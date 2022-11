Luke Wright nommé sélectionneur masculin d’Angleterre et participera à toutes les équipes masculines et sélections d’équipe | Nouvelles du cricket

L’ancien joueur polyvalent d’Angleterre et du Sussex, Luke Wright, a été nommé sélectionneur masculin d’Angleterre, rejoignant le groupe responsable de la sélection des équipes nationales masculines.

Dans le rôle, Wright contribuera à toutes les équipes masculines d’Angleterre et aux sélections d’équipes des équipes seniors aux Lions et aux Jeunes Lions, partageant la responsabilité de la sélection avec les entraîneurs et les capitaines des équipes de balle rouge et blanche, le directeur général de l’Angleterre Rob Key, le directeur de la performance Mo Bobat et l’identification du joueur dirigent David Court.

Regardez les temps forts de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l'Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche



Une fois qu’il aura pris ses fonctions, il sera responsable de l’ensemble du cricket national cet été, sera impliqué dans les décisions sur les contrats centraux et travaillera en étroite collaboration avec Bobat, Court et le réseau de dépistage sur l’identification des talents. Il travaillera également avec l’équipe scientifique et médicale de l’ECB sur la disponibilité et la programmation des joueurs.

Key a salué «l’expérience» et la «connaissance approfondie» de Wright du cricket national comme des facettes clés qu’il apportera au rôle.

“Après la victoire de la Coupe du monde T20 masculine de l’ICC et un été réussi pour notre équipe masculine de test, je suis ravi que Luke rejoigne l’Angleterre en tant que sélectionneur”, a déclaré Key.

Le directeur général de l'Angleterre, Rob Key, estime que l'équipe peut devenir l'une des plus grandes équipes de balle blanche de tous les temps après son succès en Coupe du monde T20



“Avec son expérience significative de jouer en Angleterre et à l’étranger ainsi que sa connaissance approfondie du cricket du comté, il sera une voix importante dans la sélection de l’équipe tout en aidant à identifier la prochaine génération de stars anglaises.

“C’est une période passionnante pour le cricket masculin d’Angleterre, mais avec les Ashes et la Coupe du monde masculine 50 ans et plus de l’ICC l’année prochaine, il y a beaucoup de travail à faire si nous voulons tirer parti de ce qui a été une année passionnante.”

Wright a décrit son nouveau rôle comme un “honneur” et est ravi d’être impliqué dans les énormes tournois à venir l’année prochaine.

“C’est un immense honneur et un privilège d’assumer ce rôle, un rôle qui me passionne énormément”, a déclaré Wright.

Matthew Mott dit que l'Angleterre veut devenir la plus grande équipe de balle blanche de tous les temps après avoir remporté la Coupe du monde T20 à Melbourne



“Avec les Coupes du monde des 50 ans et plus d’Ashes et de l’ICC l’année prochaine, j’ai hâte de commencer et d’essayer de contribuer après ce qui a été une année fantastique pour le cricket masculin en Angleterre.”

Wright a commencé sa carrière au Leicestershire avant de rejoindre le Sussex en 2004 où il joue depuis.

Il a joué plus de 100 fois pour l’Angleterre entre 2007 et 2014, remportant la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC en 2010, et a également joué dans des ligues étrangères, notamment la Big Bash League, la Premier League indienne et la Super League du Pakistan. Il a récemment acquis une expérience d’entraîneur.

Il est actuellement entraîneur avec Auckland Cricket et y terminera son temps avant de commencer le rôle de sélecteur d’Angleterre fin mars, prêt pour le début de la saison anglaise.