Luke Shaw a réfléchi à la « période très difficile » qu’il a traversée à Manchester United en raison de sa relation tendue avec Jose Mourinho.

L’arrière gauche a été critiqué à plusieurs reprises par Mourinho pendant les deux ans et demi du Portugais sur la sellette d’Old Trafford.

Après une défaite 3-1 face à Watford en 2016, Mourinho a déclaré: « Aujourd’hui pour le deuxième but, [Nordin] Amrabat sur le côté droit, notre arrière gauche est à 25 mètres de lui, au lieu de cinq mètres. Mais même à 25 mètres, alors il faut sauter et appuyer. Mais non, nous attendons. »

Et après un match nul avec Everton l’année suivante, le manager a déclaré: « Il [Shaw] avait une bonne performance, mais c’était son corps avec mon cerveau. Il était devant moi et je prenais toutes les décisions pour lui. »

Shaw a survécu à Mourinho à United et est dans une riche veine de forme sous Ole Gunnar Solskjaer, avec cinq passes décisives en 26 apparitions à son actif cette saison.

Le joueur de 25 ans a été en proie à des blessures après avoir rejoint les Red Devils pour 30 millions de livres sterling en 2014, mais il affirme qu’il n’a jamais envisagé de quitter le club.

«J’ai toujours cru en moi», a déclaré Shaw BBC Sport avant le match de cinquième tour de la FA Cup de Manchester United avec West Ham mardi.

«Il y a eu des moments où les gens pensaient peut-être ‘peut-être qu’il pourrait partir’, mais j’ai toujours cru qu’un jour je serais capable de me battre pour revenir dans l’équipe et de montrer aux gens quelles sont mes qualités.