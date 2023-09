Luke Williams et Naperville North répondent à DeKalb pour la victoire de DuPage Valley – Shaw Local

DeKALB – Les défenses ont semblé s’installer après que DeKalb et Naperville North se soient combinés pour 28 points au premier quart, mais aucun au cours du quart et demi suivant.

Au cours des six dernières minutes du troisième quart, chaque équipe a ajouté deux touchés, les Huskies répondant à DeKalb à chaque fois pour maintenir le match à deux scores dans une éventuelle victoire de 42-20 dans la DuPage Valley Conference.

[Photos: NapervilleNorth at DeKalb]

«Nous avons simplement gardé notre sang-froid», a déclaré Luke Williams, demi défensif, receveur et botteur de Naperville North, qui a réussi une interception, une passe décisive et deux touchés sur réception. « Tout le monde dit qu’il suffit d’avoir une ligne égale. Ne montez pas trop haut, ne descendez pas trop bas. Faites simplement cela et jouez comme nous avons joué tout le match.

Les Huskies (3-2 au total, 1-1 DVC) menaient 14-0 en première période et 21-7 à la pause, mais les Barbs (2-3, 1-1) en ont fait un match sur un score avec 5 :43 à gauche au troisième quart-temps. Talen Tate a parcouru 21 mètres, sa plus longue course de la soirée, pour réduire l’avance à 21-13. L’entraînement a été maintenu en vie par Naperville North qui a tenu des pénalités pour interférence de passe.

Mais les Huskies ont répondu avec un entraînement rapide de 10 jeux, couronné lorsque le quart-arrière suppléant Carson Marlar a trouvé un Luke Williams grand ouvert pour un touché de 32 verges.

Lors du premier jeu du drive de DeKalb qui a suivi, Cole Latimer a trouvé Davon Grant pour une passe de touché de 80 verges, réduisant l’avance à 28-20 avec 1:00 à jouer au troisième quart. Lonzo Duckworth a répondu lors du premier jeu du prochain entraînement de Naperville North, parcourant 77 verges sur le côté droit pour un score et une avance de 35-20 avec 45 secondes à jouer en troisième.

C’est là que DeKalb a manqué de réponses, descendant jusqu’aux 25 des Huskies avant de décrocher, Naperville North marquant en attaque quatre jeux lors de son prochain entraînement sur une course de 40 verges par Cole Arl.

Les Huskies ont terminé avec un avantage de 368-30 pour les verges au sol.

« Ils nous ont battus des deux côtés du ballon », a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman. « Ils ont gagné ces batailles d’emblée. Défensivement, j’ai senti qu’ils déplaçaient assez bien la ligne de mêlée sur nous et qu’ils avaient des joueurs de ligne offensive dans les tours de nos secondeurs.

L’entraîneur de Naperville North, Sean Drendel, a déclaré que la fin du troisième quart lui avait rappelé la victoire de 51-49 de son équipe contre Bolingbrook lors de la troisième semaine.

« Nous avons eu une situation similaire contre Bolingbrook et nous ne l’avons pas géré correctement », a déclaré Drendel. «Cette semaine, nous avons bien géré la situation en revenant et en marquant sur eux et en les faisant en quelque sorte en poursuivre deux. En chasser deux est beaucoup plus difficile que d’en chasser un.

Arl a terminé avec 189 verges et deux touchés en 17 courses, Duckworth a récolté 133 verges en 15 courses et un score. Marlar, remplaçant Jacob Bell, blessé, a complété 12 des 15 passes pour 132 verges et deux scores. Les deux touchés et 97 verges sont allés à Williams.

Tate a totalisé 31 verges au sol et deux touchés. Forcé de lancer la majeure partie de la soirée, Latimer a complété 14 des 32 passes pour 331 verges, un touché et deux interceptions. Grant a capté cinq passes pour 205 verges.

« C’est une très bonne équipe et ils sont super explosifs », a déclaré Drendel. « Nous savions que nous devions marquer des points. « La semaine dernière, nous n’avons pas fait du bon travail en marquant des points. Nous avons fait un bien meilleur travail aujourd’hui en remettant le ballon entre les mains des gars et en leur proposant des jeux dans lesquels nous pouvons être efficaces.

Naperville North a pris une avance de 14-0 à la fin du premier quart sur une passe d’écran transformée en touché de 36 verges de Marlar à Williams, suivie deux entraînements plus tard sur une course de 35 verges de Cole Arl.

L’offensive de DeKalb, qui n’avait pas joué pour un gain avant le drive, a parcouru 65 verges pour un touché, mis en évidence par une passe de 69 verges après un sac et une pénalité de Latimer à Grant.

Mais les Huskies ont répondu avec un retour de coup d’envoi de 85 verges par Zachary Mally pour porter l’avance à 21-7 à la fin du premier quart.

« Nous découvrons maintenant que lorsque nous ne faisons pas ce pour quoi nous avons été entraînés et que nous essayons d’en faire trop ou de réussir un jeu, seules de mauvaises choses arrivent », a déclaré Schneeman. « Tant que nous maintenons le cap et faisons ce que nous sommes censés faire, restons patients, tout ira bien. Les moments où nous essayons de faire nos propres choses, c’est là que nous avons des ennuis.