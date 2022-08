Luke West, joueur et entraîneur de crosse de Barrie, identifié comme l’un des 6 tués dans un accident le week-end

La Barrie Minor Lacrosse Association dit que ses membres ont été dévastés d’apprendre le décès de l’un de ses joueurs et entraîneurs les plus aimés dans un accident le week-end.

Il a identifié Luke West comme l’un des quatre hommes et deux femmes – tous dans la vingtaine – tués dans une collision à un seul véhicule dimanche dans le sud de Barrie, à environ une heure au nord de Toronto.

“Nous vous aimons, vous nous manquez et nous sommes reconnaissants du temps que nous avons passé avec vous”, lit-on dans un communiqué du Bombers Jr. C Lacrosse Club.

La police de Barrie enquête toujours sur les circonstances de l’accident et ne fournit aucune autre information, y compris l’identité des victimes ou la façon dont elles se sont connues.

Nos pensées & les prières accompagnent la famille West. RIP #11. pic.twitter.com/QoF0GXx3OH —@BombersJrC

On pense que les six personnes décédées dans l’accident font partie du même groupe porté disparu plusieurs heures avant que la scène de l’accident ne soit découverte par la police.

CBC Toronto s’efforce de confirmer l’identité des autres personnes tuées avant de publier d’autres détails.

Un accident s’est produit sur un chantier de construction fermé, selon la ville

Lundi, la ville de Barrie a déclaré que l’accident s’était produit sur un chantier de construction municipal fermé à la circulation automobile depuis plusieurs mois.

Selon la police, un officier a trouvé la scène de l’accident vers 2 heures du matin dimanche dans le secteur de McKay Road et Simcoe County Road 27.

Les six personnes ont été retrouvées mortes sur le site de l’accident. La police n’a pas publié les noms et les âges exacts. (Alexis Raymon/Radio-Canada)

La ville a déclaré que la zone, située près du chantier de construction principal sur McKay Road et Veteran’s Drive, était fermée et gérée par des entrepreneurs pour les travaux en cours sur l’eau, les égouts et la route.

“Nous étions [devastated] pour entendre la nouvelle d’un accident dans la région », a déclaré le directeur municipal Michael Prowse dans un communiqué.

“Il s’agit d’une enquête active de la police de Barrie et, comme toujours, s’il y a quelque chose que le personnel de la Ville peut faire pour aider, nous le ferons.”

La ville dit qu’elle pense à tous les amis et à la famille des six personnes tuées et a baissé tous les drapeaux à l’hôtel de ville.