montré dans des situations difficiles.

« Notre relation en tant qu’entraîneur et quart-arrière s’est améliorée. Il voit où je veux en venir. Il voit aussi ce que je vois. Au lieu de lui dire où lancer la balle, je dirige le jeu et il prend une décision par lui-même. C’est un enfant génial.

Après avoir décroché un total de victoires à deux chiffres pour la première fois depuis 1999, les Foxes visent une autre grande saison en 2023.

« Notre objectif est toujours de progresser par rapport à ce que nous avons fait l’an dernier et de maintenir la barre un peu plus haut », a déclaré McGuire. « Je pense que nos enfants acceptent ce défi. Je suis fier de notre équipe pour avoir concouru contre certaines des meilleures équipes de l’État.