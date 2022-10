Luke Skywalker envoie une armée de 500 drones tueurs pour bombarder la Russie et reconquérir la “liberté” de l’Ukraine

L’acteur de LUKE Skywalker, Mark Hamill, a envoyé une armée de 500 drones tueurs pour bombarder la Russie et aider l’Ukraine à retrouver sa liberté.

La légende hollywoodienne a dirigé la campagne de collecte de fonds pour que l’Ukraine achète plus de drones dans le cadre d’un projet connu sous le nom de “Army of Drones” de UNITED24.

L’acteur de Luke Skywalker, Mark Hamill, a aidé l’Ukraine à acheter 500 drones tueurs Crédit : Getty

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé Hamill ambassadeur d’un programme de collecte de fonds Crédit : Getty

L’homme de 71 ans a déclaré que le dernier opus de drones tueurs avait un impact réel sur le terrain et aidait l’Ukraine à récupérer le territoire qu’elle avait perdu au cours des premiers mois de la guerre.

“Très simplement : l’Ukraine a besoin de drones. Ils définissent les résultats de la guerre, ils protègent leur terre, leur peuple, ils surveillent la frontière, ils sont les yeux dans le ciel”, a déclaré Hamill à Bloomberg Radio.

“J’ai été vraiment choqué parce qu’ils me donnent ces mises à jour au moins deux ou trois fois par semaine sur ce qui se passe et ils ont dit qu’ils avaient reçu plus de 500 drones depuis que j’ai commencé ça.”

Plus tôt ce mois-ci, l’icône de Star Wars a accepté d’être ambassadrice du programme ukrainien United24, qui vise à collecter des fonds pour reconstituer le stock de drones du pays et former des pilotes de chasse.

En recevant le titre, l’acteur de Star Wars a déclaré : “Dans ce combat long et inégal, l’Ukraine a besoin d’un soutien supplémentaire continu. C’est pourquoi j’ai été honoré que le président Zelensky m’ait demandé de devenir ambassadeur de l’armée des drones.

“Je sais avec certitude que les Ukrainiens ont besoin de drones pour protéger leur terre, leur liberté et les valeurs du monde démocratique tout entier.

“En ce moment, c’est le meilleur moment pour que tout le monde se rassemble et aide l’Ukraine à se lever dans cette guerre contre l’empire du mal”.

Le président Zelensky a publié sa propre déclaration remerciant l’homme de 71 ans.

“La lumière l’emportera sur les ténèbres. J’y crois, notre peuple y croit.

“Merci d’avoir accepté cette mission difficile d’être le premier ambassadeur à aider l’Ukraine à collecter des fonds pour l’armée des drones afin de soutenir nos défenseurs. C’est vraiment important !” il a dit.

Hamill n’est pas le premier grand nom d’Hollywood à soutenir l’Ukraine.

Le mois dernier, Barbra Streisand a annoncé qu’elle serait ambassadrice de la campagne des Amis de l’Ukraine.

Le chanteur et acteur légendaire a salué “la capacité et le courage” des Ukrainiens comme une “inspiration pour tous ceux qui, dans le monde, promeuvent la démocratie et combattent l’autoritarisme”.

Les Amis de l’Ukraine comptent 24 000 abonnés qui envoient des dons mensuels de 24 $ pour l’équipement médical des Ukrainiens.

Parmi les autres personnes qui se sont ralliées à l’Ukraine figurent le célèbre footballeur Andriy Shevchenko, l’acteur hollywoodien Liev Schreiber et le groupe pop américain Imagine Dragons.