Luke Walton vend sa maison à Manhattan Beach pour la somme faramineuse de 10,3 millions de dollars

La vente du manoir de 7 chambres et 7,5 salles de bains de l’ancien joueur et entraîneur-chef des Los Angeles Lakers est une victoire majeure, ce qui en fait la troisième propriété à l’est de Sepulveda Boulevard à Manhattan Beach, en Californie, à être vendue pour plus de 10 millions de dollars. Et rien qu’à partir des photos, il est facile de comprendre pourquoi il a atteint un prix si élevé.