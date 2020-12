Le défenseur de Manchester United, Luke Shaw, a admis que les Red Devils comptaient beaucoup sur Bruno Fernandes et pense qu’ils ont besoin de « plus de joueurs qui prennent la relève ».

Fernandes fait partie intégrante de United depuis son départ du Sporting Lisbonne en janvier, Shaw concédant que « si Bruno ne joue pas bien, nous luttons ».

Dans une interview avec Sky Sports, l’arrière gauche a déclaré: « Je pense que même dans notre équipe, nous avons maintenant des joueurs incroyables.

« Mais bien sûr, Bruno, le fait qu’il soit venu à mi-chemin de la saison, pour s’adapter rapidement à la Premier League… cela ne me surprend pas car on pouvait dire qu’il allait être spécial avec sa confiance et son aura.

« Il veut s’améliorer et améliorer l’équipe. Cela nous a aidés parce que nous étions dans un mauvais état quand il est arrivé. Il est très important pour notre équipe maintenant et tout passe par lui.

« En tant qu’équipe, nous devons alléger la pression sur lui parce qu’il fait beaucoup. Bien sûr, il aime faire beaucoup mais nous, les autres joueurs, devons aussi nous intensifier. »

« Parfois, il semble que si Bruno ne joue pas bien, nous avons du mal, nous devons donc améliorer cela et faire passer plus de joueurs au marbre. »

La légende de United, Andy Cole, a récemment déclaré que les Red Devils devraient être «inquiets» de perdre Fernandes, déclarant au podcast The Target Men: «Je suis très surpris de voir à quelle vitesse Bruno Fernandes est passé en Premier League depuis qu’il a rejoint Manchester United.